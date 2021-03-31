Топ-20 секретов о том, как сделать жизнь проще

В первую очередь необходимо снять крышечку с торца ножа (она же пробка в народе) - придерживайте нож и потяните крышку на себя. Далее увидите регулятор который регулирует выдвижение лезвия из ножа. Тянем за него и вынимаем его вместе с лезвием из ножа. В регуляторе есть пластиковый штырь который заходит в отверстие на лезвиях ножа, вынимаем его вместе с регулятором.