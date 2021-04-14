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Памяти самого богатого человека

Памяти самого богатого человека (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 14:05
Метки: Евгений Васильевич Попов   миллион рублей   память   самый богатый человек России   факты   
34170
4
Самый богатый человек России умер. К сожалению умер он еще в 2019 году. Об этом мало писали и прошло это всё незаметно, я так и вовсе узнал об этом случайно. Наверно потому, что этот человек не имел яхт и дворцов. Не владелец газпромов и роснефтей. Он не жил в Лондоне, да и из своей деревни выбирался крайне редко. А меж тем это самый богатый человек России, не по версии журнала Форбс, а по моей личной версии.
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Метки: Евгений Васильевич Попов   миллион рублей   память   самый богатый человек России   факты   
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15k
Kvadro День назад
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−187
Вован 50 минут назад
>>. И очень жаль, что ты прожил бОльшую часть жизни, но так и не >>научился понимать, ЧТО вообще происходит вокруг, причины всего >>этого, следствия...
-------------------

именно потому что я понимаю! что происходит
мне от этого и плохо!
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370
partners74 50 минут назад
Вот это Настоящий Гражданин нашей с вами страны. Поступок, который может совершить только истинно Русский Человек! Прости.. и вечная память тебе..
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
Не нужно думать что таких людей мало! Просто мы не о всех знаем/догадываемся.
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27k
lem02 3 часа назад
"...если сможешь, прости всех нас. Прости пожалуйста. Мы не заслуживаем быть твоими современниками..." напрасно автор просит прощения от лица "всех нас". Лично мне перед этим дедом (респект ему и уважение) виниться не за что. Звезд с неба не хватаю, но детей достойных вырастил, пашу всю жизнь, не ворую. Да и вообще в стране полно достойных людей. А вот за это: "...была заметка про реабилитационный центр «Гаврош». В ней говорилось, что дети находятся там в бедном положении..." государство должно у нас у всех прощение просить три раза на дню.
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7k
DumDum 3 часа назад
А обсуждать будут маргенштерна и 666666р.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−51
16k
Сталкер московский мольфар 4 часа назад
Иди, кастрюля, скачи дальше, даун. ))
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12k
Владимир 5 часов назад
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2
Dmitry Vezhnin Владимир 4 часа назад
Дело не в том, что он лучше. Просто у него осталось $180, а у тебя - $0 :)
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10k
net Владимир Час назад
Это немного неправильная фраза. Ты отдал всё и у тебя ноль, а человек отдал 10%, с помощью оставшихся денег заработал ещё, дал ещё 10%, потом ещё. Разум побеждает эмоции на длинном расстоянии. Хотя разум должен был победить и денег ей не давать)))
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−1
4k
Странник 5 часов назад
1113 поставили плюс и всего 17 минусануло. Оказывается мудаков среди нас не так ужи много.
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10k
net Странник Час назад
Лайки теперь критерии мудачества?)))
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2k
Yan 7 часов назад
а минусиющим МИНУС
это ЧЕЛОВЕК
к сожалению был...
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11k
Artem 7 часов назад
Вот кстати, неоднократно задумывался уже над вопросом - "А зачем копить?".
Как-то так сложилось, что всегда умел копить и расставлять приоритеты в пользу экономического развития, а не сиюминутных развлечений и отпусков. Но вот сейчас стала появляться эта навязчивая мысль - нафига эти стремления к большим квартирам, домам, машинам, если этими стремлениями перекрываются текущие возможные радости и легкость жизни.
Чтобы было, что дочери оставить? - так она этого ценить не будет, если все так просто дастся и станет типичной инстаграмщицей и т.п.
Во всем мера нужна. Иногда хочется просто рюкзак за плечи и пошел..
Вот такие мысли крутятся, а мне всего лишь 35.
Думается, что и у деда что-то типо этого в мыслях было - нашел выход, чтобы не жалеть потом, что жизнь зря прожил.
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2k
Marat Artem 3 часа назад
Видать в этом возрасте и приходит осознание. Тоже 35 и тоже об этом задумался. Пашу по 16 часов в сутки, и всё в хатку тащу как бобёр.
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1k
ssdeep 7 часов назад
Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки – из прошлого тащим, –
Потому, что добро остается добром –
В прошлом, будущем и настоящем!

В. Высоцкий (1975г.)
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9k
Голос Вселенной 7 часов назад
"ну есть же люди которые и больше миллиона пускают на благотворительность" - цели! Здесь ключевым параметром являются цели. Большинство таких вот "благотворителей" занимаются благотворительностью по большей части для налоговых амнистий и/или самопиара. К примеру, никогда не забуду, как Шарапова куда-то там пожертвовала $40тыс и из этого сделали шоу, была сборная сцена, люди, журналисты, сертификат в рамочке...
А старику из статьи ничего было не нужно. Он просто отдал, ничего не ожидая в замен... Этим он резко отличается от других миллионеров.
Как сказал один очень известный писатель "Как же ты богата, нищая Россия!.."
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9k
Валерий Голос Вселенной 5 часов назад
"Я дал тебе 10$, он дал тебе 20$. Ты думала, что он лучше просто потому, что он дал тебе больше. Но у него было 200$, а у меня 10$ ." (с)Цитата.
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Комментарий удален
−51
2k
barracuda московский мольфар 7 часов назад
ты олень.
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1k
Morfei 8 часов назад
Все просто, он учитель истории. Он не забывал и помнил историю.
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248
анатолий горленко 9 часов назад
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому достаточно.
Список самых "несчастных" регулярно публикует "Forbes"
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−187
Вован 11 часов назад
помните передачу по моему Малахова
выпуснкник Грефа ребенок выходит и заявляет
БАНК главное 0 потом госудрасто
сначала банк
это страшно!!!!
наших детей Греф и Набиулина воспитывают

и жирик где то н афоне тявкает
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−187
Вован 11 часов назад
автора поддерживаю, но я не могу быть таким как этот человек.. я бракованный как и все наше поколениеиновое поколение жэртвы ЕГЭ

Знаете за что я любил СССР? (я там родился) была СВЕТЛАЯ ИДЕЯ
а сейчас для чего жить? чтобы Грефу кредит выплатить?

самое страшное что и убивать его толку нету... ну будет другой Греф
(у Путина много корешей)
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9k
Голос Вселенной Вован 7 часов назад
Раз ты родился в СССР, то уже совсем не млад... И очень жаль, что ты прожил бОльшую часть жизни, но так и не научился понимать, ЧТО вообще происходит вокруг, причины всего этого, следствия... Брызгаешь вокруг на всех слюной от собственной безысходности, но изменить не можешь не только ситуацию (что закономерно), а даже и отношение к ней тупо от отсутствия знаний и пониманий. Пониманий того, кто такой Греф, [мат], Пу и прочие, кто какие имеет полномочия, обязанности, цели, в какой связке они работают и почему такой результат получается...
Жаль мне тебя...
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−1
G. Mukhranski 13 часов назад
Ни слово о детдоме.. а интереано что там в корне изменилос..ь
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96
SVG 9 часов назад
Маньяк подарил детдому миллион пропитанный ядом, умер только директор.
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202
Я здесь транзитом SVG 7 часов назад
Ты редкостный мYдак.
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4
The Sinner 14 часов назад
Скоро сдохнет Вова... сдохнешь ты... сдохну я...
Сдохнет вся наша родня... Удивись, и враги подохнут день от от о дня...
Не изменно мля одно... пиз.д.им, [мат].ли, и что???
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4
The Sinner 13 часов назад
И только Троли, что Пригожиным сосали крохи со стола, не подохнут сцуКо никогда)(((
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