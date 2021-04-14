В Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от сутенерши

Юлия позвонила девушке, заманила ее в квартиру под предлогом разговора и та оказалась в ловушке. У несчастной отняли телефон, заперли дверь и злоумышленники втроем избили ее, а потом мужчины ее начали насиловать. Но потерпевшая смогла вырваться, она встала на карниз окна на третьем этаже и начала звать на помощь. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали полицию. Девушка, в итоге, выпрыгнула в окно, в руки полицейских.