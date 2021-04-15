Избавиться от кротов и медведок

Когда огород уже вспахан, разбросал по нему с полведра перловой каши с Регентом. На полведра готовой каши 10 ампул или таблеток, добавить масла для запаха и, можно добавить немного пива, они его просто обожают. После разбрасывания проезжаю фрезами, чтоб заделать кашу в землю, это чтоб не отравились птицы. И всё, про медведок можно забыть. В сети много рецептов.