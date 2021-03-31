Топ-20 секретов о том, как сделать жизнь проще

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Вокруг нас множество вещей, которыми мы периодически пользуемся. Но не все знаю секреты этих вещей, способы их применения и возможности, которые известные не каждому
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Переверните тетрапак с соком, молоком и пр. вверху отверстием и жидкость не будет булькать и разбрызгиваться
Не все об этом знают - не нужно запоминать где в машине бензобак, достаточно посмотреть на панели - стрелочка указывает на сторону, где расположен бак
Дырка в ложке для спагетти предназначена не только для слива воды, но и для определения количества порции - все, что поместиться в отверстие соответствует одной порции спагетти
Многие производители зубных щеток делают специальные цветные щетинки и рекомендуют менять щетку, когда цвет щетинок теряет свою яркость
Знаете ли вы, что дерматологи рекомендуют использовать антиперсперант после вечернего душа. Так ингредиенты будут максимально эффективны весь следующий день, а поры закроются
Регуляция режимов в пластиковых окнах
В пластиковых окнах можно менять режимы в зависимости от летнего или зимнего периода. - просто поверните эксцентрик. Иначе ваши резиновые прокладки будут быстро изнашиваться.
Чтобы ваш ребенок не сжимал пакет с соком, обливаясь им, разверните уголки и дайте ребенку держаться за них
Если вам нужно срочно подняться на лифте на свой этаж, не подбирая по пути иных пассажиров, просто зажмите кнопку своего этажа и не отпускайте пока, пока не доедете
Кусочки ткани, которые прикладывает производитель предназначены не для заплаток, а для того, чтобы понять как ткань поведет себя после стирки - сядет, растянется или будет краситься
Если вы любите йогурт с топпингом, то достаточно скрыть крышечку и согнуть маленькое отделение в сторону большого - топпинг сам высыпается прямо в йогурт
Расположение посуды в посудомойке имеет значение
Тарелки с остатками углеводной пищи (картофель, рис, макароны) лучше ставить в центр машины, а с белковыми загрязнениям (от мяса, сыров и т. д.) по краям. Так они отмываются лучше.
Цифры на дне баночек с, например, кремом, указывают на срок хранения после открытия крышки
Отметки на тюбиках зубной пасты и кремов нужны исключительно производителям - так автомат знает, где именно отрезать тюбик
Пластиковый наконечник на другой стороне канцелярского ножа предназначен для замен лезвия
В первую очередь необходимо снять крышечку с торца ножа (она же пробка в народе) - придерживайте нож и потяните крышку на себя. Далее увидите регулятор который регулирует выдвижение лезвия из ножа. Тянем за него и вынимаем его вместе с лезвием из ножа. В регуляторе есть пластиковый штырь который заходит в отверстие на лезвиях ножа, вынимаем его вместе с регулятором.
Авторский пост
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Метки: Фабрика идей вещи пользование секреты совет
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Алексей Лыков - иди к козе в трещину, вместе со своим сарказмом.
Другими словами, производитель не в курсе что у нас тут варят кастрюлю макарон и по 2 сосиски выдают каждому на ужин.
последний пункт по замене лезвия вообще убил...
КГ/АМ
2. Так еще больше вероятности наушнику выпасть, т.к. появляется лишняя точка соприкосновения провода и тела и уменьшается длина. Теперь лишнее движение головой и наушник впал,а то, что он останется на ухе вызывает огромное сомнение.
3. Кто хоть раз наливал из канистры,тот в курсе,а для таких пакетов это не совсем критично.
4. Пакетики бывают разные по размерам и по их производству. Не все пакетики могут ломаться.
5. Только,если Вы первый раз на машине, ну или взяли в прокат.
6. Все эти "ложечки" имеют разный диаметр.
7. Обычно щетки советуют менять дантисты и у них каждый раз разные сроки.
8. Как уголки на разгибай, соком облиться всегда можно.
9. Вот прям все-все-все лифты так делают?
10. Растянется, сядет, цвет поменяет... Замеры нужно проводить самостоятельно?
.....
Такое ощущение, что все эти "лайпфхаки" для каких-то имбецилов.
2. У пластиковых окон нет летнего и зимнего режима. Это настройка окон, если уплотнитель плохо прижимается, то можно настроить, что бы окно закрывалось лучше.
3. Про расположение посуды в посудомойке - это полный бред.
4. Цифра 57 на Хайнце - это угол, на который надо наклонить бутылку, что бы кетчуп лучше вытекал. Это чисто Хайнцовская фишка.
5. Про лифт - зависит только от настроек конкретного лифта.
Поддерживаю всецело.
Здравый скажи или подходящий! Охламон!