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"Справку принеси!": в край упоротые ситуации, которых бы не было без бюрократизма

"Справку принеси!": в край упоротые ситуации, которых бы не было без бюрократизма (18 фото)

Автор:
16 марта 2021 10:55
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   бюрократизм   бюрократы   документы   подборка   прикол   
1541
18

Было бы смешно, если бы это всё не было правдой ^_^

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Метки: Юмор   бюрократизм   бюрократы   документы   подборка   прикол   
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Антон Семёныч Час назад
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Максим 37 минут назад
Хм, справки и прочее давно получаю в МФЦ, при том любом. Просто зашел, взял талон и всё. Очень удобно и реально можно всё! От выписки до замены паспорта.
С поликлиникой тоже глупость. Я ходил не по месту регистрации. Пока оформляли, спросили разово ли я пришел (при том, что у меня нет карточки ОМС, утеряна. Данные нашли и внесли сами), на ответ, что мне здесь удобней, прикрепили.
В общем картинки из какого-то прошлого и не соответствуют действительности, по крайней мере в Москве.
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