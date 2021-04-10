Сенсационное открытие по поводу коронавируса

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Наталья Николаева, специалист по инфекционным заболеваниям, пишет в своем Facebook:
Вирус не передается во время ВСЕГО инкубационного периода, то есть, бессимптомного, как было заявлено ранее, а только в последние день-два инкубации, перед появлением клинических проявлений.
Вирус не передается во время ВСЕГО инкубационного периода, то есть, бессимптомного, как было заявлено ранее, а только в последние день-два инкубации, перед появлением клинических проявлений.
Почему я этому не удивляюсь - потому что этого и следовало бы ожидать, зная, как ведут себя другие респираторные вирусные инфекции и зная патогенез. Не может быть во время инкубационного периода достаточной дозы вируса, чтобы заразить другого. К концу, перед тем, как вызвать клинические проявления болезни, бо его там нареплицировалось достаточно для этого - да, доза может быть достаточной и для заражения.
Вообще, чтобы знали - наибольшее количество вируса выделяет больной ковид19 на 4 день заболевания. Именно клинического заболевания, развернутой картины. Это доказано и подтверждено. И это логично, бо с 5-го дня начинают вырабатываться антитела и чем дальше, тем больше. И хотя сейчас тесты ПЦР на РНК вируса положительные у клинически выздоровевших больных, то есть, не имеющих симптомов, еще спустя 8-20 дней, то не факт, что там есть живой вирус, способный к заражению другого человека. Вирус еще может реплицировать свою РНК, но уже не создавать полноценных вирусных тел, то есть "жизнеспособных", как вариант. И я не удивлюсь, если еще какой-то ученый робко сделает открытие, что после выздоровления больного, ПЦР еще положительна какое-то время, а сам вирус не выделяется, это логично по законам инфекционных болезней.
- И второе. Есть еще одно сенсационно-робкое предположение, что заразны все-таки более всего больные с клиническими проявлениями, то есть имеющие кашель и все остальное, а бессимптомные, если и заразны, то мало и при очень близком длительном контакте. И это тоже логично - было бы много вируса - были бы яркие клинические проявления, а если иммунная система перехватила сразу и не дала развиться полной клинической картине - выделяться вируса будет мало. Уже даже простые люди не медики и не вирусологи об этом догадались и спрашивают осторожно: "А как же могут заражать бессимптомные, если они не кашляют и не чихают?"
По сути они и не должны очень сильно и массово заражать, как не заражают массово и бессимптомные носители других инфекций.
Знаете, вот такие "открытия" под видом сенсационных и непредвиденных, написаны все в учебнике по инфекционным болезням за четвертый курс медвуза.
И ученые не открытия должны делать, а предполагать заранее и подтверждать эти предположения, бо если другие вирусы из этого семейства уже изучены, то логично предполагать, что и этот вести себя будет аналогично.
Мне сейчас люди приносят ссылки, где какие-то профессора медицины называют "сенсационным открытием" исследование немецкого ученого Хендрика Штрека, который доказал, что образцы вируса, взятого в помещениях, где находились больные, то есть в их квартирах в момент болезни, не способны не то что заражать, а и культивировать их не удалось. И говорят мне: "Вот, ваше мнение подтверждается". Это не мое мнение. Это в учебниках старых так написано: Не живет вирус респираторных инфекций во внешней среде - ни на поверхностях, ни в земле, ни на упаковке товаров.
Если что-то похоже на утку, ходит, как утка и крякает, как утка, то логичнее сначала предположить, что это утка, а потом уже доказывать, что это утка, проводя над ней эксперименты.
Ну, такое.
Обрабатывать упаковку из супермаркетов или нет?
Про кнопки лифтов они уяснили и запомнили, а вот про упаковку осталось загадкой неразгаданной и никаких инструкций не дано.
Я так понимаю, что еще много предметов осталось, о которых у меня будут по-отдельности спрашивать.
Про овощи, например, еще никто не спросил. А как вы капусту, например обрабатываете? Или клубнику? Или не покупаете, бо хлоркой их нельзя помыть? Но самое страшное - это хлеб. Не - торт!
А вообще, чтобы вы не задавали отдельных вопросов, как себя вести в каких случаях - ведите себя, как при эпидемии гриппа. Только сильной. Вот считайте, что вам объявили, что сильный грипп и нужно больным носить маски, всем мыть руки после общественных мест, соблюдать дистанцию между людьми и по возможности меньше со всеми контактировать.
Вам по сути, так и сказали изначально.
Но потом что-то пошло не так и "ученые обнаружили выживаемость вируса на поверхностях". Ученые обнаружили, что дохлый вирус полностью разлагается на поверхностях за 5-9 дней.
