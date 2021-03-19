Для владельца паба путешествия стали лекарством от рака

В пути его ждало немало приключений. Возле Шалон-ан-Шампань, на юге Франции, у прицепа оторвалось переднее колесо. Через восемь часов на помощь приехалл сын Тоби. "День начался как худший в жизни, но, в итоге, оказался очень приятным, - с прогулками по барам и ресторанам Шалона", - рассказывает Саймон. Дальше он тронулся в путь без прицепа, который Тоби повез в ремонт. Самым тяжелым оказался день, когда Саймон, проехав более 90 километров по жаре за 30 градусов, прибыл в кемпинг, который оказался переполнен. "Я ехал весь день, я не обедал, у меня три часа как кончилась вода и сел аккумулятор у велосимпда, - вспоминает он. - Я даже позвонил Саре и сказал, что возвращаюсь домой. Еще через 20 километров, которые я проехал сам, без помощи электродвигателя, я наткнулся на бар "О Пти Пари" в в Ариньи. Владелец, видя, как мне плохо, нашел мне по соседству гостевой домик, где я провел две ночи".

Тем временем ремонт прицепа закончился. Сара сама села за руль, чтобы привезти прицеп мужу для последнего отрезка путешествия.