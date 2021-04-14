515
1
1
Молодой человек, очень похожий на Эдварда Била - виновника крупного ДТП на Садовом кольце, был замечен среди зрителей боев без правил. Скандальный видеоблогер по решению суда должен находиться под домашним арестом.
Изначально молодой человек появился на массовом мероприятии в маске и очках, сопровождая бойца. Но позже уже на трибуне болельщиков снял облачение. Был ли это Эдвард Бил или человек похожий на него, пока неизвестно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку
- Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством
- Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве
- Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке
- На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой
Метки: 360подмосковье Москва Эдвард Бил блогер бой видео дтп пранкер
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Вот нихрена ему не будет!