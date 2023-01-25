Скалолаз-экстремал забрался на высоченный кран в Дубае под видом рабочего

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21-летний британец Адам Локвуд, известный под никнеймом Nuisance, — адепт "свободного лазания" (Free Climbing). Он забирается на самые высокие здания в мире без использования специального альпинистского снаряжения и в процессе снимает видео о своих подвигах.
Так, в июне прошлого года Локвуд под видом рабочего забрался на 390-метровый подъемный кран в Дубае.
Затея оказалась вдвойне опасной, когда парень обнаружил, что кран покрыт строительной смазкой. А это означало, что его руки и ноги начали скользить.
Nuisance опубликовал душераздирающие кадры в YouTube (в настоящее время видео удалено за нарушение правил сервиса).
Затея оказалась вдвойне опасной, когда парень обнаружил, что кран покрыт строительной смазкой. А это означало, что его руки и ноги начали скользить.
Nuisance опубликовал душераздирающие кадры в YouTube (в настоящее время видео удалено за нарушение правил сервиса).
Вот небольшая нарезка из видео, которая дает представление о том, на какую высоту он забрался
Локвуд рассказал, что его пытались остановить, пока он поднимался наверх, но он притворился рабочим.
"Я не хотел подниматься на высоту 77 этажей по 45-градусной жаре. Я не думал, что кто-то будет на подъемнике, — объяснил он. — Этот человек начал кричать на меня по-арабски. С помощью Google Translate я попытался объяснить ему, что работал на этом участке и кое-что забыл наверху (было понятно, что это вранье, но всегда стоит попробовать). Он указал мне на лестницу и потребовал спуститься по ней вниз. Увидев, что я спустился на один пролет, он ушел. А я перебрался на противоположную лестницу и продолжил подниматься вверх".
"Я не хотел подниматься на высоту 77 этажей по 45-градусной жаре. Я не думал, что кто-то будет на подъемнике, — объяснил он. — Этот человек начал кричать на меня по-арабски. С помощью Google Translate я попытался объяснить ему, что работал на этом участке и кое-что забыл наверху (было понятно, что это вранье, но всегда стоит попробовать). Он указал мне на лестницу и потребовал спуститься по ней вниз. Увидев, что я спустился на один пролет, он ушел. А я перебрался на противоположную лестницу и продолжил подниматься вверх".
Поднимаясь, он периодически слышал голоса рабочих и прятался, меняя лестницы. Так пришлось делать восемь раз за два часа, пока он поднимался.
"Когда я достиг вершины, я понял, что взял только одну батарею GoPro, и она была заряжена на 20 процентов, а это означало, что я могу снимать только несколько минут", — сказал Локвуд. И он снял несколько захватывающих кадров: как он карабкается по металлической конструкции, висит на одной руке, перекидывает ноги через перекладину и висит вверх ногами.
"Когда я достиг вершины, я понял, что взял только одну батарею GoPro, и она была заряжена на 20 процентов, а это означало, что я могу снимать только несколько минут", — сказал Локвуд. И он снял несколько захватывающих кадров: как он карабкается по металлической конструкции, висит на одной руке, перекидывает ноги через перекладину и висит вверх ногами.
Вернувшись с высоты в безопасное место, экстремал признался, что даже для него это слишком и он не планирует когда-нибудь в будущем повторять этот жуткий подъем.
"Тот факт, что я повисел на самом высоком кране в Дубае рядом с самым высоким зданием в мире, является чем-то особенным, и я чувствую, что это определенно стоило риска и юридических последствий, если меня поймают, — сказал он. — Я надел каску, чтобы слиться с толпой, проходя мимо 100 рабочих, и незаметно выскользнул через задние ворота. Поднявшись по стреле, я быстро понял, что весь кран был покрыт смазкой. Сначала я подумал, что это пыль из пустыни, но это был жир. Мои ноги и руки скользили по всему, к чему я прикасался".
"Это то, что я умею, что я могу сделать, и что 99 процентов людей в мире не могут и никогда не будут делать, поэтому я чувствую себя обязанным использовать свои способности и получать удовольствие от этого в процессе, — добавил Локвуд. — Мне нравится видеть вещи с высоты, мне нравится, когда мое тело висит на высоте сотен метров в небе, мне нравится проникать куда-то для достижения этих целей, и это то, что поддерживало меня в живых с тех пор, как я начал, и я не думаю, что откажусь от этого".
И он не отказался. С тех пор "свободный лазальщик" успел поставить еще несколько экстремальных рекордов. Известно также, что в сентябре 2022 года его задержали за подъем на лондонский небоскреб The Shard, самое высокое здание Великобритании и Западной Европы.
И он не отказался. С тех пор "свободный лазальщик" успел поставить еще несколько экстремальных рекордов. Известно также, что в сентябре 2022 года его задержали за подъем на лондонский небоскреб The Shard, самое высокое здание Великобритании и Западной Европы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews free climbing Спорт адам локвуд альпинизм на высоте свободное лазание скалолазание экстремал экстрим
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Отсутствие мозгов - это суперспособность зумеров))))
это не круто это глупо и опсно !!!