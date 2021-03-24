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Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп

Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп (3 фото)

Автор:
24 марта 2021 05:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Россия   вейп   врач   коммунарка   лёгкие   поражение   рентген   снимок   
2868
3

Главврач поведал о новом заболевании, которое возникает у многих любителей электронных заменителей сигарет.

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Метки: Россия   вейп   врач   коммунарка   лёгкие   поражение   рентген   снимок   
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14  комментариев
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28k
a.fey 2 часа назад
Вообще, сначала электронные книги, потом электронные сигареты, потом безалкогольное пиво, а потом женщина становится резиновой.
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922
bosayk a.fey 59 минут назад
чем плоха электронная книга? читать можно в поезде в купе при этом совершенно не беспокоить попутчиков, везешь с собой в командировку не библиотеку а небольшой гаджет, зрение не портит как смартфон или планшет.. ну и самый главный плюс поюзал пару часиков инет и детям на лето весь список в базе, не факт что прочитали, но пытались)
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375
Игорь Иванов Полчаса назад
Это тот, который в числе первых ковидлой заболел и чудом выжил? Ну-ну
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1k
satra Игорь Иванов 23 минуты назад
Он главврач инфекционной больницы в Коммунарке, которая приняла основной удар Ковида в Москве. Многие протоколы разрабатывались именно там.
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375
Игорь Иванов satra 7 минут назад
А ты его пресс-секретарь? Или секретарша...
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32k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Так и шо с ней стало-то в итоге?))
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3k
Владимир 58 минут назад
ППЦ. Был на вскрытии сельского тракториста. Пальцы жёлтые от сигарет - лёгкие чистенькие розовые хоть на продажу. Спросил патологоанатома что за х... Тот заржал - Читайте больше газетёнки. Этот мужик - сельский житель. А вон там девочка 10 лет из города приехала, лёгкие чёрные. Как думаешь курила или нет? У никотина как и у спирта побочка только при передозе. А сажа смывается слизистой. А вот мазутная взвесь городская она слизистой не смывается.
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29k
Azesh 2 часа назад
не спорю, вредно. Но наука работает не так. Чтобы все это утверждение выглядело научно- давайте ссылку на по всем правилам проведенное исследование, в несколько этапов, с достаточной выборкой, с контрольными группами, с публикацией результатов в научно реферируемом издании. Тогда это будет выглядеть очевидным фактом. И нужно будет эту шляпу запрещать, без сомнения. И не надо ни про какую свободу тут говорить. Подросток- это всегда наполовину дебил, такие решения за него должны принимать люди взрослые.
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1k
Дмитрий Круглов Azesh Час назад
А почему нельзя наоборот, сначала запретить, а отравители молодежи пусть собирают контрольные группы, научные результаты, доказывают безопасность? А-а-а, потому что деньги, да?
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32k
Лесли 🥰 Azesh Полчаса назад
В конце августа 2020 года в изначально табачном законе 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" появились новые положения, касающиеся вейпинга.

Да, это самый первый раз, когда вейп вступил наконец в правовое поле в России. В законе даже появились определения. Не вейпинга, конечно, а никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Большинство покупателей пока даже и не в курсе такого серьезного события, так как основные положения вступают в силу только 28 января 2021.
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4k
ZiDAN10 2 часа назад
Курение - это яд! Яд - это смерть! Смерть - это сон! А сон - это здоровье! Так что, курите на здоровье!
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15k
Теуш Алексей ZiDAN10 Час назад
Остаётся выяснить, какие сны в том сне приснятся, когда покров земного чувства снят...
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 2 часа назад
Глицерин. Только долпоеп без инстикта самосохранения, незнающий химию мог им дышать.
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