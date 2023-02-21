«Бостонский брак» – предтеча феминизма

Такая система взаимоотношений открывала перед женщинами гораздо более широкие перспективы по сравнению с патриархальным браком. Дамы могли сами принимать решения, распоряжаться собственностью, строить жизнь по своему усмотрению.

Были случаи, что в «бостонском браке» женщины проживали всю жизнь, совершенно не стремясь вернуться к обычным отношениям.