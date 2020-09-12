11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками

Владельцы нередко совершают ошибки и не учитывают некоторые нюансы при изготовлении самодельных когтедралок.



Во-первых, конструкция обязательно должна быть устойчивой и надежной. Если когтеточка начнет падать, кошка быстро с нее спрыгнет и не пострадает, но, испугавшись один раз, животное вряд ли подойдет к данному приспособлению снова.



Во-вторых, многие владельцы кошек совершают грубую ошибку, приобретая самые дешевые и некачественные материалы для самодельной когтеточки, ведь они не только быстро изнашиваются, но и могут нанести вред здоровью питомца.



В-третьих, смастерив когтеточку, многие хозяева решают, что на этом их работа закончена, а дальше кот разберется сам. Если питомец еще маленький, его может заинтересовать новый предмет, тем более, если на нем разместить игрушки.



Сложнее обстоят дела с взрослой особью, которая ранее не точила коготки о специальное приспособление. Такое животное нужно постепенно приучать к новой вещи.