Как сделать домик для кошки

Инструкция по созданию домика для котенка содержит следующие шаги:



взять картонный короб, например, от пылесоса или микроволновки, главное, чтобы он был достаточно высоким, чтобы котята из него не выпрыгнули;

застелить дно водоотталкивающим материалом, например, клеенкой и тканью, или обычными детскими впитывающими пеленками, так как малышу еще предстоит научиться ходить в лоток;

если вместе с котенком живет и его мама, то в домике прорезается вход для нее, на такой высоте, чтобы малыш не мог до него допрыгнуть;

сделать крышу – из ткани или картона (достаточно закрепить на канцелярские зажимы).

Еще одним вариантом первого убежища может послужить обувная коробка – в ней маленькому питомцу понравится спать и прятаться. Она послужит до тех пор, пока кроха не подрастет. Дно застилается мягкой тканью, крышка не закрывается.



Следующим местом отдыха может стать мягкая лежанка или подушка.