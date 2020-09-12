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Сообщество Без кота и жизнь не та 635 постов • 320 подписчиков подписаться
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11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками

11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками (45 фото + 3 видео)

Автор:
12 сентября 2020 21:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   когтеточка   кот   кошка   своими руками   сделай сам   фото   
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Каждому хозяину известно, что каким бы легким ни был уход за домашним питомцем, кот все равно требует к себе внимания и должного содержания.

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Метки: видео   животные   когтеточка   кот   кошка   своими руками   сделай сам   фото   
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7k
Алексей 55 минут назад
11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками
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13k
vikklu 13 минут назад
Тоже мне бином Ньютона. Покупаете льняную или конопляную верёвку диаметром около см, чуток поменьше и обматываете всё то, что вам не жалко предоставить для котейки. Только обновлять надо разок в пару лет, ибо измочаливают до основания. Главное, чтобы верёвка была из натурального волокна.
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25k
Notan Blaine 40 минут назад
У меня кошка, к когтеточке приучилась за пару недель. При этом на этот момент была уже не маленькая, постоянно драла диваны, благо все они не слишком дорогие и знали, что придется выбрасывать.
А процесс приручения оказался очень простой, купили когтеточку с пакетом кашачтей мяты, две недели она лежала на ней и постоянно драла. В итоге, теперь забыла про кровать.
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11k
робт 2 часа назад
чтоб что то точить(а точней стачивать, стирать) если уж на то пошло, точилка должна быть тверже точимого, каким хреном намотанная веревка может точить когти?
максимум это дралка-царапалка а не точилка
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7k
Cornho робт 2 часа назад
Интересно какой же материал тогда подходит, согласно вашей логике? Камень?
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6k
ТимТим2033 Cornho 2 часа назад
Точильный камень )
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240
Юрий робт 37 минут назад
Пусть портит точилку, нежели мебель, не дошло?
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