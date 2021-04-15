Избавиться от кротов и медведок

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Способ прост, и я буду краток, огородники оценят, ибо своевременно, весна, и скоро они полезут. Шланг к выхлопу триммера или бензопилы, засыпать поплотнее и погазовать минут 10. Проявится весь ареал подземной квартиры наличием дымков в радиусе до 30 метров. . Уже неделя, как нет новых кучек от этих убийц моего труда. С медведкой тоже разобрался махом в прошлом году. Но это совсем другая история..
Способ увидел здесь:
Источник:
Видео не моё и канал тоже не мой.
Когда огород уже вспахан, разбросал по нему с полведра перловой каши с Регентом. На полведра готовой каши 10 ампул или таблеток, добавить масла для запаха и, можно добавить немного пива, они его просто обожают. После разбрасывания проезжаю фрезами, чтоб заделать кашу в землю, это чтоб не отравились птицы. И всё, про медведок можно забыть. В сети много рецептов.
Главное не делайте, как мужик на ЭТОМ видео :
Источник:
Мужик решил взорвать кротовую нору газом.
В результате разнёс себе задний двор.
Но крота точно выкурил))))
В результате разнёс себе задний двор.
Но крота точно выкурил))))
Ну или так можно )
Источник:
Авторский пост
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Метки: Юмор животные прикол своими руками сделай сам
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2) если вам дать землювы что? вы ее что обрабатывать будите?
не смешите мои тапочки
ну а еслитак,то какое вам дело до медведок?
я вот крестьянский сын, но с удовольствием могу только дрова порубить
этоприкольно занятие, а землю обрабатывать.. да ну нахер
я программист мне проще программу написать, за деньги
чем растить картофан или свинюшку
Намочите ватку/спонжик/губку чем-нибудь вонючим, например берёзовым дёгтем (в аптеках продается) и засуньте в ходы - кроты уйдут. К соседям )))
не нет сообщений ))
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я дал свой телеграм,чего ты мне не написал
или просто так тявкаешь?
а тебя что? жаба душит, что не все такие как ты ялпаны, а есть и умные люди?
ну проверить прогрпммист я или нет, ну легко же
@DelphiRobots
мой телеграм
напиши мне
я одно время пытался там за ней ухаживать
блин не могу! я продал ее
картошуи мне не много, смородина и малнка ну дома растет, у меня частный дом с яблоневым и вишневым садом... но уже старый нужны новые деревья..но рука не поднимается рубить деревьякоторые садил мой дед и мой батя
сентементальности?