А потом включились политики и чиновники. И переляканые истерички, которых сейчас снова набежит.
Вообще, чтобы знали - наибольшее количество вируса выделяет больной ковид19 на 4 день заболевания. Именно клинического заболевания, развернутой картины. Это доказано и подтверждено. И это логично, бо с 5-го дня начинают вырабатываться антитела и чем дальше, тем больше. И хотя сейчас тесты ПЦР на РНК вируса положительные у клинически выздоровевших больных, то есть, не имеющих симптомов, еще спустя 8-20 дней, то не факт, что там есть живой вирус, способный к заражению другого человека. Вирус еще может реплицировать свою РНК, но уже не создавать полноценных вирусных тел, то есть "жизнеспособных", как вариант. И я не удивлюсь, если еще какой-то ученый робко сделает открытие, что после выздоровления больного, ПЦР еще положительна какое-то время, а сам вирус не выделяется, это логично по законам инфекционных болезней.
- И второе. Есть еще одно сенсационно-робкое предположение, что заразны все-таки более всего больные с клиническими проявлениями, то есть имеющие кашель и все остальное, а бессимптомные, если и заразны, то мало и при очень близком длительном контакте. И это тоже логично - было бы много вируса - были бы яркие клинические проявления, а если иммунная система перехватила сразу и не дала развиться полной клинической картине - выделяться вируса будет мало. Уже даже простые люди не медики и не вирусологи об этом догадались и спрашивают осторожно: "А как же могут заражать бессимптомные, если они не кашляют и не чихают?"
По сути они и не должны очень сильно и массово заражать, как не заражают массово и бессимптомные носители других инфекций.
Знаете, вот такие "открытия" под видом сенсационных и непредвиденных, написаны все в учебнике по инфекционным болезням за четвертый курс медвуза.
И ученые не открытия должны делать, а предполагать заранее и подтверждать эти предположения, бо если другие вирусы из этого семейства уже изучены, то логично предполагать, что и этот вести себя будет аналогично.
Мне сейчас люди приносят ссылки, где какие-то профессора медицины называют "сенсационным открытием" исследование немецкого ученого Хендрика Штрека, который доказал, что образцы вируса, взятого в помещениях, где находились больные, то есть в их квартирах в момент болезни, не способны не то что заражать, а и культивировать их не удалось. И говорят мне: "Вот, ваше мнение подтверждается". Это не мое мнение. Это в учебниках старых так написано: Не живет вирус респираторных инфекций во внешней среде - ни на поверхностях, ни в земле, ни на упаковке товаров.
Если что-то похоже на утку, ходит, как утка и крякает, как утка, то логичнее сначала предположить, что это утка, а потом уже доказывать, что это утка, проводя над ней эксперименты.
Ну, такое.
Обрабатывать упаковку из супермаркетов или нет?
Про кнопки лифтов они уяснили и запомнили, а вот про упаковку осталось загадкой неразгаданной и никаких инструкций не дано.
Я так понимаю, что еще много предметов осталось, о которых у меня будут по-отдельности спрашивать.
Про овощи, например, еще никто не спросил. А как вы капусту, например обрабатываете? Или клубнику? Или не покупаете, бо хлоркой их нельзя помыть? Но самое страшное - это хлеб. Не - торт!
А вообще, чтобы вы не задавали отдельных вопросов, как себя вести в каких случаях - ведите себя, как при эпидемии гриппа. Только сильной. Вот считайте, что вам объявили, что сильный грипп и нужно больным носить маски, всем мыть руки после общественных мест, соблюдать дистанцию между людьми и по возможности меньше со всеми контактировать.
Вам по сути, так и сказали изначально.
Но потом что-то пошло не так и "ученые обнаружили выживаемость вируса на поверхностях". Ученые обнаружили, что дохлый вирус полностью разлагается на поверхностях за 5-9 дней.
А потом включились политики и чиновники. И переляканые истерички, которых сейчас снова набежит.
Про переляканых истеричек (всех полов) особенно понравилось. Их у нас здесь тоже есть, причем в изобилии.
Кстати, написано это ровно год назад - 10 апреля 2020 года. Что у нас изменилось за год? Как себя ведут политики и чиновники? Стало ли меньше переляканых истеричек/истериков? Вы знаете ответ на этот вопрос. За год все стало только хуже, мозги на место почти ни у кого так и не встали.
Кстати, написано это ровно год назад - 10 апреля 2020 года. Что у нас изменилось за год? Как себя ведут политики и чиновники? Стало ли меньше переляканых истеричек/истериков? Вы знаете ответ на этот вопрос. За год все стало только хуже, мозги на место почти ни у кого так и не встали.
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Метки: болезнь коронавирус открытие
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