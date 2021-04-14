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Шеф, притормози: китайцы установили светофор для верблюдов

Шеф, притормози: китайцы установили светофор для верблюдов (7 фото)

Автор:
14 апреля 2021 11:27
Сообщество : Животные
Метки: верблюд   достопримечательность   животные   китай   песок   светофор   
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Светофор был торжественно открыт 11 апреля в городе Дуньхуан рядом с горой Минша – популярным туристическим маршрутом.
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Метки: верблюд   достопримечательность   животные   китай   песок   светофор   
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Pillin Alex Полчаса назад
Что за красные чехлы на ногах туристов?
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Ирина Николаевна

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