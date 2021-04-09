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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 356 постов • 220 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Зимняя рыбалка головного мозга

Зимняя рыбалка головного мозга (15 фото)

Автор:
09 апреля 2021 10:48
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Опасно для жизни   зимняя рыбалка   идиоты   рыбалка   фото   
787
15
Зимняя рыбалка опасна для жизни, особенно, когда лед становится тонким. Однако мужчины тянут до последнего, натурально рискуя жизнью, каждый раз занимаясь любимым делом. Идиоты они или увлеченные рыбаки?
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Метки: Опасно для жизни   зимняя рыбалка   идиоты   рыбалка   фото   
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6  комментариев
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31k
Alex 45 минут назад
Из года в год проваливаются под лед, из года в год жгут траву, после чего горят леса и поселки...
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2k
Arvo Laar 14 минут назад
Классику забыли!
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1k
Hallo FreeSpace 19 минут назад
Рыбалка это очень круто , но это полный дебилизм ...
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18k
Андрей Иванов Полчаса назад
"Идиоты они или увлеченные рыбаки?"
Это синонимы

А лечить такое просто - официально запретить спасать. Оторвался на льдине? В добрый путь!
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210
dimly Полчаса назад
Это поход за адреналином а не за рыбой! Ни чего вы не понимаете)
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17k
babuby 50 минут назад
Это те звезданутые мудаки, которых каждый год на льдинах уносит, и которые регулярно поставляют в водоёмы технику с ГСМ!
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