Полицейские в США снова застрелили афроамериканца

В Вашингтоне сотрудник полиции выстрелил в афроамериканца, который, по мнению полицейских был вооружён. Мужчина скончался в больнице, а на место происшествия начали уже прихоть активисты движения Black Lives Matter.
В Вашингтоне полицейские вновь застрелили афроамериканца. Молодой человек был ранен при задержании и скончался в больнице, сообщает телеканал WJLA.
На место происшествия прибыл глава полиции города Питер Ньюсэм и представитель городского совета Трейон Уайт.
По словам главы полиции, правоохранители прибыли на место после сообщений о машине с вооружёнными людьми. Увидев полицейских, нарушители спокойствия бросились бежать.
— Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мёртвым. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления, — уточнил Ньюсэм.
Очевидцы утверждали, что у погибшего не было при себе оружия. Глава полиции так же не ответил на этот вопрос. Он предпочёл ответить предположениями:
— Это будет определено позднее, мы считаем, что у него в момент инцидента было при себе оружие, — заявил глава полиции.
По какой именно причине полицейский выстрелил в убегавшего афроамериканца тоже пока не сообщается. Представитель горсовета опроверг слухи о том, что выстрел был произведён в спину. На место происшествия уже стали стягиваться активисты движения Black Lives Matter.
На волне последних событий местные жители опасаются протестов и беспорядков. Многие считают, что неправопослушные граждане используют эти протесты в своих личных, корыстных целях. Например в Кеноше, во время митингов, мародёры снова принялись обносить магазины.
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но актер хороший
ну, оно и к лучшему, наверное.