"Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем всё закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова", — сказал Усатый.

Он отказался раскрывать подробности происшедшего заявив, что не желает "ввязываться в эту ситуацию".