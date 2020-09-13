Как сделать вольер для собаки своими руками

Содержание больших собак в доме — далеко не лучшая идея, ведь им необходимо пространство и свежий воздух. Выведены они не для жизни в помещениях, поэтому с ними жить и неудобно. Но выпускать собаку во двор «на постоянной основе» тоже не всегда возможно. Необходимо место, где ее можно на какое-то время закрыть. Поэтому строят огороженные площадки — вольеры.
Что такое вольер
Вольер — это огороженная площадка для содержания птицы, домашних животных и собак. Она может быть крытой, а может нет.
Вольером для собак называют постройку, в которой животное можно содержать. Для крупных собак вольер делают на улице, причем с таким расчетом, чтобы он выдерживал напор животного длительное время.
Для мелких домашних собак под вольером обычно понимают переносное ограждение, которое позволяет ограничить их перемещение. Такие же вольеры, обычно, нужны и для подросших щенков, чтобы они не разбредались по дому.
Для мелких домашних собак под вольером обычно понимают переносное ограждение, которое позволяет ограничить их перемещение. Такие же вольеры, обычно, нужны и для подросших щенков, чтобы они не разбредались по дому.
Фото вольеров своими руками
Чтобы сделать вольер своими руками, нужно будет первым делом определиться с размерами. Все зависит от породы, а вернее, от габаритов собаки. Чем она больше, тем более просторный загон ей требуется для нормального самочувствия. Для овчарок, хаски и других не слишком крупных собак достаточно загона площадью 6 метров на одну особь. Для алабаев, кавказских овчарок, мастифов и других крупных пород надо уже значительно больше. Если загон рассматривается только для «запереть пока кто-то пришел», то можно отгородить все те же 6 квадратов. Иначе — не менее 8.
Исходим из того, что глубина загона желательна не менее 2 метров. Ширина «вырисовывается» из необходимой площади и имеющегося свободного места.
Исходим из того, что глубина загона желательна не менее 2 метров. Ширина «вырисовывается» из необходимой площади и имеющегося свободного места.
Обычно вольер делают крытым. Можно часть площадки оставить без крыши, чтобы при желании питомец мог погреться на солнце. Только вот оставлять участок без защиты не стоит: либо ваш пес сбежит, либо придет какой-нибудь в гости. Вместо «нормальной» крыши может быть решетка из прутьев — света достаточно и сюрпризов ждать не приходится.
Если собака будет проводить в вольере и зиму, можно предусмотреть зимник или поставить утепленную будку. Скорее всего, вашему сторожу больше понравится второй вариант. Они часто предпочитают сидеть на крыше будки, так как оттуда обзор лучше, а заходить в закрытую часть соглашаются далеко не все — ничего не видно. Из будки можно быстро высунуть голову, а из зимника приходится выбегать. В общем, вам лучше знать характер вашего питомца. Вольер строят далеко не всегда, потому что так дешевле, а чтобы было прочно, надежно и удобно для животного.
Какой должна быть высота вольера для собаки? Так как убирать все равно вам, высоту берут такую, чтобы можно было перемещаться внутри без проблем. Обычно высота от 180-185 см, но зависит от роста хозяина.
Если содержать в вольере собаку собираются лишь на непродолжительный промежуток времени — приход соседей, бригады строителей и т.д. — делают только загон с крышей. Если же животное планируется оставлять за оградой длительное время, нужна еще и будка. Ее можно поставить внутрь или пристроить.
Если собака будет проводить в вольере и зиму, можно предусмотреть зимник или поставить утепленную будку. Скорее всего, вашему сторожу больше понравится второй вариант. Они часто предпочитают сидеть на крыше будки, так как оттуда обзор лучше, а заходить в закрытую часть соглашаются далеко не все — ничего не видно. Из будки можно быстро высунуть голову, а из зимника приходится выбегать. В общем, вам лучше знать характер вашего питомца. Вольер строят далеко не всегда, потому что так дешевле, а чтобы было прочно, надежно и удобно для животного.
Какой должна быть высота вольера для собаки? Так как убирать все равно вам, высоту берут такую, чтобы можно было перемещаться внутри без проблем. Обычно высота от 180-185 см, но зависит от роста хозяина.
Если содержать в вольере собаку собираются лишь на непродолжительный промежуток времени — приход соседей, бригады строителей и т.д. — делают только загон с крышей. Если же животное планируется оставлять за оградой длительное время, нужна еще и будка. Ее можно поставить внутрь или пристроить.
