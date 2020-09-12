Как сделать домик для кошки

Кошки - своенравные, самостоятельные и очень отзывчивые животные. За это их и любят. Любые игры чередуются с отдыхом, и для этого каждому питомцу необходимо собственное пространство, например, такое, как домик. Можно выбрать подходящий экземпляр в магазине. А можно всей семьей построить кошачье убежище своими руками. Это не сложно, увлекательно и намного экономичнее для семейного бюджета.
Кошачий домик выполняет несколько функций:
убежище – место, где можно спрятаться от остальных жильцов дома;
обзорный пункт – питомец должен иметь возможность обозревать из него максимальное пространство вокруг;
теплое, уютное гнездышко, где можно выспаться или просто поваляться и понежиться;
игровая площадка с когтеточкой, ленточками, туннелями и другими игровыми аксессуарами.
убежище – место, где можно спрятаться от остальных жильцов дома;
обзорный пункт – питомец должен иметь возможность обозревать из него максимальное пространство вокруг;
теплое, уютное гнездышко, где можно выспаться или просто поваляться и понежиться;
игровая площадка с когтеточкой, ленточками, туннелями и другими игровыми аксессуарами.
Таким образом, чтобы выглядеть привлекательным для кошек, дом должен быть:
по размеру кошки – она должна свободно проходить в него и иметь возможность свободно свернуться в клубочек, но важно не переборщить с габаритами;
максимально состоять из натуральных материалов – дерево, картон, натуральный войлок и других (синтетические материалы электризуют шерсть кошек, а это доставляет дискомфорт – пластмасса, искусственные ткани);
удален от техники и предметов, издающих громкие звуки, – подальше от телевизора, радио, музыкального центра;
теплым в меру, не подвергающемуся сквознякам, – нельзя устанавливать под окна, на подоконник, близко к радиатору, около двери или прохода.
ВАЖНО! Идеальный вариант обустроить место отдыха кота в дальнем углу, относительно входа в комнату или у стены, расположенной противоположно от входа.
по размеру кошки – она должна свободно проходить в него и иметь возможность свободно свернуться в клубочек, но важно не переборщить с габаритами;
максимально состоять из натуральных материалов – дерево, картон, натуральный войлок и других (синтетические материалы электризуют шерсть кошек, а это доставляет дискомфорт – пластмасса, искусственные ткани);
удален от техники и предметов, издающих громкие звуки, – подальше от телевизора, радио, музыкального центра;
теплым в меру, не подвергающемуся сквознякам, – нельзя устанавливать под окна, на подоконник, близко к радиатору, около двери или прохода.
ВАЖНО! Идеальный вариант обустроить место отдыха кота в дальнем углу, относительно входа в комнату или у стены, расположенной противоположно от входа.
Дом для кота или кошки должен удовлетворять всем требованиям четвероногого друга, гуляющего сам по себе. Для начала следует изучить повадки кота. Возможно, он довольно игрив, тогда ему необходимо организовать специальные самодельные приспособления для игр.
Некоторые коты больше предпочитают спать, тогда следует позаботиться о месте для отдыха в большей степени. Некоторые коты предпочитают точить свои когти о мебель хозяев, что не только нервирует, но и приводит в бешенство человека при виде порчи дорогого имущества. Самодельные когтеточки и домики для кошек могут решить проблему.
Некоторые коты больше предпочитают спать, тогда следует позаботиться о месте для отдыха в большей степени. Некоторые коты предпочитают точить свои когти о мебель хозяев, что не только нервирует, но и приводит в бешенство человека при виде порчи дорогого имущества. Самодельные когтеточки и домики для кошек могут решить проблему.
Итак, вы проанализировали предпочтения своего кота и теперь определяетесь с моделью конструкции. В нее могут входить:
Дополнительные «устройства» для физических упражнений. Игривые коты нуждаются в месте, где можно выплеснуть свою энергию. Установите вместе с крытым домиком дополнительные столбы со столешницами, обвитые бечевкой. Такие домики можно встретить и в продаже в специализированных магазинах, но их стоимость может превышать допустимый семейный бюджет семьи. Их легко сделать самостоятельно из фанеры и прочих стройматериалов.
