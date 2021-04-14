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В Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от сутенерши

В Барнауле девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от сутенерши (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 18:27
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   жить в россии   изнасилование   криминал   новости   преступление   
1626
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В одной из квартир города 18-летнюю бывшую проститутку изнасиловали и избили цепью от дамской сумки.

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Метки: Россия   жить в россии   изнасилование   криминал   новости   преступление   
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26  комментариев
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6k
Dima Час назад
Можете кидать в меня камнями, но я считаю, что проституцию необходимо легализовать, как в Германии или Нидерландах. Во первых не будет сутенёров, девушки будут платить налоги, и будут защищены законом, да и клиенты выиграют, так как не будет всяких клофелинщиц, разводил, воровок и также девушки должны часто проходить медосмотр. Проституцию невозможно запретить и пытаться бороться, это бесполезно, недаром говорят, что это древнейшая профессия.
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58k
Опиум для народа 13 минут назад
Бывшая(!) проститутка в 18 лет(!) всё еще девушка. В этой новости всё прекрасно.
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−151
RTR 43 минуты назад
Это мамка Элек Мека, он писал, что это было не один раз с его мамкой и папкой
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−151
RTR Час назад
Элек Мек, с твоей мамой
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40k
Элек Мек Час назад
А 20-летняя мамочка присядет за вовлечение в проституцию.
УК РФ ст.240., и за сутенёрство УК РФ ст. 240
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Вывод: никому нельзя доверять"
================
Пипец, откуда к этому посту такой вывод?

Типа:
Функция - это соответствие между двумя множествами, причем каждому элементу первого множества соответствует один и только один элемент второго множества. Например, функция каждому действительному числу ставит в соответствие число в два раза большее, чем . Повторим еще раз: каждому элементу множества по определенному правилу мы ставим в соответствие элемент множества.
Вывод: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
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14k
Александр Н. Агент Безопасной Национальности 46 минут назад
Чо?..
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3k
Юра Гагарин Александр Н. 37 минут назад
он основываясь на положениях математического анализа доказывает что лучше дрочить
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11k
Агент Безопасной Национальности Александр Н. 11 минут назад
Вот и я задал такой-же вопрос после того, как в конце этого поста увидел вывод про доверие
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40k
Александр Час назад
когда она решила войти в "бизнес" она чего ждала?
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−151
RTR Час назад
Уже было 150 раз
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40k
Элек Мек RTR Час назад
С тобой?
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−151
RTR Час назад
БАЯН
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