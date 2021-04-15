В обыденной жизни обойтись без подобной информации проще простого: даже в самый жаркий день на пляже никому и в голову не придет сделать пару глотков прямо из моря. К сожалению, размеренную поступь человеческого существования нередко прерывают совершенно непредвиденные события. После кораблекрушения, к примеру, даже в прошлом веке выжившие отваживались употреблять морскую воду, поскольку не знали о тяжелых последствиях такого рискованного поступка. Мы расскажем вам, почему именно морскую воду пить нельзя и что может случиться, если все же придется.

Соль



Всего литр морской воды содержит 40-50 грамм соли. Человеку же в сутки требуется всего 15 граммов, то есть почти в четыре раза меньше. Такая серьезная передозировка обязательно вызовет неприятные последствия.