Для владельца паба путешествия стали лекарством от рака

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В 2018 году врачи предупредили 59-летнего Саймона Эйлета, владельца паба из города Рай, что его битва с раком проиграна, и ему надо готовиться к худшему. И тогда он решил выполнить свое последнее желание - отправиться в велопутешествие Сицилии. Но к возвращению его ждало новое революционное лекарство, способное продлить ему жизнь. И вот теперь Саймон снова готовится в путь.
В 2018 году врачи сказали 59-летнему Саймону Эйлету, владельцу паба из города Рай, Сассекс, что жить ему осталось недолго. Уставший от борьбы с раком Саймон решил воспользоваться оставшейся жизнью по максимуму, совершив путешествие на велосипеде по Сицилии. За два месяца онпреодолел больше 2000 километров, крутя педали и таская за собой собственное спальное место. Завершив свой вояж, он вернулся домой, приготовившись к худшему. Но в Британии тем временем появилось новое революционное лекарство, и оно полностью изменило состояние и планы Саймона. Теперь он готовится к новому, 5000-километровому велопутешествию по всему побережью Великобритании, включая Северную Ирландию.
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Девять лет назад у Саймона диагностировали рак простаты. После нескольких лет лечения, включавшего как операцию по удалению опухоли, так и блоки химиотерапии, врачи признали свое бессилие.
"В конце 2017 года мой онколог попросил меня присесть и рассказал, что у меня осталось не более года активной жизни прежде, чем рак возьмет надо мной верх, - рассказывает Саймон. - Я помню, как рассказал эту новость своей жене Саре, и мы сидели в машине в полнейшем шоке. Мы и раньше иногда отправлялись на накопленные средства в приятные путешествия, но приговор онколога напомнил нам, как ценен каждый день, проведенный с теми, кого любишь".
"В конце 2017 года мой онколог попросил меня присесть и рассказал, что у меня осталось не более года активной жизни прежде, чем рак возьмет надо мной верх, - рассказывает Саймон. - Я помню, как рассказал эту новость своей жене Саре, и мы сидели в машине в полнейшем шоке. Мы и раньше иногда отправлялись на накопленные средства в приятные путешествия, но приговор онколога напомнил нам, как ценен каждый день, проведенный с теми, кого любишь".
Саймон с женой обсудили, что бы ему хотелось сделать в оставшееся время. "Я сказал, что хотел бы посмотреть на гонку спортивных яхт, - говорит Саймон. - Она нашла для меня регату, где должны были соревноваться 4-5 больших спортивных яхт. Регата "Ле Вуаль" должна была проходить в Сен-Тропе.И я решил, что поеду туда на велосипеде, - не знаю, почему. Подумав, я решил, что юг Франции это маловато, и отправился в Сиракузы, на Сицилию. Это, наверное, самая дальняя точка, до которой можно доехать по Европе на велосипеде. Кроме того, я до сих пор помню, как проводил там каникулы в детстве".
Саймон и его сын Олли построили алюминиевую обтекаемую "палатку"-велопод, снабдив ее удобным спальным местом. Велопод получил имя "Лебединая песня". Прицепив ее к велосипеду, Саймон в 2018 году отправился на Сицилию. В ходе поездки он также собирал средства для борьбы с раком простаты в Британии.
Саймон и его сын Олли построили алюминиевую обтекаемую "палатку"-велопод, снабдив ее удобным спальным местом. Велопод получил имя "Лебединая песня". Прицепив ее к велосипеду, Саймон в 2018 году отправился на Сицилию. В ходе поездки он также собирал средства для борьбы с раком простаты в Британии.
В пути его ждало немало приключений. Возле Шалон-ан-Шампань, на юге Франции, у прицепа оторвалось переднее колесо. Через восемь часов на помощь приехалл сын Тоби. "День начался как худший в жизни, но, в итоге, оказался очень приятным, - с прогулками по барам и ресторанам Шалона", - рассказывает Саймон. Дальше он тронулся в путь без прицепа, который Тоби повез в ремонт. Самым тяжелым оказался день, когда Саймон, проехав более 90 километров по жаре за 30 градусов, прибыл в кемпинг, который оказался переполнен. "Я ехал весь день, я не обедал, у меня три часа как кончилась вода и сел аккумулятор у велосимпда, - вспоминает он. - Я даже позвонил Саре и сказал, что возвращаюсь домой. Еще через 20 километров, которые я проехал сам, без помощи электродвигателя, я наткнулся на бар "О Пти Пари" в в Ариньи. Владелец, видя, как мне плохо, нашел мне по соседству гостевой домик, где я провел две ночи".
Тем временем ремонт прицепа закончился. Сара сама села за руль, чтобы привезти прицеп мужу для последнего отрезка путешествия.
Тем временем ремонт прицепа закончился. Сара сама села за руль, чтобы привезти прицеп мужу для последнего отрезка путешествия.
Через два месяца путешествия Саймон прибыл на Сицилию, в город Сиракузы. Еще через пару часов к нему приехала Сара, которая ехала позади него на машине. "В течение 12 часов приехали 24 человека - мои родственники и близкие друзья. У них редко бывает такой наплыв в конце октября!" - смеется Саймон.
обрав 40000 фунтов на исследование рака простаты в Британии, Саймон стал готовиться к худшему. Возможности врачей для борьбы с его раком были исчерпаны. Но в самом начале 2020 года его включили в 1 фазу исследования нового лекарства от рака простаты, испытывавшегося в Королевском госпитале Марсден. Лекарство оказалось настоящим чудом. "С тех пор, как мне подписали приговор, прошло почти три года, а я все еще здесь! - радуется Саймон. - Более того, я чувствую себя гораздо лучше, а анализ на антигены показывает очень низкие значения". Кроме того, Саймон и Сара стали дедушкой и бабушкой: дочь Феб родила им внука. Вдохновленные, они стали готовиться к новым свершениям. Теперь Саймон планирует проехать на электровелосипеде вдоль всего побережья Британии - около 5000 километров.
Саймон уже практически распланировал путешествие. Саймон собирается проводить в седле 5 дней, после чего 2 дня отдыхать. Таким образом, он проведет на колесах 72 дня и завершит путешествие за 4 месяца. Сейчас он тренируется, нездавно совершив 50-километровую велопрогулку по Кенту и Сассексу вместе с сыном Тоби. На этот раз он будет собирать средства в пользу центра исследования онкологии в Кролевском госпитале Марсден, где ему чудесным образом продлили жизнь. Уже в апреле он отправился на первый отрезок своего марафона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Саймон Эйлет болезнь еще не финал история лекарство новая надежда последнее желание путешествие
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Тебе сообщили что у тебя рак.Что же делать? А-а-а, плюнуть на все и поехать в велопутешествие по стране, судя по всему прихватив жену и взрослых детей.
Пока катался ученые изобрели чудесное лекарство и тебе чудно полегчало и ты 3 года еще катаешься на велосипеде....