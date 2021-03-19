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Для владельца паба путешествия стали лекарством от рака

Для владельца паба путешествия стали лекарством от рака (8 фото)

Автор:
19 марта 2021 08:56
Сообщество : Истории
Метки: Саймон Эйлет   болезнь   еще не финал   история   лекарство   новая надежда   последнее желание   путешествие   
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В 2018 году врачи предупредили 59-летнего Саймона Эйлета, владельца паба из города Рай, что его битва с раком проиграна, и ему надо готовиться к худшему. И тогда он решил выполнить свое последнее желание - отправиться в велопутешествие Сицилии. Но к возвращению его ждало новое революционное лекарство, способное продлить ему жизнь. И вот теперь Саймон снова готовится в путь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Саймон Эйлет   болезнь   еще не финал   история   лекарство   новая надежда   последнее желание   путешествие   
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Mellivora 6 минут назад
Чудеса-чудесные, как все гладко сложилось для владельца паба в Британии.
Тебе сообщили что у тебя рак.Что же делать? А-а-а, плюнуть на все и поехать в велопутешествие по стране, судя по всему прихватив жену и взрослых детей.
Пока катался ученые изобрели чудесное лекарство и тебе чудно полегчало и ты 3 года еще катаешься на велосипеде....
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