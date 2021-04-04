Молдавского парламентария настигла жестокая расплата, шестеро предпринимателей, сильно пострадавших от его депутатской деятельности, словили "слугу народа" и скопом изнасиловали голубчика в извращённой форме. О такой, пока ещё единичной попытке спросить с народных избранников за выполнение наказов и обещаний рассказал в эфире телевидения Молдовы глава "Нашей партии" Ренато Усатый.
Усатый не стал называть имя парламентария. По его словам, инцидент совпал во времени с максимальным рассветом политической карьеры, в качестве лидера ДПМ, когда председателем политической силы был опальный олигарх Владимир Плахотнюк. Бизнесмены, огорновавшие депутата, как раз и понесли крупные убытки в период, когда Демократическая партия составляла парламентское большинство.
Источник:
"Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем всё закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова", — сказал Усатый.
Он отказался раскрывать подробности происшедшего заявив, что не желает "ввязываться в эту ситуацию".
Источник:
- "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
- ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
- Водометы, собаки и кавалерия: в Нидерландах полиция жестко разогнала акцию протеста
- В Петербурге протестующий напал на автоинспектора и скрылся в толпе
- Активисты принесут Трампа на золотом унитазе на День независимости США
Понравилось22
По комментариям сразу видно, кто у нас латентный
Титры забавные получаются )))
"Медальон" сработал, так сказать))