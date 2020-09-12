11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками

Каждому хозяину известно, что каким бы легким ни был уход за домашним питомцем, кот все равно требует к себе внимания и должного содержания.
В доме, где проживает кошка, когтеточка является одним из главных атрибутов. С помощью этой принадлежности любимец может подточить свои коготки, а владелец кота обеспечит сохранность мебели и стенам в доме.
Самые популярные самодельные когтеточки (инструкция по изготовлению)
Любой хозяин может сам сделать когтеточку для любимца. Для начала следует выбрать желаемый вид изделия и запастись соответствующими материалами.
Когтеточка из гофрокартона
Такой вид наиболее экономный и экологичный, для ее изготовления не потребуется много времени.
Необходимые материалы: гофрокартон или картонные коробки, плотная бумага, клейкая лента или клей ПВА, нож.
Один из блогеров, Андрей Девейкин, сделал когтеточку в таком виде. Спасибо ему за предоставленные фотографии.
Изготовление:
Необходимые материалы: гофрокартон или картонные коробки, плотная бумага, клейкая лента или клей ПВА, нож.
Один из блогеров, Андрей Девейкин, сделал когтеточку в таком виде. Спасибо ему за предоставленные фотографии.
Изготовление:
вырезать получившиеся полоски и начать их сворачивать. Самая первая полоска – это основание конструкции. Ее нужно свернуть как можно туже и скрепить ПВА или клейкой лентой;
последнюю полоску нужно закрепить особенно тщательно, чтобы она держала всю конструкцию и не давала ей распасться после первой же попытки кота поточить когти;
получившуюся когтеточку нужно поставить на плотную бумагу, обвести по краям и вырезать по линии. Получившуюся фигуру из бумаги приклеить к низу конструкции.
Угловая когтеточка
Для изготовления угловой модели понадобятся доски шириной с дверной косяк. Поверх досок крепится плотная ткань или накручивается толстая веревка из натуральных материалов. Когда изделие готово, его крепят по обе стороны наружного угла.
Вот пример пошагового изготовления угловой когтеточки:
Вот пример пошагового изготовления угловой когтеточки:
В итоге получается две одинаковые доски, которые нужно соединить при помощи шконтов. Саморезы лучше не использовать (так как кот, когда будет точить когти, может попадать в их шляпку). Кстати, обрезанные края нужно
Шконты берем диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Соответственно, в одной из заготовок нужно в отмеченных местах просверлить отверстия глубиной 15 мм (сверлом 6 мм), с торца.
В получившиеся отверстия нужно забить шконты на равную длину, для этого можно использовать угольник.
Закрепить ковролин можно при помощи степлера с внутренней стороны когтеточки. Оставшуюся часть нужно покрыть клеем и приклеить к доскам. А второй конец ковролина также прикрепить с помощью степлера.
Прикрепить когтеточку к стене можно с помощью уголков (снизу и сверху). В стене нужно просверлить дырки в местах крепления уголков, а затем повесить когтеточку используя саморезы.
Настенная когтеточка
Принцип ее изготовления такой же, как и углового варианта, но для работы берется одна широкая доска и крепится на стену так, чтобы кошка могла легко достать до нее, встав в полный рост. Важно, чтобы кошка имела свободный доступ к когтеточке. Лучше не размещать ее в ванной комнате, в прихожей. Нужно определить, где питомец проводит наибольшую часть времени и разместить приспособление там.
Когтеточка-столбик
Для работы понадобятся: брус длиной примерно 70 см и шириной не менее 5 см, опора круглой или квадратной формы из дерева толщиной около 4 см.
Инструкция по сборке когтеточки:
На опоре будущей когтедралки чертим одну линию посередине и вторую – перпендикулярно ей, соединяя их в центре. В точке пересечения позже закрепим подставку. Заготовленный брус ставим посередине опоры, далее обводим его границы для дальнейшего размещения саморезов или шурупов.
Соединяем опору с брусом при помощи клея и скрепляем их саморезами.
Брусок либо оставляем в первоначальном виде, либо обшиваем его тканью, выкраивая кусок шириной, равной диаметру подставки, добавив пару сантиметров для швов.
Поверх ткани туго наматываем толстую веревку, завязав ее снизу бруска тугим узлом. Кстати, веревку можно покрасить в нескольких местах, тогда когтеточка будет выглядеть значительно красивее. Веревку можно посадить на клей, если она плохо держится.
Инструкция по сборке когтеточки:
На опоре будущей когтедралки чертим одну линию посередине и вторую – перпендикулярно ей, соединяя их в центре. В точке пересечения позже закрепим подставку. Заготовленный брус ставим посередине опоры, далее обводим его границы для дальнейшего размещения саморезов или шурупов.