Дополнительные «устройства» для физических упражнений. Игривые коты нуждаются в месте, где можно выплеснуть свою энергию. Установите вместе с крытым домиком дополнительные столбы со столешницами, обвитые бечевкой. Такие домики можно встретить и в продаже в специализированных магазинах, но их стоимость может превышать допустимый семейный бюджет семьи. Их легко сделать самостоятельно из фанеры и прочих стройматериалов.
Наличие черного хода в домике для кота обязателен. Кот может наброситься на врага, скрыться в своем убежище и сменить место сокрытия с помощью черного хода. Кошка при опасности выведет через дополнительный ход котят, а потом кинется на врага. Это характер кошачьих, с ними спорить нельзя.
Размеры домика для кошки следует рассчитать заранее. Если четвероногий питомец средних размеров, то здесь достаточно будет сделать дом с входом диаметром в 15-20 см, а размеры «спального» места и укрытия в виде куба с ребром в 40 см. Далее отталкивайтесь от приведенных показателей. Габариты дополнительных устройств в виде лежанок и прочей утвари должны быть также подобраны в соответствии с размерами животного. Стоя на задних лапах, питомец должен доставать передними.
Размеры домика для кошки следует рассчитать заранее. Если четвероногий питомец средних размеров, то здесь достаточно будет сделать дом с входом диаметром в 15-20 см, а размеры «спального» места и укрытия в виде куба с ребром в 40 см. Далее отталкивайтесь от приведенных показателей. Габариты дополнительных устройств в виде лежанок и прочей утвари должны быть также подобраны в соответствии с размерами животного. Стоя на задних лапах, питомец должен доставать передними.
Применение когтеточки в качестве дополнительного атрибута должно быть также продуманным. Во-первых, она должна быть изготовлена из прочного материала, который выдержит весь натиск. Во-вторых, она должна быть доступна из любого угла возведенной конструкции.
Изучите повадки питомца в соответствии с особенностями его породы. К примеру, сиамские или бенгальские кошки любят вставать на задние лапы. Для них следует смастерить домик-вигвам высотой не менее 60 см.
Также следует отметить, что конструкция домика может существенно различаться в связи с половой принадлежностью вашего питомца.
К примеру, коты более игривы, любят охотиться, поэтому им следует соорудить строение с большим обзором. Здесь можно остановиться на домике-рукаве.
Изучите повадки питомца в соответствии с особенностями его породы. К примеру, сиамские или бенгальские кошки любят вставать на задние лапы. Для них следует смастерить домик-вигвам высотой не менее 60 см.
Также следует отметить, что конструкция домика может существенно различаться в связи с половой принадлежностью вашего питомца.
К примеру, коты более игривы, любят охотиться, поэтому им следует соорудить строение с большим обзором. Здесь можно остановиться на домике-рукаве.
Для кошки же лучше сделать двухуровневую конструкцию, где верхний уровень поможет высматривать врага, а нижний мать только что выведенного потомства использует для засады, и в случае приближения опасности будет нападать на будущего обидчика.
Также нельзя допускать большого обзора для домика кошки – она больше предпочитает обеспечить безопасностью свое логово.
Смотрите в данном видео, как сделать игровой комплекс для кошки своими руками в домашних условиях.
Домашние питомцы приносят нам много радости и тепла, но неотъемлемым атрибутом их пребывания в доме является шерсть, поэтому важно заботиться об очищении воздуха в квартире. Читайте в нашей отдельной статье, какой очиститель воздуха выбрать для квартиры.
Смотрите в данном видео, как сделать игровой комплекс для кошки своими руками в домашних условиях.
Домашние питомцы приносят нам много радости и тепла, но неотъемлемым атрибутом их пребывания в доме является шерсть, поэтому важно заботиться об очищении воздуха в квартире. Читайте в нашей отдельной статье, какой очиститель воздуха выбрать для квартиры.
