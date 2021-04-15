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Как воры крадут смартфоны у прохожих и в магазинах

Как воры крадут смартфоны у прохожих и в магазинах (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 11:19
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   кража   криминал   смартфон   
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Как только не изощряются преступники, чтобы завладеть чужим добром. Перед вами подборка случаев воровства смартфонов у людей и подмены гаджетов в салонах сотовой связи.

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Метки: видео   воровство   кража   криминал   смартфон   
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Viktor Час назад
Суки!

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8k
Вася Час назад
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