В Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от сутенерши

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В одной из квартир города 18-летнюю бывшую проститутку изнасиловали и избили цепью от дамской сумки.
Двое мужчин (37 и 26 лет) и 20-летняя сутенерша Юлия выпивали на квартире, снятой в аренду. В определенный момент и после определенного количества выпитого Юлия решила позвонить знакомой, которая с ней, по ее мнению, плохо поступила. Некоторое время девушка работала на сутенершу, но вскоре решила выйти из бизнеса.
Юлия позвонила девушке, заманила ее в квартиру под предлогом разговора и та оказалась в ловушке. У несчастной отняли телефон, заперли дверь и злоумышленники втроем избили ее, а потом мужчины ее начали насиловать. Но потерпевшая смогла вырваться, она встала на карниз окна на третьем этаже и начала звать на помощь. Прохожие услышали крики о помощи и вызвали полицию. Девушка, в итоге, выпрыгнула в окно, в руки полицейских.
Сейчас несчастная девушка находится вне опасности, ее доставили в отделение травматологии и медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Преступная группа тем временем задержана и против них возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Вывод: никому нельзя доверять.
Преступная группа тем временем задержана и против них возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Вывод: никому нельзя доверять.
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УК РФ ст.240., и за сутенёрство УК РФ ст. 240
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Пипец, откуда к этому посту такой вывод?
Типа:
Функция - это соответствие между двумя множествами, причем каждому элементу первого множества соответствует один и только один элемент второго множества. Например, функция каждому действительному числу ставит в соответствие число в два раза большее, чем . Повторим еще раз: каждому элементу множества по определенному правилу мы ставим в соответствие элемент множества.
Вывод: лучше синица в руках, чем журавль в небе.