С пятницы в регионе наблюдалась нетипичная для марта жара, которая закончилась сильнейшим ветром. Тучи песка и пыли взмыли в воздух, закрыли небо и солнечный свет. Управление Гражданской оборона Саудовской Аравии призвало население принять меры предосторожности, и по возможности оставаться дома. А если и выходить, то обязательно в масках, особенно людям с респираторными заболеваниями. Взвесь из пыли в воздухе не дает нормально дышать, а все поверхности покрыты заметным слоем рыжего песка.