1. Игровой комплекс - пошаговая инструкция
Дом для кошки своими руками легко сделать из подручных материалов. Здесь вам понадобится немного сноровки и чуточку мастерства. Если вы не мастер в работе с молотком и гвоздями, можно использовать простые способы воздвижения сооружения.
Игровой комплекс для кошки пользуется особенной популярностью как среди простых людей и заводчиков котов, так и продавцов зоомагазинов, ведь именно здесь можно встретить все разнообразие жилья для животных. Воспользуйтесь этой возможностью и внимательно рассмотрите подобные конструкции, чтобы затем составить свой вариант «жилплощади».
Игровой комплекс для кошки пользуется особенной популярностью как среди простых людей и заводчиков котов, так и продавцов зоомагазинов, ведь именно здесь можно встретить все разнообразие жилья для животных. Воспользуйтесь этой возможностью и внимательно рассмотрите подобные конструкции, чтобы затем составить свой вариант «жилплощади».
Как правило, у представленного вида комплексов высокая стоимость, однако, сама себестоимость не превышает и нескольких сотен рублей. Иногда необходимые материалы оказываются в наличии.
Итак, для сооружения подобного рода конструкции понадобятся следующие материалы:
фанера толщиной не более 10 мм;
полиэтиленовая труба с диаметром до 12 см;
мебельные металлические уголки в количестве 15-25 штук;
любая натуральная веревка, можно взять пеньковую или джутовую;
жидкий клей без резкого запаха;
любой понравившийся вашему питомцу материал (можно выяснить по его излюбленному месту для ночлега) для обшивки домика;
инструменты для работы.
фанера толщиной не более 10 мм;
полиэтиленовая труба с диаметром до 12 см;
мебельные металлические уголки в количестве 15-25 штук;
любая натуральная веревка, можно взять пеньковую или джутовую;
жидкий клей без резкого запаха;
любой понравившийся вашему питомцу материал (можно выяснить по его излюбленному месту для ночлега) для обшивки домика;
инструменты для работы.
Мастер-класс по изготовлению домика для кошки своими руками:
Выпилите из фанеры 6 квадратов в соответствии с размерами будущего места для отдыха. В двух из них сделайте круглые отверстия – основной вход и черный ход.
Соедините стенки жилища между собой в подобие куба, используя мебельные уголки. Перед тем как прикреплять деталь с отверстием основного входа, оббейте материалом домик внутри. Под материал также следует подложить слой поролона. Прикрепите «вход».
Воспользуйтесь трубой для создания смотровой площадки. Предварительно ее можно обмазать клеем, а затем на нее плотно намотать веревку.
Вырежьте квадрат или прямоугольник в соответствии с размерами вашего питомца для создания смотровой площадки. Оббейте ее также материалом, предварительно подложив поролон.
Трубу крепят к крыше изготовленного домика, который также предварительно можно оббить материалом снаружи, но уже без поролона.
Эта модель домика самая простая и идет в качестве базового варианта. Разумеется, хозяин может улучшить жилье для своего любимца в соответствии с его предпочтениями. Иногда внизу смотровой площадки прикрепляется дополнительная подвеска для игры.
Такой вариант совмещения возможен, но только в случае закрепления всей конструкции к полу, потому как неустойчивый домик в процессе игры может быть перевернут, что приведет к травмам четвероногого любимца. Продумайте все тщательно и с вероятностью возможных неприятных эксцессов.
Такой вариант совмещения возможен, но только в случае закрепления всей конструкции к полу, потому как неустойчивый домик в процессе игры может быть перевернут, что приведет к травмам четвероногого любимца. Продумайте все тщательно и с вероятностью возможных неприятных эксцессов.
2. Из коробки
Если в доме есть какая-нибудь лишняя коробка, вы можете проявить фантазию и сконструировать домик из картона самостоятельно.
Для некоторого упрощения строительства используйте коробку подходящих размеров, чтобы вашему любимцу не было в нем тесно. Можно приобщить к делу детей. Им будет интересно почувствовать себя строителями.
Для некоторого упрощения строительства используйте коробку подходящих размеров, чтобы вашему любимцу не было в нем тесно. Можно приобщить к делу детей. Им будет интересно почувствовать себя строителями.
