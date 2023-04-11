В Туапсе полиция сорвала второе пришествие, задержав странного гражданина в белом одеянии и с крестом

Товарищ ходил по городу и называл себя "мессией".
Странные вещи творятся в умах людей с приходом весны. В Туапсе заметили мужчину в белом балахоне с красными пятнами, явно имитирующими кровь. На спине незнакомец нёс тяжелый крест. Венок с шипами на голове дополнял образ страдальца.
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Т.к. полицейские в нашей стране обязаны помогать страждущим, они не могли пройти мимо такой беды и решили узнать, чем подсобить гражданину. Оказалось, что товарищ - приезжий, да к тому же - киноман. Посмотрел фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» и преисполнился чувствами. Решил примерить на себя образ Христа, да так вошёл в роль, что расстаться с крестом ему самому было затруднительно.
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Поскольку состава преступления в действиях косплейщика не было, после беседы его отпустили. Второе пришествие отменяется.
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возвышается крест
под ним десяток ментов
да е@ись он конём... (с) почти
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ну таки весна на дворе - у е_анутых обострение.