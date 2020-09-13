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Как сделать вольер для собаки своими руками

Как сделать вольер для собаки своими руками (15 фото + 2 видео)

Автор:
13 сентября 2020 12:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   вольер   вольер для собаки   животные   своими руками   сделай сам   собака   фото   
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Содержание больших собак в доме — далеко не лучшая идея, ведь им необходимо пространство и свежий воздух. Выведены они не для жизни в помещениях, поэтому с ними жить и неудобно. Но выпускать собаку во двор «на постоянной основе» тоже не всегда возможно. Необходимо место, где ее можно на какое-то время закрыть. Поэтому строят огороженные площадки — вольеры.

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Метки: видео   вольер   вольер для собаки   животные   своими руками   сделай сам   собака   фото   
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