Итак, для изготовления домика для кошки потребуются:
коробка с достаточно плотным картоном (можно воспользоваться посылкой «Почты России»);
ковролин или другой плотный, но мягкий материал;
любой водоотталкивающий материал;
острый нож;
клей без запаха;
карандаши, линейки и другие инструменты для нанесения разметок;
широкий скотч.
Приступайте к изготовлению домика для кошки из картона в следующей последовательности:
Сделайте разметки основного входа и черного хода с помощью карандаша и циркуля. Вырежьте отверстия. Пусть основной вход будет больших размеров, нежели черный ход. Но помните, что ваш питомец должен легко проскальзывать сквозь него.
ковролин или другой плотный, но мягкий материал;
любой водоотталкивающий материал;
острый нож;
клей без запаха;
карандаши, линейки и другие инструменты для нанесения разметок;
широкий скотч.
Приступайте к изготовлению домика для кошки из картона в следующей последовательности:
Сделайте разметки основного входа и черного хода с помощью карандаша и циркуля. Вырежьте отверстия. Пусть основной вход будет больших размеров, нежели черный ход. Но помните, что ваш питомец должен легко проскальзывать сквозь него.
Проклейте скотчем все края коробки, которые открываются и способствуют разбору. Для пущей убедительности и защиты можно проклеить скотчем всю коробку.
Далее вырежьте куски водоотталкивающего материала в соответствии с размерами стенок будущего домика. Аккуратно внесите их через «вход», раскладывайте, постепенно приклеивая их клеем к стенкам. Лучше использовать клей для горячей процедуры, тем более, если вы уже оклеили все стены скотчем.
Далее вырежьте куски водоотталкивающего материала в соответствии с размерами стенок будущего домика. Аккуратно внесите их через «вход», раскладывайте, постепенно приклеивая их клеем к стенкам. Лучше использовать клей для горячей процедуры, тем более, если вы уже оклеили все стены скотчем.
Отдельно проклейте водоотталкивающим материалом стыки собранной коробки, чтобы питомцу было теплее.
Теперь можно приступать к внешней отделке. Вырежьте куски из ковролина в соответствии с размерами. Переднюю стенку с входом вырезают цельным куском, приклеивают и уже потом, после тщательной просушки вырезают отверстие для входа. Отверстие вырезают с запасом примерно в 1-1,5 см для загиба внутрь. Надрежьте край ковролина по диагонали и приклейте его, «заправив» внутрь домика.
Дайте домику просохнуть не менее 3 дней. По истечении времени уложите в домик подушку и зовите кота для отдыха.
Подобные варианты самостоятельного изготовления можно несколько улучшить и видоизменить. Некоторые предпочитают склеивать картон в соответствии со своей спроектированной конструкцией. Здесь часто присутствует многокомнатное или многоуровневое сооружение, чего легко добиться с помощью картона и скотча.
Подобные варианты самостоятельного изготовления можно несколько улучшить и видоизменить. Некоторые предпочитают склеивать картон в соответствии со своей спроектированной конструкцией. Здесь часто присутствует многокомнатное или многоуровневое сооружение, чего легко добиться с помощью картона и скотча.
3. Из газетных трубочек
Мастера плетения из газетных трубочек создают потрясающие работы, не забывая о своем любимце. Так, с помощью ненужной стопки различной бумажной макулатуры можно создать прекрасное сооружение, где вашему любимцу будет тепло и уютно. Здесь потребуются следующие материалы:
клей ПВА;
ножницы;
вязальная спица;
стопка газет;
краски или лак (по желанию).
Домик для кошки из газетных трубочек создается следующим образом:
Нарежьте газету для заготовок длинными полосками с шириной примерно 7-12 см. Намотайте каждую полоску туго на вязальную спицу, зацепив за один край. У вас получится длинная газетная трубочка, конец которой следует приклеить клеем, чтобы она не распустилась.
клей ПВА;
ножницы;
вязальная спица;
стопка газет;
краски или лак (по желанию).
