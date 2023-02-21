«Бостонский брак» – предтеча феминизма

В конце XIX – начале XX века такой способ сосуществования двух особ слабого пола стал довольно популярным.
Что же собой представляет так называемый «бостонский брак»? Это определение придумали в Новой Англии, а подразумевается под ним объединение двух женщин с целью совместного проживания, чтобы избавиться от гнёта нудных родителей или авторитарных мужей.
Термин появился и закрепился после выхода романа Генри Джеймса «Бостонцы» в 1886 году. В истории автор описал отношения опытной феминистки и девушки, которая только начала открывать для себя этот мир. Роман стал зарисовкой из жизни, поскольку героинь Джеймс срисовал с собственной сестры и её подруги. Сам термин «бостонский брак» ввела в обиход суфражистка из США Эдна Чейни.
Такая система взаимоотношений открывала перед женщинами гораздо более широкие перспективы по сравнению с патриархальным браком. Дамы могли сами принимать решения, распоряжаться собственностью, строить жизнь по своему усмотрению.
Были случаи, что в «бостонском браке» женщины проживали всю жизнь, совершенно не стремясь вернуться к обычным отношениям.
Вплоть до второй половины XIX века жительницы США и Европы не имели права распоряжаться своим имуществом. А приданое порой было немалым. И не имело значения, что мужья разбазаривали деньги на пагубные привычки типа азартных игр, алкоголя или любовниц. Мужчина главный. И этим всё сказано.
Если глава семьи умирал, то наследственная масса и право ею распоряжаться переходила к ближайшему родственнику мужского пола. Вдове и дочерям ничего не полагалось.
Женщины новой формации, стремящиеся к переменам, и стали первооткрывательницами этого направления. Мэри Эмма Вулли – первая девушка-студентка Университета Брауна проживала с компаньонкой Джаннет Маркс.
Когда овдовела подруга писательницы Сары Орне Джуэтт, то женщина переехала к ней и прожила с Энни Филдс почти три десятилетия. У них были сходные взгляды, обе увлекались литературой, много путешествовали.
Почти четверть века провели вместе подруги поэтесса Кэтрин Ли Бейтс и историк и общественный деятель Кэтрин Эллис Коман. Когда последняя скончалась от онкологии, Бейст посвятила усопшей сборник стихов, назвав его «Жёлтый клевер». В знак привязанности девушки часто обменивались такими листиками.
Словом, «бостонский брак» оказался выходом и решением, к тому же зачастую был значительно более крепким по сравнению с обычным.
Женщины считались созданиями воздушными и асексуальными. То есть проявления чувств между ними могли демонстрироваться записками, взглядами, букетами, стихами, прогулками за ручку.
Изначально «бостонский брак» выбирали те, кто придерживался идентичных взглядов на жизнь, имел схожие увлечения, одинаковое мировоззрение. Выстраивать быт при равном гендерном статусе женщинам было просто, потому и отношения были долгими и комфортными.
Были и девушки, которые изначально не хотели замуж со всеми вытекающими. А такая форма проживания хоть и рассматривалась в обществе как проявление наблагоразумия, но особенно не порицалась. К тому же женщины, нередко проживавшие вместе до самой смерти, спокойно находили себе половых партнёров на стороне.
Да, были и представительницы нетрадиционной ориентации, которые «бостонский брак» использовали, чтобы прикрыть лесбийские отношения. В глазах общества они рассматривались не более чем компаньонки. И ничего постыдного в такой совместной жизни люди не видели.
Идея совместного проживания в студенческие годы с целью экономии на арендной плате практикуется давно. Некоторые девушки сохраняют дружеские отношения и после учёбы, находят в соседках единомышленниц, приятельниц, подруг.
Идея сестринства и взаимопомощи реализуются и после неудачного опыта семейной жизни. Женщины, нередко с маленькими детьми, уходят от мужа, к примеру, страдающего пагубными зависимостями или склонного к насилию, создают такие мини-кризисные центры, чтобы пережить сложные времена. При этом хотя общество зачастую видит в таких парах лесбиянок или женщин, которые просто не встретили достойных мужчин, такие формы сожительства вполне себе жизнеспособны.
Источник:
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В моем детстве девчонки гуляли , держась за руки и ни у кого никаких скабрезных мыслей это не вызывало. Наоборот, это был какой-то признак большой дружбы. Только дружбы!