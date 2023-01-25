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Скалолаз-экстремал забрался на высоченный кран в Дубае под видом рабочего

Скалолаз-экстремал забрался на высоченный кран в Дубае под видом рабочего

Автор:
25 января 2023 11:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   free climbing   Спорт   адам локвуд   альпинизм   на высоте   свободное лазание   скалолазание   экстремал   экстрим   
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21-летний британец Адам Локвуд, известный под никнеймом Nuisance, — адепт "свободного лазания" (Free Climbing). Он забирается на самые высокие здания в мире без использования специального альпинистского снаряжения и в процессе снимает видео о своих подвигах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   free climbing   Спорт   адам локвуд   альпинизм   на высоте   свободное лазание   скалолазание   экстремал   экстрим   
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28  комментариев
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21k
homerchik 2 часа назад
Скалолаз-экстремал забрался на высоченный кран в Дубае под видом рабочегоПосмотреть
Скалолаз-экстремал забрался на высоченный кран в Дубае под видом рабочего
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23k
Добрый Алабай 4 минуты назад
Очередной рекламный пост про дебила.
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1k
Виталий 7 минут назад
Надо было сказать, а без рук сможешь.
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20k
What??? Полчаса назад
В чем "геройство", когда обычные рабочие там каждый день работают, на этой высоте? Вот они действительно заслуживают внимания, а не этот полудурок!
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1k
Duke_kir Полчаса назад
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8k
Мариус Полчаса назад
"Поэтому я чувствую себя обязанным использовать свои способности" (с)

Отсутствие мозгов - это суперспособность зумеров))))
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4
Kromvel 42 минуты назад
у меня одного от просмотра жмет в паху?
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76
Den Kromvel Полчаса назад
мне тоже писец как сцыкотно даже смотря на фотки
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59k
Опиум для народа 43 минуты назад
Мне больше нравятся посты, когда руфера по асфальту расп"дарасило.
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555
Aurelian 44 минуты назад
Помянем этого молодца...
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186
ruslan d 51 минуту назад
Мне кажется для профессионального скалолаза , это не о чем , а для обывателя просто глупо ...
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932
asd 55 минут назад
Интересно, когда за пропаганду подобного (смертельно опасные эксперименты за лайки), включая подобные посты, начнут наказывать рублем или похуже?
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186
ruslan d asd 50 минут назад
Никогда , потому что придется наказывать за многие виды экстремального спорта тогда ...
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762
KoteBasilio 57 минут назад
хачем вы пиарите всяких недоумков ?
это не круто это глупо и опсно !!!
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12k
Ivan 58 минут назад
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1k
ZET Час назад
подождем видео как он лететь вниз будет...тогда и пролайкаем
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
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127k
Аааа Час назад
Слабоумие и отвага
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10k
Shtoppi Час назад
Это не скалолаз-экстремал, а руфер ушибленный. Наверняка за хайп и лайки надрывается. Уж сколько таких потом от асфальта отскребали, но поток придурков все никак не иссякает.
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5k
5 копеек Час назад
Никнейм Nuisance? Во избежание дальнейшего влияния на неокрепшие умы подростков неплохо было бы поменять сей "никнейм" на обычное погоняло до просветления мозга в изоляции (если получится...)
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9k
Ф Ив Час назад
Лучше бы он свою удаль направил в какое-нибудь конструктивное русло, например, устроился бы спасателем.
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14k
Кот Скрипалей Час назад
Если за это не платят, то мне это не интересно.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Скалолаз-экскремал.
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