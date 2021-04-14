Памяти самого богатого человека

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Самый богатый человек России умер. К сожалению умер он еще в 2019 году. Об этом мало писали и прошло это всё незаметно, я так и вовсе узнал об этом случайно. Наверно потому, что этот человек не имел яхт и дворцов. Не владелец газпромов и роснефтей. Он не жил в Лондоне, да и из своей деревни выбирался крайне редко. А меж тем это самый богатый человек России, не по версии журнала Форбс, а по моей личной версии.
В 2017 году бывший учитель сельской школы из деревни Айкино, что в республике Коми пожертвовал сиротам из социально-реабилитационного центра «Гаврош» миллион рублей. 40 лет Евгений Попов проработал учителем истории в сельской школе, конечно ничего особого сельский учитель не скопил, да и пенсии у учителей далеко не самые хорошие. Но тем не менее он тщательно откладывал копейку за копейкой и накопил один миллион рублей. Огромная сумма для сельской местности. Вот эти деньги он и передал сиротам.
Пенсионер осознал, что на его счетах скопилась порядочная сумма. Тогда Евгений Попов испугался, что деньги пропадут зря. Ведь ни наследников, ни жены у него не появилось. И в этот момент на глаза пенсионеру попала районная газета, где была заметка про реабилитационный центр «Гаврош». В ней говорилось, что дети находятся там в бедном положении.
Евгений Попов всю жизнь откладывал деньги на новый дом. Но однажды понял, что дом ему совсем не нужен. Одинокий пенсионер хотел пожертвовать деньги, не афишируя, но тайны не получилось.
Дом самого богатого человека России тоже был старенький, совсем не похожий на дом человека способного отдать миллион сиротам.
Пенсионер осознал, что на его счетах скопилась порядочная сумма. Тогда Евгений Попов испугался, что деньги пропадут зря. Ведь ни наследников, ни жены у него не появилось. И в этот момент на глаза пенсионеру попала районная газета, где была заметка про реабилитационный центр «Гаврош». В ней говорилось, что дети находятся там в бедном положении.
Евгений Попов всю жизнь откладывал деньги на новый дом. Но однажды понял, что дом ему совсем не нужен. Одинокий пенсионер хотел пожертвовать деньги, не афишируя, но тайны не получилось.
Дом самого богатого человека России тоже был старенький, совсем не похожий на дом человека способного отдать миллион сиротам.
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А сам он был одет в старый пиджак который носил еще в бытность учителя и кепочку. Типичный дедушка коих по России тысячи и тысячи...
После щедрого поступка, Евгения Васильевича буквально задолбали журналисты всех мастей которые звонили и ездили к нему чуть ли не каждый день задавая тупейшие вопросы из разряда: "а не жалеете денег", "вы делали это ради славы?". В итоге пенсионер попросту закрылся дома и не открывал заезжим дверей.
После щедрого поступка, Евгения Васильевича буквально задолбали журналисты всех мастей которые звонили и ездили к нему чуть ли не каждый день задавая тупейшие вопросы из разряда: "а не жалеете денег", "вы делали это ради славы?". В итоге пенсионер попросту закрылся дома и не открывал заезжим дверей.
А в марте 2019 года он умер. Я не перестаю ему удивляться. Учитель. Нищий. Самый богатый человек. ЧЕЛОВЕК. Наверно кто-то скажет, мол ну есть же люди которые и больше миллиона пускают на благотворительность, есть конечно же. Но только они не копят десятками лет этих сумм, они их получают за месяц или неделю. Для них миллион, это всего лишь один шопинг в Европе или того меньше.
Я вновь и вновь смотрю на фотографию этого человека. И хочется сказать ему - дед, Евгений Васильевич, ты это, если сможешь, прости всех нас. Прости пожалуйста. Мы не заслуживаем быть твоими современниками...
Я вновь и вновь смотрю на фотографию этого человека. И хочется сказать ему - дед, Евгений Васильевич, ты это, если сможешь, прости всех нас. Прости пожалуйста. Мы не заслуживаем быть твоими современниками...
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именно потому что я понимаю! что происходит
мне от этого и плохо!
это ЧЕЛОВЕК
к сожалению был...
Как-то так сложилось, что всегда умел копить и расставлять приоритеты в пользу экономического развития, а не сиюминутных развлечений и отпусков. Но вот сейчас стала появляться эта навязчивая мысль - нафига эти стремления к большим квартирам, домам, машинам, если этими стремлениями перекрываются текущие возможные радости и легкость жизни.
Чтобы было, что дочери оставить? - так она этого ценить не будет, если все так просто дастся и станет типичной инстаграмщицей и т.п.
Во всем мера нужна. Иногда хочется просто рюкзак за плечи и пошел..
Вот такие мысли крутятся, а мне всего лишь 35.
Думается, что и у деда что-то типо этого в мыслях было - нашел выход, чтобы не жалеть потом, что жизнь зря прожил.
Саги, сказки – из прошлого тащим, –
Потому, что добро остается добром –
В прошлом, будущем и настоящем!
В. Высоцкий (1975г.)
А старику из статьи ничего было не нужно. Он просто отдал, ничего не ожидая в замен... Этим он резко отличается от других миллионеров.
Как сказал один очень известный писатель "Как же ты богата, нищая Россия!.."
Список самых "несчастных" регулярно публикует "Forbes"
выпуснкник Грефа ребенок выходит и заявляет
БАНК главное 0 потом госудрасто
сначала банк
это страшно!!!!
наших детей Греф и Набиулина воспитывают
и жирик где то н афоне тявкает
Знаете за что я любил СССР? (я там родился) была СВЕТЛАЯ ИДЕЯ
а сейчас для чего жить? чтобы Грефу кредит выплатить?
самое страшное что и убивать его толку нету... ну будет другой Греф
(у Путина много корешей)
Жаль мне тебя...
Сдохнет вся наша родня... Удивись, и враги подохнут день от от о дня...
Не изменно мля одно... пиз.д.им, [мат].ли, и что???