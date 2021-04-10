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Как вылечить подагру

Как вылечить подагру (3 фото)

Автор:
10 апреля 2021 19:00
Метки: Диана Удовиченко   болезнь   вылечить   подагра   
408
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Диана Удовиченко пишет в своём фейсбуке:
Однажды, года три назад, у меня на костяшках под щиколотками появились подозрительные красные пятна. А потом подобные - на суставах пальцев правой руки.
Я человек не особо мнительный, но сложив в уме мясо, бухло и знание классической литературы, однозначно получила подагру.
Прибежав в хорошую клинику, потребовала направить меня к лучшему ревматологу. К лучшему!

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Метки: Диана Удовиченко   болезнь   вылечить   подагра   
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27k
Игорь 2 часа назад
Это всё, безусловно, очень забавно. Но как уже надоела человеческая тупость, что просто надоело со всего этого смеяться.
Ладно - лет 20 назад, можно было бы с таких историй "улыбнуло", но теперь это совсем не смешно - это вполне реально на каждом шагу. А чего прикалываться с будней?
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7k
Izrin Maria 56 минут назад
Утречком годовалый сын пописал яркой красной струёй. Свёклу не давала. Ребёнок выглядит совершенно здоровым и довольным жизнью.
В панике звоню коллегам на детскую скорую. Приехали.
Осмотрели рот. На зубе - частичка красного пигмента.
Поганец сожрал подругину красную помаду с запахом клубники.
(Мою - сиреневую с блёстками - размазал по стене и отцовскому паспорту. Может, запах пассифлоры ему не понравился?)
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