Домик для кошки из газетных трубочек создается следующим образом:
Нарежьте газету для заготовок длинными полосками с шириной примерно 7-12 см. Намотайте каждую полоску туго на вязальную спицу, зацепив за один край. У вас получится длинная газетная трубочка, конец которой следует приклеить клеем, чтобы она не распустилась.
Плетение начинается с дна будущего кошачьего домика. В центре делаем перекрестье, а затем постепенно превращаем его в диск.
Далее по краям закрепляем трубочки, на которых будет держаться основной каркас нашего плетеного домика для кошки. Сначала необходимо пройтись по всему диаметру вокруг дна, чтобы сделать бортики лежанки.
На следующем шаге мы будем поднимать кокон, постепенно наращивая массу трубочек на задней стенке.
Те вертикальные газетные трубочки, что уже вышли из работы, мы пока не трогаем – оставляем торчать вверх. На завершающем этапе мы заплетем их в красивую косичку, чтобы красиво оформить кошкин дом.
Домик можно покрыть краской и нетоксичным лаком. Обязательно проверьте, нет ли в лаке вредных компонентов! Кошки часто любят развлекаться со своими домиками и иногда грызут трубочки, чтобы поточить зубки.
Домик для кошки готов. Внутрь следует положить подушку, чтобы питомцу было комфортно.
Смотрите в данном видео подробнее, как сплести домик для кошки из газетных трубочек.
Смотрите в данном видео подробнее, как сплести домик для кошки из газетных трубочек.
4. Из поролона
Мягкий домик для кошки своими руками требует отдельного внимания. Здесь можно не только создать удобный и теплый угол для любимца, но и проявить фантазию с декорированием и в процессе проектирования домика. Для изготовления подобного мягкого сооружения потребуются материалы:
любая плотная ткань, можно взять контрастных оттенков;
поролон, желательно потолще, чтобы котику было мягко и уютно;
швейная машинка;
булавки и прочие швейные детали для крепления;
нитки.
любая плотная ткань, можно взять контрастных оттенков;
поролон, желательно потолще, чтобы котику было мягко и уютно;
швейная машинка;
булавки и прочие швейные детали для крепления;
нитки.
Чтобы сшить домик для кошки своими руками, проделайте следующие действия:
Сконструируйте проект сооружения, «распилив» его на составные части, каждую из которых следует перенести на газету или бумагу – это будет лекала будущей выкройки.
Перенесите их на ткань и поролон. С учетом припусков в 1-1,5 см вырежьте все детали: на каждое лекало приходится одна деталь из поролона и две из ткани.
Сложите все детали в последовательности: поролон, сверху ткань лицом вверх, на нее ткань лицом вниз.
«Изнутри» домика сшейте все составные элементы на машинке, в последнюю очередь пришивается пол. Выверните весь дом, придав ему необходимую форму.
На этом изготовление мягкого домика для своего любимца окончено. Вы можете экспериментировать с цветами, составляя заготовки из отличительных оттенков.
На этом изготовление мягкого домика для своего любимца окончено. Вы можете экспериментировать с цветами, составляя заготовки из отличительных оттенков.
В этом видео покажут, как сделать мягкий домик для кошки
5. Деревянный
Строительство деревянного домика для кошки своими руками предполагает наличие навыков работы с деревом и прочими инструментами. Его можно использовать дома или установить на улице вроде привычных будок для собак. Разумеется, делать это необходимо только в теплое время года.
Для начала следует спроектировать всю конструкцию и сделать заготовки из досок, предварительно их ошкурив.
Некоторые мастера изготавливают подобные домики с использованием деревянных реек, что позволяет создавать довольно интересные и несколько усложненные сооружения. Так, можно встретить уличный домик для кошки с лестницей, верандой, резной крышей и прочими атрибутами подобия стариной русской избы.
Некоторые мастера изготавливают подобные домики с использованием деревянных реек, что позволяет создавать довольно интересные и несколько усложненные сооружения. Так, можно встретить уличный домик для кошки с лестницей, верандой, резной крышей и прочими атрибутами подобия стариной русской избы.
