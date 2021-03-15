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Репетиция жизни на Марсе: песчаная буря укутала несколько стран оранжевым покрывалом: видео

Репетиция жизни на Марсе: песчаная буря укутала несколько стран оранжевым покрывалом: видео (10 фото + 1 тянучка)

Автор:
15 марта 2021 04:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саудовская Аравия   буря   видео   марс   небо   песок   погода   стихия   
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День стал тьмой: сильная песчаная буря, охватившая север Саудовской Аравии и Катар, сделала видимость на дорогах и улицах почти нулевой. По данным Саудовского агентства печати (SPA), под удар стихии попали и столица Эр-Рияд, и восточные части Мекки и Медины.
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Метки: Саудовская Аравия   буря   видео   марс   небо   песок   погода   стихия   
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5  комментариев
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−6
vova old 3 часа назад
много лет назад в Израиле, даже не в пустыне попал под такую бурю, ощущение на самом деле сюрреалистическое когда всё оранжевого цвета один раз только видел очень запоминающийся феномен
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2k
Нескучный сад 9 минут назад
"... Что же хуже: снежная буря или песчаная?.."

Не знаю что хуже, но снежная буря гораздо смертоносней.
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41k
Митрий Час назад
Виноватого уже назначили?
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1k
Эдуардо 4 часа назад
А это тогда репетиция нового ледникового периода.
Ссылка www.youtube.com
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