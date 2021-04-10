Как вылечить подагру

99 год, я в роддоме. Утром в коридоре под кабинетом врача толпится человек 20, почти все в одной позе: одна рука сверху на пузике, вторая отведена за спину и поддерживает поясницу. Все устали и хотят поскорее родить. Доктор выходит из кабинета и попадает в толпу страждущих, озабоченных одним вопросом: "Ой, доктор, ну когда уже...? Доктор, ну когда уже...?"



Доктор что-то бормочет и убегает.



Проходящая мимо нянечка лениво елозит шваброй и успокаивающе-ворчливым тоном изрекает фразу, которую я запомнила на всю жизнь:

"Девочки, не переживайте, ОТСЮДА БЕРЕМЕННОЙ ЕЩЁ НИКТО НЕ УЕЗЖАЛ!"



*



У меня мамулик в плане здоровья была жуткий паникер. Помню звонит мне на работу и страшным голосом сообщает, что все, звездец, приехали, у внука какашки белые, а это плохо и наверное смертельно опасно, потом выяснилось, что внук сыра обожрался в одну харю.



*



Пятнышки на переносице - косметологи пытаются втюхать дополнительные процедуры, усираясь доказывая, что у меня купероз. Они-то знают, угу. Но это от ношения очков, как перехожу на линзы - пятна исчезают. Купероз Шрёдингера.



*



Сто лет назад, будучи молодой и нервной маманей я вызвала на дом врача, потому как у ребенка вдруг и внезапно пожелтел язык.



Наслушавшись про какие-то ужасы, которые "диагностируются по языку".



Вместо врача, который оказался на больничном, пришла пожилая фельдшерица.



Зашла в комнату, где я сидела с испуганной дочерью на коленях, вся в ожидании его-то страшного, посмотрела на тумбочку....

заглянула ребенку в рот...

потом взяла с тумбочки пузырек с поливитаминами, сунула этот пузырек мне совершенно в лицо и устало спросила, знаю ли я, что оболочка витаминов - желтая.



*



- Представляете, коллега, такой у меня случай загадочный - сначала у пациента одно яичко посинело, пришлось ампутировать, потом второе, потом член... А что с ним было, я так и не понял...

- Не берите в голову, коллега, это у него джинсы красились.



*



Мне лучший врач у ребенка, которому около года было, ну и мне заодно, чесотку лечила.

Оказалось, что ребёнок просто молока сгущённого пережрал.



*



... Поехали с пятилетней дочкой в Алушту. При заселении в санаторий - осмотр врача. Смотрит на меня с ужасом: "А что это за сыпь у Вас на животе???" Я как-то выкрутилась, - заселили.

Спать я легла отдельно, чтобы ребенка не заразить. Перебрала в голове все дерматологические, венерические, иммунные заболевания, волчанка тоже подошла...

До утра не спала, - лечение себе выбирала...

Утром вспомнила, что перед отъездом жарила яичницу на сале с голым пузом - жир со сковороды брызнул на живот...