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Топ-20 секретов о том, как сделать жизнь проще

Топ-20 секретов о том, как сделать жизнь проще (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 13:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   вещи   пользование   секреты   совет   
3488
20

Вокруг нас множество вещей, которыми мы периодически пользуемся. Но не все знаю секреты этих вещей, способы их применения и возможности, которые известные не каждому

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Метки: Фабрика идей   вещи   пользование   секреты   совет   
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15k
Н.Е. Верная Час назад
автор, самое главное забыл, а то многие не знают...

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3k
sergiy123 Минуту назад
для совсем дибилов?
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10k
wilddewill 10 минут назад
Пластиковая крышка сзади ножа прежде всего нужна чтобы отламывать затупившиесю секцию лезвия.
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5k
Bjornsson Полчаса назад
"зима" это на улицу или внутрь помещения?
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2k
Алексей Лыков Bjornsson 8 минут назад
не забивай голову, просто позвони в фирму, занимающуюся окнами и попроси поменять окна с зимних на летние. А зимние на хранение пусть заберут.
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2k
Усач Bjornsson 7 минут назад
Ни в коем случае не делай так. Тот кто это придумал, имеет дефицит мозга. Это настроечный эксцентрик и требуется только для регулировки при износе уплотнителя, ну или при хреновой установке. А выкрутив на так называемое положение "зима", за пару лет убьешь уплотнитель и уже в положении "лето" получишь неплотное прилегание. Сам подумай, зачем зимой делать прилегание уплотнителя более плотным, если и так не дует.
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5k
Bjornsson Усач 2 минуты назад
Усач, Спасибо. У меня с окнами все нормально, просто стало интересно.
Алексей Лыков - иди к козе в трещину, вместе со своим сарказмом.
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63k
Максим Полчаса назад
Комментарий к фото
одна порция для кого? Для кота, плять???
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6k
dikijjim Максим 12 минут назад
Комментарий к фото
спагетти длинные и сухие всовыешь в дырку в середине ковша,они потом набухают и развариваются кэп.
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34k
Example 6.2.6 Максим 10 минут назад
Комментарий к фото
Для гарнира. Вы ведь зажиточный европеец и вместе с макаронами едите средне прожаренный стейк из говядины. Так вот, к здоровенному куску мяса, спарже и булочке с твёрдым сыром - макарон надо совсем чуть-чуть. :)

Другими словами, производитель не в курсе что у нас тут варят кастрюлю макарон и по 2 сосиски выдают каждому на ужин.
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2k
Mutantino Полчаса назад
какой то пост для дегенератов если честно... капитан очевидность описывает мир.
последний пункт по замене лезвия вообще убил...
КГ/АМ
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
1. Можно и не чистить, если чеснока дофига, т.к. шкурка у чеснока может быть разной, отсюда и большая часть просто напросто останется в чеснокодавке.
2. Так еще больше вероятности наушнику выпасть, т.к. появляется лишняя точка соприкосновения провода и тела и уменьшается длина. Теперь лишнее движение головой и наушник впал,а то, что он останется на ухе вызывает огромное сомнение.
3. Кто хоть раз наливал из канистры,тот в курсе,а для таких пакетов это не совсем критично.
4. Пакетики бывают разные по размерам и по их производству. Не все пакетики могут ломаться.
5. Только,если Вы первый раз на машине, ну или взяли в прокат.
6. Все эти "ложечки" имеют разный диаметр.
7. Обычно щетки советуют менять дантисты и у них каждый раз разные сроки.
8. Как уголки на разгибай, соком облиться всегда можно.
9. Вот прям все-все-все лифты так делают?
10. Растянется, сядет, цвет поменяет... Замеры нужно проводить самостоятельно?
.....

Такое ощущение, что все эти "лайпфхаки" для каких-то имбецилов.
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13k
aalexey3 49 минут назад
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18k
Lesha86 51 минуту назад
1. Автор мудак.
2. У пластиковых окон нет летнего и зимнего режима. Это настройка окон, если уплотнитель плохо прижимается, то можно настроить, что бы окно закрывалось лучше.
3. Про расположение посуды в посудомойке - это полный бред.
4. Цифра 57 на Хайнце - это угол, на который надо наклонить бутылку, что бы кетчуп лучше вытекал. Это чисто Хайнцовская фишка.
5. Про лифт - зависит только от настроек конкретного лифта.
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1k
Максим Lesha86 45 минут назад
Ну и хорошо, можно больше не выделываться на автора, всё сделано до меня.
Поддерживаю всецело.
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2k
Усач Lesha86 50 секунд назад
Неужели ты существуешь, адекватный человек который знает что это регулировочные эксцентрики? Необходимо по маленькому гвоздику вбить в голову тем, кто распространяет эту чушь про зимне-летние режимы окон.
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12k
Сергей 58 минут назад
Ни разу не видел лифт, который поднимаясь подбирает пассажиров. И в моей машине нет стрелочки у указателя уровня топлива.
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7k
Андрей Сергей Полчаса назад
В офисных центрах на несколько десятков этажей народ обычно мигрирует вверх-вниз по своим делам. Для вызова таких лифтов на этаже две кнопки со стрелками вверх и вниз, соответственно кабина может остановиться при ее движении или вверх или вниз. Смотря, что нажато.
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802
Вадим Час назад
Топинг-ху..пинг, стик б..ть! Может есть нормальные слова для определения этих вещей!?
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1k
Максим Вадим 39 минут назад
Окстись, сударь! Доколь бездари будут срамить речь русскую?! Латиницей оскверняешь, баламошка, язык? Нормальный?! Нерусь!
Здравый скажи или подходящий! Охламон!
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61k
Доктор Джонс Максим 15 минут назад
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