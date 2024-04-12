Как живет женщина, которая не ест уже 16 лет

Уроженка Австралии Эллен Грев на собственном опыте доказала, что человек может вести полноценную жизнь, не употребляя при этом физическую пищу.
Эллен, более известная в мире под именем Джасмухин, является известной сторонницей «пранического питания» или «праноедения» («солнцеедения»), приверженцы которого утверждают, что человек способен неограниченное время питаться исключительно энергией солнца.
Сама же Джасмухин утверждает, что уже более 15 лет потребляет не более 300 калорий в день, а жизненную энергию черпает из «космических частиц», которые она называет праной (отсюда, собственно, и название движения). Правда, без воды длительное время она обходиться все-таки не может.
По мнению Джасмухин, далеко не каждый обладает способностью употреблять и переваривать солнечный свет, однако каждый может этому научиться. И, надо сказать, ее теория, как и многие другие странные вещи на нашей планете, нашла-таки своих приверженцев и последователей. Именно благодаря их поддержке Джасмухин колесит по всему миру, выступает с лекциями, участвует в конференциях движения «Нью-эйдж» (религия «нового века»), содержит несколько общин отшельников-спиритов в Таиланде, а также публикует книги и аудиозаписи.
Согласно заявлениям самой Джасмухин, её учение направлено на то, чтобы помочь людям утолить голод на всех уровнях - физическом, эмоциональном, ментальном и духовном. Женщина также утверждает, что может научить всех желающих управлять собственным сознанием, и призывает всех направлять силу своих мыслей на сотворение образов желаемого будущего.
Понятное дело, что «солнцеедение» - учение весьма спорное, и не раз подвергалось критике. Ну, не может нормальный человек совсем обходиться без еды. Это невозможно! Именно поэтому Джасмухин согласилась на предложение австралийской телевизионной программы на камеру зафиксировать ее уникальную способность обходиться без еды вовсе.
Через 48 часов эксперимента у Джасмухин наблюдалось сильное обезвоживание, стресс и артериальная гипертензия. Еще через сутки у Джасмухин замедлилась речь, расширились зрачки, а в весе она потеряла около 6 кг. В дальнейшем состояние Джасмухин продолжало ухудшаться из-за сильного обезвоживания, и эксперимент было решено остановить, так как он представлял угрозу для ее жизни.
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Хотя сама женщина заявляла, что ее состояние явилось результатом «загрязнённого воздуха». Выводы делайте сами…
В настоящее время Джасмухин продолжает практиковать праническое питание, то есть якобы питаться энергией солнца, а скептикам отвечает: «У человека есть клыки. Но это не значит, что он должен рвать сырое мясо зубами. Хочешь жить просто — ешь обычную пищу, стремишься совершенствоваться — избегай ее».
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Идиотка Джасмухин со своим враньем.
И автор идиот, что пропагандирует этот кал.