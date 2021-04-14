Памяти самого богатого человека

В 2017 году бывший учитель сельской школы из деревни Айкино, что в республике Коми пожертвовал сиротам из социально-реабилитационного центра «Гаврош» миллион рублей. 40 лет Евгений Попов проработал учителем истории в сельской школе, конечно ничего особого сельский учитель не скопил, да и пенсии у учителей далеко не самые хорошие. Но тем не менее он тщательно откладывал копейку за копейкой и накопил один миллион рублей. Огромная сумма для сельской местности. Вот эти деньги он и передал сиротам.

Пенсионер осознал, что на его счетах скопилась порядочная сумма. Тогда Евгений Попов испугался, что деньги пропадут зря. Ведь ни наследников, ни жены у него не появилось. И в этот момент на глаза пенсионеру попала районная газета, где была заметка про реабилитационный центр «Гаврош». В ней говорилось, что дети находятся там в бедном положении.



Евгений Попов всю жизнь откладывал деньги на новый дом. Но однажды понял, что дом ему совсем не нужен. Одинокий пенсионер хотел пожертвовать деньги, не афишируя, но тайны не получилось.



Дом самого богатого человека России тоже был старенький, совсем не похожий на дом человека способного отдать миллион сиротам.