Выбор места для вольера во дворе
Вы же хотите сделать вольер, чтобы ваш питомец хорошо себя чувствовал, потому надо учитывать характер и его привычки. Находясь в вольере собака будет продолжать сторожить свою территорию, поэтому лучше всего отгородить участок на возвышенности, если такая есть. Очень хорошо, если будет виден вход в дом, въезд на участок или хотя бы можно будет отслеживать одну из этих важных точек. При выборе места учтите, что ваш питомец должен вас видеть хотя бы время от времени. Вас или членов семьи. Иначе скулеж и вытье вам обеспечены, особенно если собака не привыкла к ограничениям.
При выборе места обратите внимание на следующие моменты:
От ближайшего строения или забора лучше отступить не менее полуметра, иначе сор оттуда не вычистить.
Вольеру не должен грозить сход снега. Если на крышу внезапно упадет огромная масса с соответствующим звуком, собака получит шок. Загнать ее в вольер будет очень проблематично.
Разворачивать конструкцию надо так, чтобы открытая часть была обращена на юго-восток или юго-запад. В северных регионах предпочтительнее — на юг. Только на север не делайте.
Неплохо, если рядом есть массивный куст или раскидистое дерево — прикроют от ветра и зноя.
Учесть все эти пожелания далеко непросто, но от этого зависит насколько хорошо будет себя чувствовать питомец.
Вольеру не должен грозить сход снега. Если на крышу внезапно упадет огромная масса с соответствующим звуком, собака получит шок. Загнать ее в вольер будет очень проблематично.
Разворачивать конструкцию надо так, чтобы открытая часть была обращена на юго-восток или юго-запад. В северных регионах предпочтительнее — на юг. Только на север не делайте.
Неплохо, если рядом есть массивный куст или раскидистое дерево — прикроют от ветра и зноя.
Учесть все эти пожелания далеко непросто, но от этого зависит насколько хорошо будет себя чувствовать питомец.
Требования к конструкции и материалы
Собакам крупных пород с хорошей шерстью нестрашны холода. Если они все время находятся на улице, у них вырастает густой подшерсток, который отлично защищает от холода. Для них гораздо хуже, если они то в тепле, то в холоде. Что для них еще плохо — это сквозняк. Тогда и густой подшерсток не спасает. Поэтому одну из длинных стенок вольера обязательно зашивают — может быть закрытой одна или две из коротких. При таком устройстве при любом направлении ветра можно найти затишек и собаке не надо залазить в будку.
Из чего сделать каркас и чем его обшить
Каркас вольера делают из трубы или уголка. Трубу лучше/проще использовать профилированную — квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки от 1,5 мм, сечение труб для стоек 40*40, для перемычек — 20*40. А там смотрите по массе собаки, габаритам постройки и планируемым материалам. Уголок сейчас найти нормального качества, да еще и ровный — проблема, а выпрямить его без специального оборудования не получится. Поэтому лучше, все-таки, труба. Уголок же если брать, то с полкой 4-5 см и толщиной 2 мм.
Стены вольера можно сделать из имитации бруса. Но часть, обращенную внутрь тоже надо обработать (отфуговать)
Как уже сказали, хотя бы заднюю стенку надо зашить, а лучше — две примыкающие. В регионах, где древесина недорога, используют обычно доску или шпунтованный погонаж — имитацию бруса, половую доску и т.д. Лицевой стороной поворачиваем внутрь вольера — занозы у собак очень неприятное дело. Можно заменить доски фанерой, только требуется влагостойкая, шлифованная, с низким классом эмиссии (не строительная).
Решетка
Часто каркас затягивают сеткой рабицей или сварной сеткой, которая используется в дорожных или строительных работах. Рабица очень ненадежна, так как если собака стремится на волю, она ей не помеха. Они очень быстро понимают, что если хорошо толкнуть, она прогибается и провисает, а если приложить достаточно усилий, ее можно выломать. Так обычно и случается.
Те, кто своей массой не в состоянии ее сломать, используют клетки в сетке как ступеньки. Очень удобно, кстати. Когда натренируются, они ускользают очень быстро. А средние и крупные собаки, обычно, умные, так что побег в таком случае — только вопрос времени. А если собаки не научились пока лазить по сетке, они могут пораниться о места сварки, торчащие края сетки и т.п. Решетка часто атакуется, так что появление опасных элементов — дело времени.
Если вы решили делать вольер для собаки самостоятельно и немного дружите со сварочным аппаратом, используйте пруток. Круглый или квадратный — ваш выбор. Можно ставить и трубу небольшого сечения, но она обычно дороже. Перегородки приваривают к каркасу вертикально. Шаг установки зависит от размеров собаки, чтобы даже похудевшая она не пролезла, расстояние должно быть меньше чем ширина груди.
Если просто трубы вам не нравятся, можно сделать украшения по типу холодной ковки. Только не делайте для собаки «ступеньки» и сужающиеся украшения — они могут быть опасными.