Соединяем опору с брусом при помощи клея и скрепляем их саморезами.
Брусок либо оставляем в первоначальном виде, либо обшиваем его тканью, выкраивая кусок шириной, равной диаметру подставки, добавив пару сантиметров для швов.
Поверх ткани туго наматываем толстую веревку, завязав ее снизу бруска тугим узлом. Кстати, веревку можно покрасить в нескольких местах, тогда когтеточка будет выглядеть значительно красивее. Веревку можно посадить на клей, если она плохо держится.
Напольная когтеточка
Такая модель удобна тем, что она не занимает много места в квартире, ее можно переставлять и брать с собой в дорогу. Самый незамысловатый вариант напольной когтеточки – это обычная доска, обшитая ковролином. Также на основание можно намотать толстую веревку-шпагат.
При изготовлении такой когтедралки главное условие – это вес и устойчивость приспособления, чтобы оно не волочилось по полу, когда кот решит поточить когти.
При изготовлении такой когтедралки главное условие – это вес и устойчивость приспособления, чтобы оно не волочилось по полу, когда кот решит поточить когти.
Для чего кошке нужна когтеточка
Кошка, как и любое домашнее животное, по своей природе дикое существо, наделенное природными инстинктами. Когти – неотъемлемая часть каждого представителя семейства кошачьих.
С помощью когтей звери не только могут лазать по деревьям, они нужны им для сохранения баланса при передвижении, во время прыжков и для выделения специальных пахучих желез из подушечек пальцев, чтоб пометить территорию.
Кроме того, с помощью когтей коты могут постоять за себя в случае нападения другого агрессивного животного.
В дикой природе кошки ухаживали за своими когтями для их прочности и сохранения формы, подтачивая их о кору деревьев, камни, сухую траву.
Кошка, как и любое домашнее животное, по своей природе дикое существо, наделенное природными инстинктами. Когти – неотъемлемая часть каждого представителя семейства кошачьих.
С помощью когтей звери не только могут лазать по деревьям, они нужны им для сохранения баланса при передвижении, во время прыжков и для выделения специальных пахучих желез из подушечек пальцев, чтоб пометить территорию.
Кроме того, с помощью когтей коты могут постоять за себя в случае нападения другого агрессивного животного.
В дикой природе кошки ухаживали за своими когтями для их прочности и сохранения формы, подтачивая их о кору деревьев, камни, сухую траву.
Домашней же кошке нет надобности охотиться, но поддерживать состояние когтей необходимо в любом случае, т.к. если они будут чересчур длинными, это будет мешать животному при ходьбе и даже доставлять ему боль.
Без когтеточки в ход пойдет обивка мягкой мебели, ковры и обои, что вряд ли доставит радость хозяину. Именно поэтому так важно наличие дома специального приспособления, с помощью которого кошка сможет поточить свои коготки.
Без когтеточки в ход пойдет обивка мягкой мебели, ковры и обои, что вряд ли доставит радость хозяину. Именно поэтому так важно наличие дома специального приспособления, с помощью которого кошка сможет поточить свои коготки.
О вреде удаления когтей
Чтобы научить кошку пользоваться когтеточкой, нужно немало терпения и времени. Многие хозяева, не желающие обременять себя воспитанием питомца, могут решиться на такой шаг, как онихэктомия, т.е. удаление когтевой фаланги (операция «мягкие лапки»). Кстати, вы можете прочитать отдельную статью об этой операции на нашем портале.
Именно в этой операции люди видят решение своих проблем с непослушным животным, забывая о непоправимом вреде, который наносят кошке. Без когтей питомец становится инвалидом, не может нормально передвигаться, ему придется буквально учиться ходить заново, смещая центр тяжести с пальцев на пятку. Это равносильно тому, если бы человеку отрезали пальцы на ногах.
Именно в этой операции люди видят решение своих проблем с непослушным животным, забывая о непоправимом вреде, который наносят кошке. Без когтей питомец становится инвалидом, не может нормально передвигаться, ему придется буквально учиться ходить заново, смещая центр тяжести с пальцев на пятку. Это равносильно тому, если бы человеку отрезали пальцы на ногах.
Данная операция пагубно влияет на опорно-двигательный аппарат питомца, возможны проблемы с внутренними органами, не говоря уже о том, что удаление когтей полностью «разбалансирует» кошку, сделает ее неуверенной и пугливой. Попав на улицу, такое животное вряд ли долго протянет.
К счастью, многие ветеринарные клиники категорически против онихэктомии и отказывают обратившимся владельцам в этой услуге.
