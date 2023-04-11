В Туапсе полиция сорвала второе пришествие, задержав странного гражданина в белом одеянии и с крестом

Т.к. полицейские в нашей стране обязаны помогать страждущим, они не могли пройти мимо такой беды и решили узнать, чем подсобить гражданину. Оказалось, что товарищ - приезжий, да к тому же - киноман. Посмотрел фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» и преисполнился чувствами. Решил примерить на себя образ Христа, да так вошёл в роль, что расстаться с крестом ему самому было затруднительно.