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Избавиться от кротов и медведок

Избавиться от кротов и медведок (3 фото + 3 видео)

Автор:
15 апреля 2021 00:16
Метки: Юмор   животные   прикол   своими руками   сделай сам   
1116
3
3
Способ прост, и я буду краток, огородники оценят, ибо своевременно, весна, и скоро они полезут. Шланг к выхлопу триммера или бензопилы, засыпать поплотнее и погазовать минут 10. Проявится весь ареал подземной квартиры наличием дымков в радиусе до 30 метров. . Уже неделя, как нет новых кучек от этих убийц моего труда. С медведкой тоже разобрался махом в прошлом году. Но это совсем другая история..

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Метки: Юмор   животные   прикол   своими руками   сделай сам   
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−167
Вован 5 часов назад
1) у вас что есть земля?
2) если вам дать землювы что? вы ее что обрабатывать будите?

не смешите мои тапочки

ну а еслитак,то какое вам дело до медведок?


я вот крестьянский сын, но с удовольствием могу только дрова порубить
этоприкольно занятие, а землю обрабатывать.. да ну нахер
я программист мне проще программу написать, за деньги
чем растить картофан или свинюшку
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58k
Опиум для народа Вован 5 часов назад
Ты с утра уже синий,как обычно. Кому ты тут п"здишь,синька "бучая? Программист он,ага.)))
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908
Кокс 14 минут назад
думаю попробовать электрошокер к заглубленным арматуринам на расстоянии метров 10-15 присобачить и периодически выдавать импульс. по идее должна получиться просто беспокоящая среда, которую кроты, надеюсь, покинут
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10k
Karelian Полчаса назад
Не гуманно это. Ладно выгнать с участка, но травить угарным газом.

Намочите ватку/спонжик/губку чем-нибудь вонючим, например берёзовым дёгтем (в аптеках продается) и засуньте в ходы - кроты уйдут. К соседям )))
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21k
Сибиряк 44 минуты назад
Фашизм какой то
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4k
Sanar Час назад
Достали эти кроты, причём роют там где жрать не чего, ну я борюсь арматуринами и пустыми банками из под пива, с медведками жена как то химией борется, огород не большой в о основном сад.
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−167
Вован 4 часа назад
я сейчас даже выключили ис нова включил телеграм.. нудумал нумалоли может завис

не нет сообщений ))
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−167
Вован 4 часа назад
Опиум для народа Cheкаво Полминуты назад Он из тех программистов что с утра программу поиска бухла составляют. Он тут год назад обещал всем некую ох"енную самолично написанную прогу выложить. Всё пишет.)))

-----
я дал свой телеграм,чего ты мне не написал

или просто так тявкаешь?
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Вован 5 часов назад
>>Опиум для народа Вован 3 минуты назад Ты с утра уже синий,как >>обычно. Кому ты тут п"здишь,синька "бучая? Программист он,ага.)))

а тебя что? жаба душит, что не все такие как ты ялпаны, а есть и умные люди?

ну проверить прогрпммист я или нет, ну легко же

@DelphiRobots

мой телеграм
напиши мне
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−167
Вован 5 часов назад
мне досталось по наследству дача от Папы и Мамы
я одно время пытался там за ней ухаживать

блин не могу! я продал ее

картошуи мне не много, смородина и малнка ну дома растет, у меня частный дом с яблоневым и вишневым садом... но уже старый нужны новые деревья..но рука не поднимается рубить деревьякоторые садил мой дед и мой батя
сентементальности?
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36k
Андрей 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Robin Hood 8 часов назад
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