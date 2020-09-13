Как сделать вольер для собаки своими руками

Обычно вольер делают крытым. Можно часть площадки оставить без крыши, чтобы при желании питомец мог погреться на солнце. Только вот оставлять участок без защиты не стоит: либо ваш пес сбежит, либо придет какой-нибудь в гости. Вместо «нормальной» крыши может быть решетка из прутьев — света достаточно и сюрпризов ждать не приходится.



Если собака будет проводить в вольере и зиму, можно предусмотреть зимник или поставить утепленную будку. Скорее всего, вашему сторожу больше понравится второй вариант. Они часто предпочитают сидеть на крыше будки, так как оттуда обзор лучше, а заходить в закрытую часть соглашаются далеко не все — ничего не видно. Из будки можно быстро высунуть голову, а из зимника приходится выбегать. В общем, вам лучше знать характер вашего питомца. Вольер строят далеко не всегда, потому что так дешевле, а чтобы было прочно, надежно и удобно для животного.



Какой должна быть высота вольера для собаки? Так как убирать все равно вам, высоту берут такую, чтобы можно было перемещаться внутри без проблем. Обычно высота от 180-185 см, но зависит от роста хозяина.



Если содержать в вольере собаку собираются лишь на непродолжительный промежуток времени — приход соседей, бригады строителей и т.д. — делают только загон с крышей. Если же животное планируется оставлять за оградой длительное время, нужна еще и будка. Ее можно поставить внутрь или пристроить.