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В Туапсе полиция сорвала второе пришествие, задержав странного гражданина в белом одеянии и с крестом

В Туапсе полиция сорвала второе пришествие, задержав странного гражданина в белом одеянии и с крестом

Автор:
11 апреля 2023 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Страсти по Христу   весна   видео   кино   обострение   полиция   туапсе   
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Товарищ ходил по городу и называл себя "мессией".

Странные вещи творятся в умах людей с приходом весны. В Туапсе заметили мужчину в белом балахоне с красными пятнами, явно имитирующими кровь. На спине незнакомец нёс тяжелый крест. Венок с шипами на голове дополнял образ страдальца.



Т.к. полицейские в нашей стране обязаны помогать страждущим, они не могли пройти мимо такой беды и решили узнать, чем подсобить гражданину. Оказалось, что товарищ - приезжий, да к тому же - киноман. Посмотрел фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» и преисполнился чувствами. Решил примерить на себя образ Христа, да так вошёл в роль, что расстаться с крестом ему самому было затруднительно.

Поскольку состава преступления в действиях косплейщика не было, после беседы его отпустили. Второе пришествие отменяется.

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Метки: Страсти по Христу   весна   видео   кино   обострение   полиция   туапсе   
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9  комментариев
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2k
Alex Час назад
Мусора совсем страх потеряли
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44k
Aleksandr 24 минуты назад
Видишь, там в Туапсе
возвышается крест
под ним десяток ментов
да е@ись он конём... (с) почти
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37k
Александр 55 минут назад
Прибили к кресту то в итоге?
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2k
Капитошка 56 минут назад
Это не хохол случайно страной ошибся?
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238
Владимир Час назад
А чего не из брёвен то, двадцаточки например ))).
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4k
MPEG-8 Час назад
Образ Иисуса не современен, вот зрители и не оценили стараний.
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11k
Shtoppi Час назад
<<Товарищ ходил по городу и называл себя "мессией".>>
---------
ну таки весна на дворе - у е_анутых обострение.
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