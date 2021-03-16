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Было бы смешно, если бы это всё не было правдой ^_^
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С поликлиникой тоже глупость. Я ходил не по месту регистрации. Пока оформляли, спросили разово ли я пришел (при том, что у меня нет карточки ОМС, утеряна. Данные нашли и внесли сами), на ответ, что мне здесь удобней, прикрепили.
В общем картинки из какого-то прошлого и не соответствуют действительности, по крайней мере в Москве.