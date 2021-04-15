Как воры крадут смартфоны у прохожих и в магазинах

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Как только не изощряются преступники, чтобы завладеть чужим добром. Перед вами подборка случаев воровства смартфонов у людей и подмены гаджетов в салонах сотовой связи.
Чего только не придумают!
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