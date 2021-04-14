Шеф, притормози: китайцы установили светофор для верблюдов

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Светофор был торжественно открыт 11 апреля в городе Дуньхуан рядом с горой Минша – популярным туристическим маршрутом.
Туристические поездки на верблюдах очень востребованы в этих местах. Гора Минша, она же гора поющего песка (а по факту гигантская песчаная дюна) привлекает туристов со всего Китая.
На светофоре изображены верблюды. И когда горит зелёный свет, то верблюды могут переходить дорогу, а когда для верблюдов горит красный, то они пропускают людей.
На светофоре изображены верблюды. И когда горит зелёный свет, то верблюды могут переходить дорогу, а когда для верблюдов горит красный, то они пропускают людей.
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По словам представителей власти, это новшество обеспечит безопасность на дороге.
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Верблюды может быть. Лично видел как городские собаки или кошки ждали зеленого света, чтобы перейти дорогу. А вот люди 50% на 50%, даже там где светофор есть.— Диоген из бутылки (@krikunand1978) April 14, 2021
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