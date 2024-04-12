FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2178 постов • 785 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет

Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет

Автор:
12 апреля 2024 09:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Еда   Эллен Грев   в мире   история   люди   мошеница   обман   фото   
1168
7
1


Уроженка Австралии Эллен Грев на собственном опыте доказала, что человек может вести полноценную жизнь, не употребляя при этом физическую пищу.

Эллен, более известная в мире под именем Джасмухин, является известной сторонницей «пранического питания» или «праноедения» («солнцеедения»), приверженцы которого утверждают, что человек способен неограниченное время питаться исключительно энергией солнца.

Сама же Джасмухин утверждает, что уже более 15 лет потребляет не более 300 калорий в день, а жизненную энергию черпает из «космических частиц», которые она называет праной (отсюда, собственно, и название движения). Правда, без воды длительное время она обходиться все-таки не может.

По мнению Джасмухин, далеко не каждый обладает способностью употреблять и переваривать солнечный свет, однако каждый может этому научиться. И, надо сказать, ее теория, как и многие другие странные вещи на нашей планете, нашла-таки своих приверженцев и последователей. Именно благодаря их поддержке Джасмухин колесит по всему миру, выступает с лекциями, участвует в конференциях движения «Нью-эйдж» (религия «нового века»), содержит несколько общин отшельников-спиритов в Таиланде, а также публикует книги и аудиозаписи.

Согласно заявлениям самой Джасмухин, её учение направлено на то, чтобы помочь людям утолить голод на всех уровнях - физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. Женщина также утверждает, что может научить всех желающих управлять собственным сознанием, и призывает всех направлять силу своих мыслей на сотворение образов желаемого будущего.

Понятное дело, что «солнцеедение» - учение весьма спорное, и не раз подвергалось критике. Ну, не может нормальный человек совсем обходиться без еды. Это невозможно! Именно поэтому Джасмухин согласилась на предложение австралийской телевизионной программы на камеру зафиксировать ее уникальную способность обходиться без еды вовсе.

Через 48 часов эксперимента у Джасмухин наблюдалось сильное обезвоживание, стресс и артериальная гипертензия. Еще через сутки у Джасмухин замедлилась речь, расширились зрачки, а в весе она потеряла около 6 кг. В дальнейшем состояние Джасмухин продолжало ухудшаться из-за сильного обезвоживания, и эксперимент было решено остановить, так как он представлял угрозу для ее жизни.


Хотя сама женщина заявляла, что ее состояние явилось результатом «загрязнённого воздуха». Выводы делайте сами…

В настоящее время Джасмухин продолжает практиковать праническое питание, то есть якобы питаться энергией солнца, а скептикам отвечает: «У человека есть клыки. Но это не значит, что он должен рвать сырое мясо зубами. Хочешь жить просто — ешь обычную пищу, стремишься совершенствоваться — избегай ее».

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Еда   Эллен Грев   в мире   история   люди   мошеница   обман   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Sheir Час назад
То есть бабулька попалась на голимом пи...добольстве, но продолжает гнуть свою линию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Alex 39 секунд назад
Тут сразу два идиота в одном комплекте.
Идиотка Джасмухин со своим враньем.
И автор идиот, что пропагандирует этот кал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид Минуту назад
Во народ брехать горазд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич 12 минут назад
Под койкой втихаря жрет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
AzuveR 22 минуты назад
Ну да ,днём о на питается солнцем и разводит лохов ,а ночью жрёт под подушкой. Предлагаю, зашить ей жопу, ведь от солнцеедения гадить ей не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat Полчаса назад
Это враньё и очень опасное мракобесие, люди наслушаются и начнут умирать от анорексии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
DuckTales 41 минуту назад
Если это было бы правдой, было бы очень круто, но все как всегда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик 54 минуты назад
Её надо в СИЗО посадить на пол годика за шарлатанство и поглядеть как она будет энергией питаться .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
819
Шурман 55 минут назад
Ну допустим я с понедельника ни чего не ем , от слова вообще , но у меня свои приколы как только боль в опухоли поджелудочной железы начинается то мое спасение это холод и голод или в больницу и там будет тоже самое но только под присмотром врачей и капельницей , пью регидрон и ромашковый чай запивая это все традоналом
(((((( . Сегодня слегка легче стало , вечером начну с бульона а так если честно рекорд был 10 дней и то в больнице .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
ГТА Форевер 59 минут назад
"Через 48 часов эксперимента у Джасмухин наблюдалось сильное обезвоживание, стресс и артериальная гипертензия." - ну что и требовалось доказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1594 поста (1289 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

286627



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего случайного посетителя
Полицейские поймали мужика, устроившего пальбу в караоке-баре и застрелившего...
Набирающие популярность в сообществах
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Львовские корни Лелика и Болика
Львовские корни Лелика и Болика
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#в мире#аварии#авто аварии#забавно#подборка#кино#позитив
#животные#история#автомир#интересное#ДТП#интересно#Автовсячина#дети#Китай#фильм
#Прикол#машина#люди#кот#факты#США#собака#Еда#нападение#полиция
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов Американка обманула банк, продав ему ничего не стоящий стартап за $175 миллионов Британка притворялась мужиком, чтобы соблазнить слабовидящую девушку Британка притворялась мужиком, чтобы соблазнить слабовидящую девушку Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей Предприниматель купил два куска мыла за 100к рублей Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен В США арестовали жителя Аризоны, который провозгласил себя пророком и завел 20 жен

На что жалуетесь?

Вернуться