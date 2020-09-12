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Как сделать домик для кошки

Как сделать домик для кошки (58 фото + 4 видео)

Автор:
12 сентября 2020 09:28
Сообщество : Сделай сам!
Метки: домик для кошки   животные   кот   кошка   своими руками   сделай сам   
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Кошки - своенравные, самостоятельные и очень отзывчивые животные. За это их и любят. Любые игры чередуются с отдыхом, и для этого каждому питомцу необходимо собственное пространство, например, такое, как домик. Можно выбрать подходящий экземпляр в магазине. А можно всей семьей построить кошачье убежище своими руками. Это не сложно, увлекательно и намного экономичнее для семейного бюджета.

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Метки: домик для кошки   животные   кот   кошка   своими руками   сделай сам   
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bigkoss Полчаса назад
А где картонный готовый купить можно?
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Екатерина 4 минуты назад
И все равно кот будет спасть в твоем любимом кресле :)
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