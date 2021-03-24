Главврач поведал о новом заболевании, которое возникает у многих любителей электронных заменителей сигарет.
Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко опубликовал в своём Telegram-канале рентгеновский снимок, при виде которого, как в той песне шансонье Новикова: Состроилась, как есть немая сцена... Вдруг сразу стало не смешно...". А дело в том, что в их реанимационное отделение поступила 20-летняя девушка, которая пристрастилась к вейпу. Рентген показал, что причиной госпитализации стало обширное поражение лёгких. Причины такого поражения и объяснил Проценко в сообщении мессенджера.
Это фото сразу внесло тревожные нотки для всех любителей вейпа, которые пребывают в счастливом неведении относительно того, что их привычка может скверно сказаться на здоровье. Вначале на альтернативные способы курения люди со всего мира набросились с энтузиазмом, считая их более безопасными заменителями тлеющего табака. Однако как в США, так и в Европе молодые вейперы периодически оказываются в реанимации с лёгкими как у стариков.
Источник:
- 7 западных фильмов, снимавшихся в России
- Рентген показал, что коронавирус делает с человеческими легкими
- Заброшенные места России: потрясающие фотографии Александра Сухарева
- Какие иномарки попадались на московских дорогах в 90-х
- Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться
Понравилось40
Да, это самый первый раз, когда вейп вступил наконец в правовое поле в России. В законе даже появились определения. Не вейпинга, конечно, а никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.
Большинство покупателей пока даже и не в курсе такого серьезного события, так как основные положения вступают в силу только 28 января 2021.