Изнутри домик оклеивается водоотталкивающим материалом, а затем обрабатывается снаружи защитным от гнили и образования плесени составом. Здесь же можно обработать весь домик олифой, лаком или просто выкрасить краской, создавая непревзойденный дизайн.
После того как все химические растворы выветрятся, можно укладывать коту подушечку и зазывать его на новоселье.
После того как все химические растворы выветрятся, можно укладывать коту подушечку и зазывать его на новоселье.
6. Встроенный в мебель
Предприимчивые хозяева чего только не придумают, и часто адаптируют уже существующую мебель под уютное убежище питомца.
Превратить в кошачий дом можно следующие предметы мебели:
тумбу или небольшой шкафчик (прикроватный), вырезав в дверце отверстие-проход;
Превратить в кошачий дом можно следующие предметы мебели:
тумбу или небольшой шкафчик (прикроватный), вырезав в дверце отверстие-проход;
диван, прикрепив к нему картонные или тканевые ходы-туннели, или приставив сбоку полку с лежаком;
книжный шкаф, пристроив лестницу, чтобы кошка могла по ней добираться до самого верха и там прятаться;
полочки для цветов, отведя нижнюю полку для питомца, а верхнюю для цветов.
Для таких преображений потребуются незамысловатые инструменты, которые найдутся в любом доме:
ножницы, иголка с ниткой;
молоток, гвозди;
отвертка, саморезы;
лобзик (ручной или электрический);
клей, степлер для мебели.
ножницы, иголка с ниткой;
молоток, гвозди;
отвертка, саморезы;
лобзик (ручной или электрический);
клей, степлер для мебели.
7. Вигвам своими руками
Свежо и провокационно выглядит домик в виде вигвама. В домашних условиях соорудить его быстро и легко можно из картона или из ткани.
Потребуются следующие материалы:
Прутья или ветки 6 штук – основа каркаса. Верхние концы скрепляются вместе, нижние части широко расставляются в разные стороны для устойчивости.
Скотч или веревка – для закрепления прутьев.
Картон – донышко вигвама. Вырезается шестиугольник и обтягивается тканью (лучше всего водоотталкивающей).
Клей или иголка с ниткой – для скрепления ткани.
Ткань – раскраивается на 6 равнобедренных треугольников, в одном из которых делается прорезь для входа.
Части материала сшиваются между собой таким образом, чтобы в шов между кусками ткани можно было вставить прутья. В сшитый шатер вставляется каркас, и нижние края материала пришиваются к нижней части картонной основы.
Прутья или ветки 6 штук – основа каркаса. Верхние концы скрепляются вместе, нижние части широко расставляются в разные стороны для устойчивости.
Скотч или веревка – для закрепления прутьев.
Картон – донышко вигвама. Вырезается шестиугольник и обтягивается тканью (лучше всего водоотталкивающей).
Клей или иголка с ниткой – для скрепления ткани.
Ткань – раскраивается на 6 равнобедренных треугольников, в одном из которых делается прорезь для входа.
Части материала сшиваются между собой таким образом, чтобы в шов между кусками ткани можно было вставить прутья. В сшитый шатер вставляется каркас, и нижние края материала пришиваются к нижней части картонной основы.
8. Когтеточка
Когтеточка – важный и необходимый атрибут, его нужно использовать с первых дней появления в доме питомца.
Она позволит сохранить мебель и стены в целостности. Точа когти, домашний любимец тем самым обрабатывает их, сохраняет в полной боевой готовности.
Она позволит сохранить мебель и стены в целостности. Точа когти, домашний любимец тем самым обрабатывает их, сохраняет в полной боевой готовности.
А в этом видео можете ознакомиться с одним из способов, как сделать когтеточку для кошки своими руками.
9. Лежанка
Лежанка для кошки может быть изготовлена из картона, газетных трубочек, поролона. Форма этого места для отдыха подбирается в соответствии с размерами кота или его предпочтениями в отдыхе.
Некоторые готовят лежанки подобию имеющегося интерьера в квартире. Главное в том деле обеспечить своему любимцу удобство и тепло. Поэтому не забывайте об использовании поролона, мягкой ткани и прочих текстильных материалов.