К счастью, многие ветеринарные клиники категорически против онихэктомии и отказывают обратившимся владельцам в этой услуге.
Как приучить кошку пользоваться когтеточкой
Как только в доме появилась когтеточка для кошек, нужно привлечь внимание животного к новой вещи. Можно повесить на нее игрушку на веревочке, бантик или мячик, чтобы питомец заметил.
Когда кошка подойдет к когтедралке, нужно похвалить ее, погладить, чтобы животное поняло, что хозяин одобряет ее действия. Можно аккуратно взять в руки лапу питомца, приложить подушечками к поверхности когтеточки и провести вниз, чтобы кошка поняла принцип использования предмета.
В случае, если любимец позабыл о когтедралке и портит другие вещи, не нужно обижать животное и кричать на него, достаточно лишь спокойно отнести его к когтеточке, чтобы кошка поняла – там точить когти нельзя, а здесь можно.
В некоторых случаях можно прибегнуть к использованию нескольких капель валерьянки на поверхности приспособления, тогда питомец точно не пройдет мимо.
Пытаться отучить кота точить когти нецелесообразно и неоправданно, т.к. животное будет это делать в любом случае из-за природной необходимости. Можно либо смастерить когтеточку своими руками, либо приобрести уже готовую в зоомагазине.
В случае, если любимец позабыл о когтедралке и портит другие вещи, не нужно обижать животное и кричать на него, достаточно лишь спокойно отнести его к когтеточке, чтобы кошка поняла – там точить когти нельзя, а здесь можно.
В некоторых случаях можно прибегнуть к использованию нескольких капель валерьянки на поверхности приспособления, тогда питомец точно не пройдет мимо.
Пытаться отучить кота точить когти нецелесообразно и неоправданно, т.к. животное будет это делать в любом случае из-за природной необходимости. Можно либо смастерить когтеточку своими руками, либо приобрести уже готовую в зоомагазине.
Что лучше – покупная когтеточка или сделанная своими руками
Ассортимент когтеточек в зоомагазинах обширен: от простых до сложных конструкций, от самых дешевых (в районе 700 рублей) до дорогих (3 000 и дороже).
Минус покупных когтеточек — они редко бывают устойчивыми. Это немаловажный фактор, т.к. конструкция должна удерживать вес кошки даже крупной породы, если она вдруг решит взобраться на нее. К тому же, приспособление должно быть изготовлено из прочных и долговечных материалов, а когтеточки из зоомагазинов редко соответствуют этим критериям.
Ради качественной и прочной конструкции для подтачивания кошачьих когтей хозяину придется выложить немало денег, чего многие не могут себе позволить. Выгоднее обойдется сооружение когтеточки своими руками из подручных материалов.
Ради качественной и прочной конструкции для подтачивания кошачьих когтей хозяину придется выложить немало денег, чего многие не могут себе позволить. Выгоднее обойдется сооружение когтеточки своими руками из подручных материалов.
Материалы, из которых можно сделать когтеточку
Так как кошки гораздо чувствительнее к запахам, чем люди, нужно позаботиться о том, чтобы когтеточка была выполнена исключительно из натуральных материалов: дерево, ткани, мешковина, упаковочный картон, шпагат.
Искусственные материалы опасны тем, что они прочнее настоящих, из-за чего кошка может выдрать себе коготь. Это не только доставит питомцу сильную боль, но и чревато заражениями.
Искусственные материалы опасны тем, что они прочнее настоящих, из-за чего кошка может выдрать себе коготь. Это не только доставит питомцу сильную боль, но и чревато заражениями.
Виды когтеточек
Существует несчетное количество различных когтеточек, которые хозяин кошки может выбрать для своего любимца, начиная от самых простых моделей и заканчивая изысканными и оригинальными изделиями.
В виде подушки
Когтедралка-подушка – самый простой и дешевый вариант. Поверхность отделывается войлоком, а само изделие крепится на стену. Минус таких когтеточек в том, что игривые коты вряд ли сочтут это приспособление интересным и продолжат драть хозяйскую мебель.
Настенные
Такие когтеточки удобны тем, что идеально подойдут для малогабаритных квартир, где хозяин не может позволить себе разместить для кошки многоярусные комплексы. Настенная когтедралка должна быть достаточно широкой и в 2 раза длиннее самого животного, но можно обойтись и более компактными вариантами.
Такие когтеточки наиболее популярны среди хозяев. Плоские размещаются прямо на полу и имеют небольшой размер, что экономит место в квартире.
С лежанками и домом, а также столбиками куда сложнее. При покупке или самостоятельном изготовлении таких когтеточек важно, чтобы конструкция была устойчивой, не кренилась и не падала, когда кошка будет по ней взбираться.
