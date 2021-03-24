Это фото сразу внесло тревожные нотки для всех любителей вейпа, которые пребывают в счастливом неведении относительно того, что их привычка может скверно сказаться на здоровье. Вначале на альтернативные способы курения люди со всего мира набросились с энтузиазмом, считая их более безопасными заменителями тлеющего табака. Однако как в США, так и в Европе молодые вейперы периодически оказываются в реанимации с лёгкими как у стариков.