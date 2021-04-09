Зимняя рыбалка головного мозга

787
15
Зимняя рыбалка опасна для жизни, особенно, когда лед становится тонким. Однако мужчины тянут до последнего, натурально рискуя жизнью, каждый раз занимаясь любимым делом. Идиоты они или увлеченные рыбаки?
×
2. Пока штрафы регулируют только место и сезон рыбалки, количество улова и прочее, о жизни любителей удочек не беспокоятся
4. В Санкт-Петербурге спасатели уже начали патрулировать Финский залив и штрафовать нарушителей за выход на лед
А как вы относитесь к зимней рыбалке?
Источник:
Ссылки по теме:
- Раздражающие и совершенно непонятные вещи, которые вызывают у всех недоумение
- Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма
- Измены, драка девушек, давка в магазине из-за скидок: итоги празднования 8 марта
- Мгновенная карма: 16 людей, которые поплатились за свое ужасное поведение
- 15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Это синонимы
А лечить такое просто - официально запретить спасать. Оторвался на льдине? В добрый путь!