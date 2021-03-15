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День стал тьмой: сильная песчаная буря, охватившая север Саудовской Аравии и Катар, сделала видимость на дорогах и улицах почти нулевой. По данным Саудовского агентства печати (SPA), под удар стихии попали и столица Эр-Рияд, и восточные части Мекки и Медины.
С пятницы в регионе наблюдалась нетипичная для марта жара, которая закончилась сильнейшим ветром. Тучи песка и пыли взмыли в воздух, закрыли небо и солнечный свет. Управление Гражданской оборона Саудовской Аравии призвало население принять меры предосторожности, и по возможности оставаться дома. А если и выходить, то обязательно в масках, особенно людям с респираторными заболеваниями. Взвесь из пыли в воздухе не дает нормально дышать, а все поверхности покрыты заметным слоем рыжего песка.
Sandstorm yestersay in Saudi Arabia desert. pic.twitter.com/zGI8Zb1CHd— De Goede Volger (@VolgerGoede) March 13, 2021
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Это не сумерки, а белый день после бури
Водителей предупредили о необходимости быть осторожными при движении возле фонарных столбов, электрических столбов и рекламных щитов.
🙏🙏🙏🙏😭😭😭😭— ☀️M⁸.²G🌻 (@mewgulflovers1) March 14, 2021
©️©️®️ for video.#sandstorm #SaudiArabia #Riyadh pic.twitter.com/z2Z63zujMd
На похожую печаную бурю и оранжевый смог жалуются сегодня и жители Пекина
“Sand storm”. https://t.co/g2vKjjmNTX— “Experts” = The Approved Narrative (@TsicsafPelosi) March 15, 2021
Говорят, такого здесь не видали лет 10
Huge #Sandstorm In Beijing now, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/RJ7IZAsQ73— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) March 15, 2021
"Лег спать в Пекине - проснулся на Марсе", - пишут в соцсетях и выкладывают фото с нулевой видимостью...
Вот такой выглядит сегодня столица КНР: блеклой и безжизненной, будто на старых выцветших фото
В 6.30 утра и в 8.30
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Что же хуже: снежная буря или песчаная?
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Не знаю что хуже, но снежная буря гораздо смертоносней.