Шеф, притормози: китайцы установили светофор для верблюдов

Туристические поездки на верблюдах очень востребованы в этих местах. Гора Минша, она же гора поющего песка (а по факту гигантская песчаная дюна) привлекает туристов со всего Китая.



На светофоре изображены верблюды. И когда горит зелёный свет, то верблюды могут переходить дорогу, а когда для верблюдов горит красный, то они пропускают людей.