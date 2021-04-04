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Тревожный прецедент на постсоветском пространстве: депутат Молдовы не оправдал чаяний избирателей и подвергся групповому изнасилованию

Тревожный прецедент на постсоветском пространстве: депутат Молдовы не оправдал чаяний избирателей и подвергся групповому изнасилованию (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 09:27
Сообщество : Политика
Метки: бизнесмены   видео   депутат   изнасиловали   месть   молдова   политика   протесты   
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Молдавского парламентария настигла жестокая расплата, шестеро предпринимателей, сильно пострадавших от его депутатской деятельности, словили "слугу народа" и скопом изнасиловали голубчика в извращённой форме. О такой, пока ещё единичной попытке спросить с народных избранников за выполнение наказов и обещаний рассказал в эфире телевидения Молдовы глава "Нашей партии" Ренато Усатый.

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Метки: бизнесмены   видео   депутат   изнасиловали   месть   молдова   политика   протесты   
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2k
Denis 38 минут назад
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880
Денис Ануфриев 3 минуты назад
Ого!началось?Интересный прецедент наметился.
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1k
valns 6 минут назад
А как же неприкосновенность? Не на все органы распространяется?
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4k
Сергей 9 минут назад
Вот это поворот.боюсь представить даже чего при таких раскладах в нашей Госдуме произойдет.срамота.
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830
Дмитрий 12 минут назад
Если бы меня попросили придумать наказание для мужика, то о таком способе я бы даже не подумал..видимо, у них были склонности к этому..
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12k
KOSTELLO 14 минут назад
Новость - индикатор.
По комментариям сразу видно, кто у нас латентный
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30k
Азат Баширов 16 минут назад
Если он из ЛГБТ, наверное это был для него самый памятный день
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1k
EvgeniySAN 18 минут назад
Амм, хмм, а перевод?
Титры забавные получаются )))
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53k
InfoVoin 20 минут назад
Не... ну как-то серьезнее нужно относиться к таким вбросами в стиле Панорамы, минусуют за политическое фэнтези.
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9k
Kostick 24 минуты назад
планета транай по молдавски?
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3k
Sulesin Kostick 13 минут назад
Аналогия топчик))
"Медальон" сработал, так сказать))
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Комментарий удален
−2
31k
Alex Полчаса назад
Эх, у нас бы так...
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1k
Гур Полчаса назад
Хорошая идея, наша Дума почти вся в раскоряку бы ходила
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9k
Kostick Гур 23 минуты назад
сплетни всякие ходють, они и так там не только какают через попу.
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1k
Йожык Гур 12 минут назад
Только, думаю, у нас мужики закупятся в сексшопе, или сподручными средствами какими-нибудь, а не сами. Все же хочется верить, что пид.. геев у нас не так много. (Налетать не надо. Я против них ничего не имею, лишь бы при детях не лобызались. Нечего детскую психику травмировать)
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43k
zloykoyot Полчаса назад
Таким образом в высшем свете Молдавии появилось 7 новых 3,14доров, 6 активных и один пассивный.
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2k
truent Полчаса назад
"словили" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ужОс!
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3k
Ув. Алексей Николаевич truent 7 минут назад
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36
Юденич Полчаса назад
Случай когда сравнялся статус депутата с его человеческой сущностью.
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