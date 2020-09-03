Полицейские в США снова застрелили афроамериканца

В Вашингтоне полицейские вновь застрелили афроамериканца. Молодой человек был ранен при задержании и скончался в больнице, сообщает телеканал WJLA.

На место происшествия прибыл глава полиции города Питер Ньюсэм и представитель городского совета Трейон Уайт.

По словам главы полиции, правоохранители прибыли на место после сообщений о машине с вооружёнными людьми. Увидев полицейских, нарушители спокойствия бросились бежать.

— Один из полицейских выстрелил из табельного оружия. Один человек, который, как мы считаем, является взрослым мужчиной, был доставлен в местную больницу, там его признали мёртвым. Мы изъяли две единицы огнестрельного оружия с места преступления, — уточнил Ньюсэм.