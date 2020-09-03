FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 419 постов • 188 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Полицейские в США снова застрелили афроамериканца

Полицейские в США снова застрелили афроамериканца (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Black Lives Matter   афроамериканцы   интересное   полиция   протесты   сша   фото   
1324
3
1

В Вашингтоне сотрудник полиции выстрелил в афроамериканца, который, по мнению полицейских был вооружён. Мужчина скончался в больнице, а на место происшествия начали уже прихоть активисты движения Black Lives Matter.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Black Lives Matter   афроамериканцы   интересное   полиция   протесты   сша   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Черчек 44 минуты назад
Полицейские в США снова застрелили афроамериканца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ватаку Накомоде Минуту назад
Можно пулеметной очередью по протестующим теперь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
............ 3 минуты назад
и не удивительно, они с этими протестами там в корень оху.ели, пока до негра дойдет, что протесты порождают оху.евших негров, от них ничего уже не останется, потому что когда нигер борзеет, его отстреливают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Desmond170588 9 минут назад
Что за афроамериканець? Автор пиши коректно, не афроамериканца, а негра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 11 минут назад
Нет негров - нет расизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валерий 13 минут назад
Было оружие-не было, без разницы. Валить этих скунсов до одного. Или выселять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich 16 минут назад
Вот, же ж... Сколько можно вошкаться? По одному все время. Давайте уже пачками, может и демонстрантов Жопа Негра Важна меньше станет. Вон, вчера пост был про то, как нигги город себе решили построить. Вон, туда можно заехать....Они ж между разворачиванием палаточного городка - магазы поджигают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
aed 17 минут назад
А где видео с нагрудной камеры офицера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
1 к 1000 - одного негра застрелили-ограбили 1000 магазинов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
B7243 20 минут назад
Предлагаю, чтоб не засорять новостную ленту, обратиться к американской полиции, чтоб они отстреливали негров, допустим по средам. Представьте, в среду застрелили негра, в четверг пообсуждали это событие, а вся остальная неделя свободна от подобных "новостей".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Батончик с маком Полчаса назад
да это просто игра такая. ответ на ниггерскую "выруби белого"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер Полчаса назад
Полицейские в США снова застрелили афроамериканца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Nane First NameLast Полчаса назад
Балин! Когда у них уже афроамериканцы закончатся? И останутся нормальные негры. Эти всраные BLM всю работу парализовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On Nane First NameLast 14 минут назад
Самое смешное, что главный костяк BLM составляют е*анутые либеранутые на всюбошку БЕЛЫЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Антон 38 минут назад
Черножопые уже начинают потихоньку доставать, нет негра, нет проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Artyom Антон 8 минут назад
Хороший негр - мёртвый негр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
samsr 40 минут назад
Никогда такого не было и вот опять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
konon_1983 44 минуты назад
Заметили, как пишут: мы считаем, что мужчина!!! У них 30 гендеров... Ублюдки какие-то. Задолбали уже со своими проблемами Наши 90-е им нужно, перестали бы с жиру беситься... Скоты какие-то, слов нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 48 минут назад
Полицейские в США снова застрелили афроамериканца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CynepCTepBa 54 минуты назад
Называйте вещи своими именами - "Полицейские в США снова застрелили ниггера"
Как отличить ниггера от афроамериканца, смотри ниже.
Называйте вещи своими именами - "Полицейские в США снова застрелили ниггера" Как отличить ниггера от афроамериканца, смотри ниже.
Называйте вещи своими именами - "Полицейские в США снова застрелили ниггера" Как отличить ниггера от афроамериканца, смотри ниже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich CynepCTepBa 18 минут назад
Идрис - британец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Andrew AE Vladimir Taranovich 6 минут назад
от этого он не перестаёт быть негром.
но актер хороший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Андрей Онегин 58 минут назад
Кого? Афроамериканец - это кто или что? Негр и только негр! Нет и не было никаких афроамериканцев, завязывайте толерантничать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
crush Час назад
мне кажется, что уже и копы, и негры делают это специально)))
ну, оно и к лучшему, наверное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Show Must Go On crush 13 минут назад
До президентских выборов в Ноябре. И сразу всё стихнет после, вот увидите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Элек Мек Час назад
Чем меньше афроамериканцев,тем меньше застреленных афроамериканцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Опубликованы первые реальные фото российского электромобиля Zetta (4 фото) Опубликованы первые реальные фото российского электромобиля Zetta (4 фото) Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих Джозеф Байден встал на колено, поддержав протестующих Появились подозрения, что участников «Дом-2» удерживают насильно Появились подозрения, что участников «Дом-2» удерживают насильно 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость Участники протеста встали на колени у Белого дома Участники протеста встали на колени у Белого дома В США сжигают медицинские маски в знак протеста против угнетения В США сжигают медицинские маски в знак протеста против угнетения
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58428



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
1
226
Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
Что это за штука: самые странные находки
1
78
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как приготовить идеальную кашу из гречки, овсянки и пшенки
5
15
Как приготовить идеальную кашу из гречки, овсянки и пшенки
Почему у сладкого перца опадают цветы и завязи?
0
6
Почему у сладкого перца опадают цветы и завязи?
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Конец онлайн, школа встречай: фотоотчет из соцсетей (22 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#факты#животные#кино#актеры#авто авария#новинки#школа#автомобиль#bmw
#фото#история#дтп#сша#подборка#картинки#позитив#шоу бизнес#познавательно#автомобили
#юмор#интересно#интересное#авария#1 сентября#настроение#спорт#фильмы#movienews.film#автоприкол

На что жалуетесь?

Вернуться