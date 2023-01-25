Скалолаз-экстремал забрался на высоченный кран в Дубае под видом рабочего

"Это то, что я умею, что я могу сделать, и что 99 процентов людей в мире не могут и никогда не будут делать, поэтому я чувствую себя обязанным использовать свои способности и получать удовольствие от этого в процессе, — добавил Локвуд. — Мне нравится видеть вещи с высоты, мне нравится, когда мое тело висит на высоте сотен метров в небе, мне нравится проникать куда-то для достижения этих целей, и это то, что поддерживало меня в живых с тех пор, как я начал, и я не думаю, что откажусь от этого".



И он не отказался. С тех пор "свободный лазальщик" успел поставить еще несколько экстремальных рекордов. Известно также, что в сентябре 2022 года его задержали за подъем на лондонский небоскреб The Shard, самое высокое здание Великобритании и Западной Европы.