Безопасная напольная когтеточка должна быть тяжелой и устойчивой, в противном случае ее придется крепить к полу.
С лежанками и домом, а также столбиками куда сложнее. При покупке или самостоятельном изготовлении таких когтеточек важно, чтобы конструкция была устойчивой, не кренилась и не падала, когда кошка будет по ней взбираться.
Безопасная напольная когтеточка должна быть тяжелой и устойчивой, в противном случае ее придется крепить к полу.
Угловые
Удобны и практичны. Все, что нужно хозяину – найти в доме любой выступающий угол и выделить его для кошки. Такая модель не занимает много места, но животному этого достаточно.
Из ножек стола
При катастрофической нехватке места в доме можно приспособить хозяйскую мебель под когтеточку, например, сделать ее прямо на ножке стола, предварительно обмотав толстой веревкой или ковролином.
В игровом комплексе
Для целого кошачьего семейства из 2 и более особей игровой комплекс – самый беспроигрышный вариант. В таких конструкциях несколько уровней и этажей, есть игрушки, которые могут надолго занять кошку. А для питомца, желающего взобраться повыше, предусмотрен высокий вариант комплексов с длиной под самый потолок.
С полочкой
Менее замысловатый, но более экономичный вариант, который отлично подойдет для одной кошки – это конструкция с полкой поверх столбика, где питомец может отдыхать. Но такие когтеточки редко бывают устойчивыми, поэтому хозяину нужно заранее позаботиться об этом моменте.
Дорожные
Для путешествия отлично подойдут мини-варианты когтеточек. Чаще всего хозяева берут с собой плоские приспособления, т.к. они не занимают много места. Также подойдут небольшие конусовидные модели.
Оригинальные
Люди, желающие побаловать своего питомца уникальной когтеточкой, которая при этом стильно впишется в интерьер дома, могут обратиться к мастерам. Они изготовят оригинальное изделие и придадут ему любой вид и предназначение, которые пожелает хозяин.
Это могут быть когтеточки в виде извилистого дерева с гамаками для кошек; приспособления, служащие одновременно и когтедралкой, и напольной вазой; можно смастерить когтеточку-тумбу, внутри которой можно хранить какие-либо предметы.
Это могут быть когтеточки в виде извилистого дерева с гамаками для кошек; приспособления, служащие одновременно и когтедралкой, и напольной вазой; можно смастерить когтеточку-тумбу, внутри которой можно хранить какие-либо предметы.
Ошибки при изготовлении когтеточки
Владельцы нередко совершают ошибки и не учитывают некоторые нюансы при изготовлении самодельных когтедралок.
Во-первых, конструкция обязательно должна быть устойчивой и надежной. Если когтеточка начнет падать, кошка быстро с нее спрыгнет и не пострадает, но, испугавшись один раз, животное вряд ли подойдет к данному приспособлению снова.
Во-вторых, многие владельцы кошек совершают грубую ошибку, приобретая самые дешевые и некачественные материалы для самодельной когтеточки, ведь они не только быстро изнашиваются, но и могут нанести вред здоровью питомца.
В-третьих, смастерив когтеточку, многие хозяева решают, что на этом их работа закончена, а дальше кот разберется сам. Если питомец еще маленький, его может заинтересовать новый предмет, тем более, если на нем разместить игрушки.
Сложнее обстоят дела с взрослой особью, которая ранее не точила коготки о специальное приспособление. Такое животное нужно постепенно приучать к новой вещи.
Во-первых, конструкция обязательно должна быть устойчивой и надежной. Если когтеточка начнет падать, кошка быстро с нее спрыгнет и не пострадает, но, испугавшись один раз, животное вряд ли подойдет к данному приспособлению снова.
Во-вторых, многие владельцы кошек совершают грубую ошибку, приобретая самые дешевые и некачественные материалы для самодельной когтеточки, ведь они не только быстро изнашиваются, но и могут нанести вред здоровью питомца.
В-третьих, смастерив когтеточку, многие хозяева решают, что на этом их работа закончена, а дальше кот разберется сам. Если питомец еще маленький, его может заинтересовать новый предмет, тем более, если на нем разместить игрушки.
Сложнее обстоят дела с взрослой особью, которая ранее не точила коготки о специальное приспособление. Такое животное нужно постепенно приучать к новой вещи.
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А процесс приручения оказался очень простой, купили когтеточку с пакетом кашачтей мяты, две недели она лежала на ней и постоянно драла. В итоге, теперь забыла про кровать.
максимум это дралка-царапалка а не точилка