Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет

Эллен, более известная в мире под именем Джасмухин, является известной сторонницей «пранического питания» или «праноедения» («солнцеедения»), приверженцы которого утверждают, что человек способен неограниченное время питаться исключительно энергией солнца.

Сама же Джасмухин утверждает, что уже более 15 лет потребляет не более 300 калорий в день, а жизненную энергию черпает из «космических частиц», которые она называет праной (отсюда, собственно, и название движения). Правда, без воды длительное время она обходиться все-таки не может.