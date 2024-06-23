Бесстрашный мужчина кормит рептилий хот-догами изо рта с завязанными глазами

"Крестоносец-аллигатор", как он сам себя называет, кормит аллигаторов хот-догами изо рта и обращается с ними с завязанными глазами.

Бесстрашный эксперт по дикой природе из Флориды, популяризирующий аллигаторов, снял на видео свои смелые действия со смертоносными рептилиями.

В его репертуаре есть что угодно: от кормления изо рта опасных зверей до помещения головы им в рот.