И еще: оставлять зазор под крышей не стоит. Да, так легче делать и меньше уходит материала, но снова-таки собаки умные и при большом желании вылазят в этот зазор. А по размерам он достаточен даже чтобы крупная собака пролезла.
И еще: оставлять зазор под крышей не стоит. Да, так легче делать и меньше уходит материала, но снова-таки собаки умные и при большом желании вылазят в этот зазор. А по размерам он достаточен даже чтобы крупная собака пролезла.
Пол
Когда планируется сделать вольер, очень часто возникает вопрос, из чего делать пол. Оптимальный вариант — настил из досок, причем без щелей. В щелях могут застрять когти, что приведет к травме. Так что в качестве настила лучше всего подходит шпунтованная доска пола.
Чтобы решить проблему стока, делать его можно с небольшим уклоном — 1-2 см на метр. Доски лучше не красить, но обработать антисептиками и просушить — можно и нужно. Если хотите, чтобы древесина была темнее (меньше заметна грязь), возьмите масло для древесины с пигментом. Оно впитывается в поры, пигмент и масла проникают глубоко. На поверхности пленка не образуется, но жидкость и грязь не впитываются. Моется тогда древесина легко. Да, состав недешевый, но древесина становится намного удобнее в использовании. Обновлять покрытие надо раз в год, причем старое удалять не надо: на чистое сухое основание наносится свежий слой (кистью или валиком).
Чтобы решить проблему стока, делать его можно с небольшим уклоном — 1-2 см на метр. Доски лучше не красить, но обработать антисептиками и просушить — можно и нужно. Если хотите, чтобы древесина была темнее (меньше заметна грязь), возьмите масло для древесины с пигментом. Оно впитывается в поры, пигмент и масла проникают глубоко. На поверхности пленка не образуется, но жидкость и грязь не впитываются. Моется тогда древесина легко. Да, состав недешевый, но древесина становится намного удобнее в использовании. Обновлять покрытие надо раз в год, причем старое удалять не надо: на чистое сухое основание наносится свежий слой (кистью или валиком).
Да, для того чтобы доски пола в вольере не гнили и чтобы было тепло, пол лучше всего поднять над уровнем грунта на 20 см. В этом случае и мыши и другая живность селиться там не будут и собаке будет лучше видно даже лежа на полу. Чтобы уж через пол совсем не дуло, можно его сделать утепленным. Снизу кинуть доски, можно неструганные, сверху — слой пенопласта или вспененного полиуретана, а на него уже половую доску.
Иногда принимают решение сделать бетонный пол в вольере, но он очень холодный и зимой собаке будет холодно. Проблему решают сбивая фрагменты деревянного настила. Но они скользят и перемещаются, что подходит далеко не для всех. Можно сделать двойной пол — залить бетонную стяжку с уклоном в сторону стока, а выше на 10-15 см устроить пол. Тогда решится и проблема просачивающейся «жидкости», которая будет впитываться в грунт. Так можно мыть пол в вольере и площадку, избавляясь от запаха и грязи.
Крышу вольера можно сделать любую, из любого материала. Можно односкатную, с небольшим наклоном назад, можно — двух или четырехскатную. Чтобы дождь и снег как можно меньше попадал внутрь, желательно сделать свесы, то есть кровля должна быть больше размеров каркаса. Минимальный вылет — 20 см. Если сделать вольер своими руками надо с минимальными затратами, рассматривайте вариант с односкатной кровлей. Она, кстати, может иметь скос не только назад, но и в одну из сторон.
Кровельный материал для собачьего вольера можно использовать любой. Но если вас заботит внешний вид участка, лучше если хотя бы по цвету и фактуре он будет похож на кровельный материал дома и/или построек.
Кровельный материал для собачьего вольера можно использовать любой. Но если вас заботит внешний вид участка, лучше если хотя бы по цвету и фактуре он будет похож на кровельный материал дома и/или построек.
Двери и запоры
Каркас двери и стойки к которым их крепят, делают из той же трубы, что пошла на каркас вольера. Заполнение обычно тоже аналогично. Петли и запоры должны быть надежными. Открывается дверь внутрь — так проще контролировать собаку, да и неприятностей будет меньше. Если двери открываются наружу, собака может вас нечаянно уронить. Некоторые настолько рады видеть хозяина, что могут открыть двери вместе с человеком, стоит только запор открыть.
Запоры — хорошо фиксирующиеся. Наш алабай прекрасно справлялся с защелкой, если не опустить фиксатор вниз. Прыгал и стучал по ней лапой до тех пор, пока не открывал калитку. Это при том, что запор стоял на высоте порядка полутора метров и чтобы его закрыть/открыть надо хорошо прижать створку. Вроде все, что необходимо знать, чтобы сделать вольер для собаки своими руками описали. Осталось только обговорить конуру, но будка для собаки это отдельная тема — много нюансов.
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