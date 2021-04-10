Сенсационное открытие по поводу коронавируса

Почему я этому не удивляюсь - потому что этого и следовало бы ожидать, зная, как ведут себя другие респираторные вирусные инфекции и зная патогенез. Не может быть во время инкубационного периода достаточной дозы вируса, чтобы заразить другого. К концу, перед тем, как вызвать клинические проявления болезни, бо его там нареплицировалось достаточно для этого - да, доза может быть достаточной и для заражения.



Вообще, чтобы знали - наибольшее количество вируса выделяет больной ковид19 на 4 день заболевания. Именно клинического заболевания, развернутой картины. Это доказано и подтверждено. И это логично, бо с 5-го дня начинают вырабатываться антитела и чем дальше, тем больше. И хотя сейчас тесты ПЦР на РНК вируса положительные у клинически выздоровевших больных, то есть, не имеющих симптомов, еще спустя 8-20 дней, то не факт, что там есть живой вирус, способный к заражению другого человека. Вирус еще может реплицировать свою РНК, но уже не создавать полноценных вирусных тел, то есть "жизнеспособных", как вариант. И я не удивлюсь, если еще какой-то ученый робко сделает открытие, что после выздоровления больного, ПЦР еще положительна какое-то время, а сам вирус не выделяется, это логично по законам инфекционных болезней.



- И второе. Есть еще одно сенсационно-робкое предположение, что заразны все-таки более всего больные с клиническими проявлениями, то есть имеющие кашель и все остальное, а бессимптомные, если и заразны, то мало и при очень близком длительном контакте. И это тоже логично - было бы много вируса - были бы яркие клинические проявления, а если иммунная система перехватила сразу и не дала развиться полной клинической картине - выделяться вируса будет мало. Уже даже простые люди не медики и не вирусологи об этом догадались и спрашивают осторожно: "А как же могут заражать бессимптомные, если они не кашляют и не чихают?"



По сути они и не должны очень сильно и массово заражать, как не заражают массово и бессимптомные носители других инфекций.



Знаете, вот такие "открытия" под видом сенсационных и непредвиденных, написаны все в учебнике по инфекционным болезням за четвертый курс медвуза.



И ученые не открытия должны делать, а предполагать заранее и подтверждать эти предположения, бо если другие вирусы из этого семейства уже изучены, то логично предполагать, что и этот вести себя будет аналогично.



Мне сейчас люди приносят ссылки, где какие-то профессора медицины называют "сенсационным открытием" исследование немецкого ученого Хендрика Штрека, который доказал, что образцы вируса, взятого в помещениях, где находились больные, то есть в их квартирах в момент болезни, не способны не то что заражать, а и культивировать их не удалось. И говорят мне: "Вот, ваше мнение подтверждается". Это не мое мнение. Это в учебниках старых так написано: Не живет вирус респираторных инфекций во внешней среде - ни на поверхностях, ни в земле, ни на упаковке товаров.



Если что-то похоже на утку, ходит, как утка и крякает, как утка, то логичнее сначала предположить, что это утка, а потом уже доказывать, что это утка, проводя над ней эксперименты.



Ну, такое.



Обрабатывать упаковку из супермаркетов или нет?



Про кнопки лифтов они уяснили и запомнили, а вот про упаковку осталось загадкой неразгаданной и никаких инструкций не дано.



Я так понимаю, что еще много предметов осталось, о которых у меня будут по-отдельности спрашивать.



Про овощи, например, еще никто не спросил. А как вы капусту, например обрабатываете? Или клубнику? Или не покупаете, бо хлоркой их нельзя помыть? Но самое страшное - это хлеб. Не - торт!

А вообще, чтобы вы не задавали отдельных вопросов, как себя вести в каких случаях - ведите себя, как при эпидемии гриппа. Только сильной. Вот считайте, что вам объявили, что сильный грипп и нужно больным носить маски, всем мыть руки после общественных мест, соблюдать дистанцию между людьми и по возможности меньше со всеми контактировать.



Вам по сути, так и сказали изначально.



Но потом что-то пошло не так и "ученые обнаружили выживаемость вируса на поверхностях". Ученые обнаружили, что дохлый вирус полностью разлагается на поверхностях за 5-9 дней.



А потом включились политики и чиновники. И переляканые истерички, которых сейчас снова набежит.