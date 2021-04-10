Как вылечить подагру

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Диана Удовиченко пишет в своём фейсбуке:
Однажды, года три назад, у меня на костяшках под щиколотками появились подозрительные красные пятна. А потом подобные - на суставах пальцев правой руки.
Я человек не особо мнительный, но сложив в уме мясо, бухло и знание классической литературы, однозначно получила подагру.
Прибежав в хорошую клинику, потребовала направить меня к лучшему ревматологу. К лучшему!
Однажды, года три назад, у меня на костяшках под щиколотками появились подозрительные красные пятна. А потом подобные - на суставах пальцев правой руки.
Я человек не особо мнительный, но сложив в уме мясо, бухло и знание классической литературы, однозначно получила подагру.
Прибежав в хорошую клинику, потребовала направить меня к лучшему ревматологу. К лучшему!
Мельком взглянув на мою подагру, лучший ревматолог сдержанно фыркнул, и сказал:
- Это к дерматологу. Денег не возьму. Ступайте, и не грешите. И да, поменьше читайте, что ли.
Вернувшись в регистратуру, потребовала лучшего дерматолога.
- Лучший уходит, - сказали в регистратуре. - Пересменка у них. Бегите, может, застанете.
Лучший дерматолог оказался белокурым юношей лет тридцати.
Поймав его на пороге, я умоляла остаться и непременно поставить диагноз.
- Нейродермит, - небрежно сообщил лучший дерматолог, одним взглядом окинув мою несбывшуюся подагру, - Лечение долгое, но справимся. Приходите завтра, сейчас мне некогда.
В это время его сменщица, дама сильно пенсионного возраста, сидя за столом, молча смотрела на меня и внимательно слушала коллегу.
Когда юноша выбежал, дама предложила:
- А присядь, деточка. Давай я тебя посмотрю.
Отказать старушке было неудобно, да и лучший дерматолог уже ушел.
Я решила остаться - пусть смотрит какой уж есть врач.
- Ручки какие у тебя красивые, с маникюром, - одобрила дама. - И ножки хорошие. Эх, молодость... А скажи мне, деточка: ты правша?
Я молча кивнула, не понимая, к чему ведет какой уж есть врач.
- А теперь вот еще, деточка, - продолжала дама. - Смотрю, ты на нерусскую похожа. Ты любишь сидеть по-турецки? И если да, то где?
Я действительно люблю сидеть на полу по-турецки, и так работать на ноуте, поэтому снова кивнула.
- Ну так вот, деточка, - резюмировала дама. - Ты не сиди на жестком полу, а сиди на ковре или там покрывале. Костяшки на ножках ты просто надавила. А ручки... Вспоминай, что травмирующее ты все время носишь в правой руке?
- Поводок, - обалдело ответила я.
- Вот и натерла, - подытожила дама. - Иди домой, деточка.
- А как же... нейродермит? - пролепетала я.
Какой есть врач вздохнула:
- Гений он у нас.
Молодой еще. Лечить любит...
- Это к дерматологу. Денег не возьму. Ступайте, и не грешите. И да, поменьше читайте, что ли.
Вернувшись в регистратуру, потребовала лучшего дерматолога.
- Лучший уходит, - сказали в регистратуре. - Пересменка у них. Бегите, может, застанете.
Лучший дерматолог оказался белокурым юношей лет тридцати.
Поймав его на пороге, я умоляла остаться и непременно поставить диагноз.
- Нейродермит, - небрежно сообщил лучший дерматолог, одним взглядом окинув мою несбывшуюся подагру, - Лечение долгое, но справимся. Приходите завтра, сейчас мне некогда.
В это время его сменщица, дама сильно пенсионного возраста, сидя за столом, молча смотрела на меня и внимательно слушала коллегу.
Когда юноша выбежал, дама предложила:
- А присядь, деточка. Давай я тебя посмотрю.
Отказать старушке было неудобно, да и лучший дерматолог уже ушел.
Я решила остаться - пусть смотрит какой уж есть врач.
- Ручки какие у тебя красивые, с маникюром, - одобрила дама. - И ножки хорошие. Эх, молодость... А скажи мне, деточка: ты правша?
Я молча кивнула, не понимая, к чему ведет какой уж есть врач.
- А теперь вот еще, деточка, - продолжала дама. - Смотрю, ты на нерусскую похожа. Ты любишь сидеть по-турецки? И если да, то где?
Я действительно люблю сидеть на полу по-турецки, и так работать на ноуте, поэтому снова кивнула.
- Ну так вот, деточка, - резюмировала дама. - Ты не сиди на жестком полу, а сиди на ковре или там покрывале. Костяшки на ножках ты просто надавила. А ручки... Вспоминай, что травмирующее ты все время носишь в правой руке?
- Поводок, - обалдело ответила я.
- Вот и натерла, - подытожила дама. - Иди домой, деточка.
- А как же... нейродермит? - пролепетала я.
Какой есть врач вздохнула:
- Гений он у нас.
Молодой еще. Лечить любит...
99 год, я в роддоме. Утром в коридоре под кабинетом врача толпится человек 20, почти все в одной позе: одна рука сверху на пузике, вторая отведена за спину и поддерживает поясницу. Все устали и хотят поскорее родить. Доктор выходит из кабинета и попадает в толпу страждущих, озабоченных одним вопросом: "Ой, доктор, ну когда уже...? Доктор, ну когда уже...?"
