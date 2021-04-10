Сенсационное открытие по поводу коронавируса

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1... 17 незаметных деталей из мультиков студии Disney 17 незаметных деталей из мультиков студии Disney 20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе 20 горе-инстаграммеров, которые спалились на фотошопе Коротко о лайфхаках в интернете Коротко о лайфхаках в интернете Гифки Гифки Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы В советские времена тоже были супы в пачках, чипсы и бульонные кубики, но они не считались вредными В советские времена тоже были супы в пачках, чипсы и бульонные... Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих... Если отдых запланирован Если отдых запланирован Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в... Мужчина из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке Мужчина из Индии нашел клад с драгоценностями на своем участке Пост, от которого вам станет некомфортно Пост, от которого вам станет некомфортно Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Дюжина интересных фактов о Марго Робби — актрисе, поднявшейся с самых низов Дюжина интересных фактов о Марго Робби — актрисе, поднявшейся с... Показываю Советский каталог бытовой Радиоэлектронной аппаратуры, 1981 года. А говорят только "Колоши" выпускали Показываю Советский каталог бытовой Радиоэлектронной аппаратуры,... Минобороны опубликовало уникальные документы Юрия Гагарина Минобороны опубликовало уникальные документы Юрия Гагарина Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой Потрясающие картины, нарисованные шариковой ручкой 10 апреля 1944 года... Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков 10 апреля 1944 года... Одесса освобождена от немецко-фашистских...
Сенсационное открытие по поводу коронавируса

Сенсационное открытие по поводу коронавируса (3 фото)

Автор:
10 апреля 2021 12:36
Метки: болезнь   коронавирус   открытие   
899
3
Наталья Николаева, специалист по инфекционным заболеваниям, пишет в своем Facebook:
Вирус не передается во время ВСЕГО инкубационного периода, то есть, бессимптомного, как было заявлено ранее, а только в последние день-два инкубации, перед появлением клинических проявлений.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: болезнь   коронавирус   открытие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ss 4 часа назад
Ну, Наталья не первооткрыватель. Поведение коронавирусов известно аж с 1965 года, когда их открыли. С тех пор, на протяжении вот уже более 50 лет, они не меняют способов заражения. Отличаются лишь вирулентность, последствия заболевания и его тяжесть.
Весь цирк с коронавирусами, начиная от придания им собственных имён без слова "грипп" начался со всяких "свиных" и прочих гриппов и вот теперь достиг апогея. Теперь у нас не грипп, как оказалось, а некий особый коронавирус... Так можно сильней пугать, ведь это что-то особенное!...
И под эту лавочку продавать всякое. У нас, в Германии, всплыло столько всплыло взяточников и прочих "безнесменов" в правительстве! В прессе то и дело проскакивают сообщения, что гребут сотнями тысяч и миллионами евро! Короче всё удачно... У них...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
idhr Час назад
жить как раньше это да. Но вот тут то и выясняется, что мы все не свободны, а по сути, крепостные. Да, вы не являетесь собственностью помещика, но посмотрите шире, вы являетесь собственностью государства. В не можете взять и поехать куда хотите. В пределах государства (поместья) плюс-минус да, свободно перемещаетесь, просто по гулать, или совсем переехать из города в город. Но вот перестать принадлежать одному помещику и переехать к другому, вы уже не можете самостоятельно, только спросив разорешения, при чём у обоих! И помещика, как такового нет, не путин конечно же ваш владелец, персоналии нет, это некое существо коллективный разум, государство, которое в целом за вас решает по этому вопросу. А в пределах, тут да, относительная плюс-минус свобода. И ВОТ ЭТО Я ВСЁ К ЧЕМУ, жить как раньше вы конечно же можете, почти, но только вот как только возниает желание куда то поехать в отпуск за пределы своего государства, то выясняется, что вас туда особо пускать то и не собираются. Только вроде всё идёт к тому, что может быть, может этим летом, как бац, там и тут блэкауты, карантины, и ... и езжайте в сочи ... ну или на байкал, там воздух великолепный и виды красивые ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Вася 2 часа назад
Бо бо бо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Так об этом и сам ВОЗ на весь мир - ещё в прошлом году говорил.У меня где то даже видео есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Sandmann 3 часа назад
И всё же, папа "Карло" есть у этого "Буратины"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Сергей Ковалев 3 часа назад
Прошу провести исследования на тему" Обработка поверхностей перегаром с целью дезинфекции"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 3 часа назад
прям сенсация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кира 4 часа назад
Давно пора забыть про этот долбаный коронавирус. Большинство уже живут как раньше ни о чем не беспокоятся. Чем меньше нервов тратить на тревоги и страхи, тем здоровее будем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
sedoisever 4 часа назад
Так обрабатывать упаковки или нет? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca У женщины появилась жуткая сыпь после вакцины AstraZeneca Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19 Россиянка, которая родилась еще при царе, привилась от COVID-19 На Филиппинах создают вакцину от COVID-19, которую можно выпить с пивом На Филиппинах создают вакцину от COVID-19, которую можно выпить с пивом Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить Коронавирус имеет серьезное влияние на психику Коронавирус имеет серьезное влияние на психику
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1711760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
История одного преступления
4
120
История одного преступления
Не в праве подвести Советский Союз. Людмила Турищева удержалась на сломавшихся брусьях
3
75
Не в праве подвести Советский Союз. Людмила Турищева удержалась на сломавшихся брусьях
﻿
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Он в гробу не один
1
11
Он в гробу не один
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#животные#наука#интересное#природа#на различный вкус#китай#питомцы
#фото#подборка#факты#люди#прикольные#еда#отдых#в мире#комментарии#позитив
#прикол#история#СССР#забавно#Россия#смешные#сша#великобритания#новости#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться