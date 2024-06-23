Бесстрашный мужчина кормит рептилий хот-догами изо рта с завязанными глазами

Эксперт по дикой природе из Флориды рекламирует аллигаторов, которые позволяют забыть все проблемы.
"Крестоносец-аллигатор", как он сам себя называет, кормит аллигаторов хот-догами изо рта и обращается с ними с завязанными глазами.
Бесстрашный эксперт по дикой природе из Флориды, популяризирующий аллигаторов, снял на видео свои смелые действия со смертоносными рептилиями.
В его репертуаре есть что угодно: от кормления изо рта опасных зверей до помещения головы им в рот.
Его четвероногие друзья участвовали в множестве телевизионных шоу по всему миру.
Благодаря своим развлекательным способностям дрессировщик рептилий даже был назван "Человеком года Флориды" на местной радиостанции.
Источник:
"Когда мне было семь лет, я увидел шоу аллигаторов", — рассказал он ведущим одного из телешоу.
По его словам, он был очарован и забыл все свои проблемы.
"Наблюдая за этим человеком с таким динозавром, я забыл все свои тревоги, — отметил он. — Я вспомнил, как подумал, что хочу заставить других людей почувствовать то же самое, на несколько минут расслабиться и развлечься".
Майкл утверждал, что он "довольно сумасшедший", но не был странным парнем, поскольку много лет работал с аллигаторами.
Майкл признался, что тратит свое время на общение с не такими уж приятными существами.
"Когда дело доходит до праздников, я остаюсь с ними в загоне, в канун Нового года я не гуляю со всеми остальными и не устраиваю вечеринки, — объяснил он. — Я остаюсь в загоне и пою им песни, потому что знаю, что фейерверки в небе могут их напугать. Я показываю для них фильмы и пою им песни".
Источник:
Источник:
- Зачем крокодилы мурлыкают как котики? Ведь у них даже нет голосовых связок!
- Обижали медведей: 12 туристам пожизненно запретили посещать центр разведения панд в Китае
- Чем крокодил отличается от аллигатора?
- Вот что случается, когда черепашку покупают в подарок ребёнку
- В США мужчина завел аллигатора для эмоциональной поддержки