Доктор что-то бормочет и убегает.
Проходящая мимо нянечка лениво елозит шваброй и успокаивающе-ворчливым тоном изрекает фразу, которую я запомнила на всю жизнь:
"Девочки, не переживайте, ОТСЮДА БЕРЕМЕННОЙ ЕЩЁ НИКТО НЕ УЕЗЖАЛ!"
*
У меня мамулик в плане здоровья была жуткий паникер. Помню звонит мне на работу и страшным голосом сообщает, что все, звездец, приехали, у внука какашки белые, а это плохо и наверное смертельно опасно, потом выяснилось, что внук сыра обожрался в одну харю.
*
Пятнышки на переносице - косметологи пытаются втюхать дополнительные процедуры, усираясь доказывая, что у меня купероз. Они-то знают, угу. Но это от ношения очков, как перехожу на линзы - пятна исчезают. Купероз Шрёдингера.
*
Сто лет назад, будучи молодой и нервной маманей я вызвала на дом врача, потому как у ребенка вдруг и внезапно пожелтел язык.
Наслушавшись про какие-то ужасы, которые "диагностируются по языку".
Вместо врача, который оказался на больничном, пришла пожилая фельдшерица.
Зашла в комнату, где я сидела с испуганной дочерью на коленях, вся в ожидании его-то страшного, посмотрела на тумбочку....
заглянула ребенку в рот...
потом взяла с тумбочки пузырек с поливитаминами, сунула этот пузырек мне совершенно в лицо и устало спросила, знаю ли я, что оболочка витаминов - желтая.
*
- Представляете, коллега, такой у меня случай загадочный - сначала у пациента одно яичко посинело, пришлось ампутировать, потом второе, потом член... А что с ним было, я так и не понял...
- Не берите в голову, коллега, это у него джинсы красились.
*
Мне лучший врач у ребенка, которому около года было, ну и мне заодно, чесотку лечила.
Оказалось, что ребёнок просто молока сгущённого пережрал.
*
... Поехали с пятилетней дочкой в Алушту. При заселении в санаторий - осмотр врача. Смотрит на меня с ужасом: "А что это за сыпь у Вас на животе???" Я как-то выкрутилась, - заселили.
Спать я легла отдельно, чтобы ребенка не заразить. Перебрала в голове все дерматологические, венерические, иммунные заболевания, волчанка тоже подошла...
До утра не спала, - лечение себе выбирала...
Утром вспомнила, что перед отъездом жарила яичницу на сале с голым пузом - жир со сковороды брызнул на живот...
Доктор что-то бормочет и убегает.
Проходящая мимо нянечка лениво елозит шваброй и успокаивающе-ворчливым тоном изрекает фразу, которую я запомнила на всю жизнь:
"Девочки, не переживайте, ОТСЮДА БЕРЕМЕННОЙ ЕЩЁ НИКТО НЕ УЕЗЖАЛ!"
*
У меня мамулик в плане здоровья была жуткий паникер. Помню звонит мне на работу и страшным голосом сообщает, что все, звездец, приехали, у внука какашки белые, а это плохо и наверное смертельно опасно, потом выяснилось, что внук сыра обожрался в одну харю.
*
Пятнышки на переносице - косметологи пытаются втюхать дополнительные процедуры, усираясь доказывая, что у меня купероз. Они-то знают, угу. Но это от ношения очков, как перехожу на линзы - пятна исчезают. Купероз Шрёдингера.
*
Сто лет назад, будучи молодой и нервной маманей я вызвала на дом врача, потому как у ребенка вдруг и внезапно пожелтел язык.
Наслушавшись про какие-то ужасы, которые "диагностируются по языку".
Вместо врача, который оказался на больничном, пришла пожилая фельдшерица.
Зашла в комнату, где я сидела с испуганной дочерью на коленях, вся в ожидании его-то страшного, посмотрела на тумбочку....
заглянула ребенку в рот...
потом взяла с тумбочки пузырек с поливитаминами, сунула этот пузырек мне совершенно в лицо и устало спросила, знаю ли я, что оболочка витаминов - желтая.
*
- Представляете, коллега, такой у меня случай загадочный - сначала у пациента одно яичко посинело, пришлось ампутировать, потом второе, потом член... А что с ним было, я так и не понял...
- Не берите в голову, коллега, это у него джинсы красились.
*
Мне лучший врач у ребенка, которому около года было, ну и мне заодно, чесотку лечила.
Оказалось, что ребёнок просто молока сгущённого пережрал.
*
... Поехали с пятилетней дочкой в Алушту. При заселении в санаторий - осмотр врача. Смотрит на меня с ужасом: "А что это за сыпь у Вас на животе???" Я как-то выкрутилась, - заселили.
Спать я легла отдельно, чтобы ребенка не заразить. Перебрала в голове все дерматологические, венерические, иммунные заболевания, волчанка тоже подошла...
До утра не спала, - лечение себе выбирала...
Утром вспомнила, что перед отъездом жарила яичницу на сале с голым пузом - жир со сковороды брызнул на живот...
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Метки: Диана Удовиченко болезнь вылечить подагра
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