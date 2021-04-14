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Забил на меру пресечения? На бойцовском шоу заметили человека, похожего на блогера Эдварда Била

Забил на меру пресечения? На бойцовском шоу заметили человека, похожего на блогера Эдварда Била (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 15:34
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   Эдвард Бил   блогер   бой   видео   дтп   пранкер   
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Молодой человек, очень похожий на Эдварда Била - виновника крупного ДТП на Садовом кольце, был замечен среди зрителей боев без правил. Скандальный видеоблогер по решению суда должен находиться под домашним арестом.

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Метки: 360подмосковье   Москва   Эдвард Бил   блогер   бой   видео   дтп   пранкер   
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5  комментариев
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151k
☭Cheкаво☭ 55 минут назад
дебил же должен шариться с браслетом на ноге, и вообще, он с Молдавии вроде, туда бы и отправили, без права въезда на тер. России. Пусть там выяпывается.
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1k
GUSAR 8 минут назад
Я же говорил, а меня тогда 03.04.21 заминусили.
Вот нихрена ему не будет!
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10k
Олегbl4 17 минут назад
У него там довольно таки широкий коридор свободы. Нельзя покидать жилье с 20:00 до 8:00, после восьми утра и до восьми вечера-пожалуйста. Нельзя управлять ТС-ездить,как пассажир запросто. Нельзя участвовать в массовых мероприятиях-посещать можно.
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9k
Алексей 53 минуты назад
Гаси ублюдка
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27k
winergy2012 56 минут назад
Кто там уронил сосиску?
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