10. Для котенка
Домик для котенка также необходим, как и для взрослой кошки. Здесь лучше соорудить настоящий игровой комплекс, при возможности дополняя его мягкими атрибутами – местом для отдыха и ночлега.
Также для котенка можно построить обычный домик-рукав, который прикрепляется к стене на небольшой высоте от пола, чтобы котенок смог самостоятельно в него взбираться.
Также для котенка можно построить обычный домик-рукав, который прикрепляется к стене на небольшой высоте от пола, чтобы котенок смог самостоятельно в него взбираться.
Крупногабаритные и трудоемкие в изготовлении деревянные конструкции лучше не применять.
Во-первых, домик для котенка не должен быть «на вырост». В противном случае маленький детеныш не проявит к нему интереса, ведь ему будет в нем некомфортно.
Во-вторых, уже через несколько месяцев придется строить новый дом, что требует много сил и времени. Здесь лучше отдать предпочтение плетению их газетных трубочек или картонным заготовкам.
Первым домиком для котят служит обычно большая коробка, в которой они появляются на свет и содержатся первый месяц жизни.
Во-первых, домик для котенка не должен быть «на вырост». В противном случае маленький детеныш не проявит к нему интереса, ведь ему будет в нем некомфортно.
Во-вторых, уже через несколько месяцев придется строить новый дом, что требует много сил и времени. Здесь лучше отдать предпочтение плетению их газетных трубочек или картонным заготовкам.
Первым домиком для котят служит обычно большая коробка, в которой они появляются на свет и содержатся первый месяц жизни.
Инструкция по созданию домика для котенка содержит следующие шаги:
взять картонный короб, например, от пылесоса или микроволновки, главное, чтобы он был достаточно высоким, чтобы котята из него не выпрыгнули;
застелить дно водоотталкивающим материалом, например, клеенкой и тканью, или обычными детскими впитывающими пеленками, так как малышу еще предстоит научиться ходить в лоток;
если вместе с котенком живет и его мама, то в домике прорезается вход для нее, на такой высоте, чтобы малыш не мог до него допрыгнуть;
сделать крышу – из ткани или картона (достаточно закрепить на канцелярские зажимы).
Еще одним вариантом первого убежища может послужить обувная коробка – в ней маленькому питомцу понравится спать и прятаться. Она послужит до тех пор, пока кроха не подрастет. Дно застилается мягкой тканью, крышка не закрывается.
Следующим местом отдыха может стать мягкая лежанка или подушка.
взять картонный короб, например, от пылесоса или микроволновки, главное, чтобы он был достаточно высоким, чтобы котята из него не выпрыгнули;
застелить дно водоотталкивающим материалом, например, клеенкой и тканью, или обычными детскими впитывающими пеленками, так как малышу еще предстоит научиться ходить в лоток;
если вместе с котенком живет и его мама, то в домике прорезается вход для нее, на такой высоте, чтобы малыш не мог до него допрыгнуть;
сделать крышу – из ткани или картона (достаточно закрепить на канцелярские зажимы).
Еще одним вариантом первого убежища может послужить обувная коробка – в ней маленькому питомцу понравится спать и прятаться. Она послужит до тех пор, пока кроха не подрастет. Дно застилается мягкой тканью, крышка не закрывается.
Следующим местом отдыха может стать мягкая лежанка или подушка.
Главное отличие детского домика от взрослого – это маленький размер и короткий срок службы, во-первых, потому что животное растет, а во-вторых – котята еще не умеют ходить в туалет в лоток, что приводит к негодности того же картона.
Не забудьте позаботиться об отсутствии сквозняков, которые так опасны для малыша, особенно в холодное время года.
Не забудьте позаботиться об отсутствии сквозняков, которые так опасны для малыша, особенно в холодное время года.
Заключение
Каждая кошка индивидуальна, имеет свой характер и свои особенности. Это относится и к выбору домика. Чтобы угодить своему питомцу, нужно изучить его повадки и предпочтения, и, основываясь на них, выбрать какое строение лучше соорудить. Постройка домика для кошки своими руками – не только технический процесс, но и веселое занятие, объединяющее всю семью.
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