Как Юрий Гагарин в одиночку покорил чопорную Англию

«Мистер Хрущев, мы еще можем представить, как вам удалось сделать ракету для полета в космос, но где вы смогли найти такого обаятельного парня-космонавта?»
Елизавета II, Королева Англии
В преддверии дня космонавтики, 12 апреля, хочется напомнить о интересном эпизоде в биографии Юрия Алексеевича Гагарина.
После триумфального полета Юрия Гагарина в космос, 12 апреля 1961 года, со всех стран посыпались приглашения -всем хотелось увидеть первого космонавта планеты. Правительство СССР, понимая важность этих визитов для имиджа страны, срочно организовало мировое турне Юрия Гагарина. По воспоминаниям сопровождающих лиц график визитов и выступлений был настолько плотный, что к ночи все буквально валились с ног от усталости.
11 июля 1961 года, по приглашению профсоюза литейщиков Англии, Гагарин прилетел в Лондон. Дело в том, что до армии Юрий Гагарин выучился на литейщика, причем с красным дипломом. Правительство Англии и Королевский двор решили держаться в стороне от этого частного визита, т. к. Гагарин не глава государства. Простые англичане, узнав о прилете Гагарина, с утра заполнили территорию вокруг аэропорта и дорогу до посольства СССР длиною 20 км.
По заверению журналистов такой массы счастливых людей Лондон до этого видел только один раз- в День Победы 1945 году.
На следующий день была встреча с рабочими-литейщиками завода в Манчестере. 10 тысяч человек, несмотря на ливень, слушали выступление Юрия Гагарина. Далее встреча с учеными, машиностроителями, текстильщиками. Везде Гагарина встречали восторженно. СМИ Англии наперебой восхищались умением первого космонавта планеты находить контакт с людьми любой профессии и статуса, расположить к себе огромную толпу людей.
Букингемскому дворцу срочно пришлось по дипломатическим каналам договорится о включении в плотную программу пребывания Гагарина в Англии прием и обед у королевы Елизаветы II. Когда Гагарину сообщили, что визит продлевается и предстоит посетить Букингемский дворец, он лишь устало улыбнулся:" Раз надо, то навестим...".
Церемония приема почетного гостя была расписана до мелочей и не менялась двести лет. Ровно до того дня, как Гагарин прибыл в Букингемский дворец.
В нарушении протокола разрешили обслуге приветствовать почетного гостя- они стояли по обе стороны лестницы по которой поднимался Гагарин.
Протокольная беседа королевы и Гагарина закончилась через несколько минут после начала встречи: улыбчивый и веселый русский парень своими остроумными ответами напрочь отгоняет чопорность королевских особ. Дальнейшая беседа уже напоминает встречу давних приятелей.
Пройдя к обеденному столу, так же в нарушении протокола, королева усаживает Гагарина рядом с собой, а принца Филиппа напротив. Сервировка королевского стола была Гагарину не знакома, а все пристально смотрели на почетного гостя. Не растерявшись, он с улыбкой сказал «давайте есть по-русски» и положил себе салат ложкой. Улыбнувшись в ответ, королева сказала всем: «Господа, давайте есть по-Гагарински».
Прием длился два часа, а вопросы к Гагарину сыпались нескончаемым потоком. Принц Филипп, в прошлом военный летчик, был в полном восторге от познаний Гагарина в тонкостях управления английскими самолетами. На похвалу принца Гагарин отвечал скромно: « я обычный летчик, каких в СССР тысячи». В завершении приема королева Елизавета II, опять грубо нарушая протокол, сфотографировалась с Гагариным.
Изумленным присутствующим она сказала, что протокол королевского двора касается только земных людей, а Гагарин небесный человек, поэтому она ничего не нарушала…
Целую неделю вся Англия жила визитом Гагарина. Куда бы не ехал кортеж Гагарина-везде улицы были заполнены народом. Люди по несколько часов готовы были стоять в ожидании, зачастую и под дождем, ради счастья просто помахать проезжающему русскому парню с очаровательной улыбкой и пленящим блеском в глазах.
Ведущие газеты Великобритании подробно освещали визиты и выступления Гагарина, а тиражи раскупались мгновенно. Вот некоторые выдержки из передовиц:
Встречать прилетающего Гагарина поручили заместителю министра авиации Великобритании. По протоколу королевского двора, это максимальная должность встречающего для частного гостя. Простым англичанам было стыдно за такой промах перед Гагариным. Наутро газета "Дели Мейл" вышло с заголовком: "Дорогой Юрий! Извини наш протокол, но мы до этого никогда не встречали человека из космоса"
"Дейли миррор"(газета с самым крупным тиражом) "Какой протокол!?!? Какой этикет! Каждый гражданин Великобритании будет бесконечно счастлив, если королева почтит ЮРИЯ ГАГАРИНА РЫЦАРСКИМ ЗВАНИЕМ!".
Источник:
- Производитель Barbie создал куклу в образе российской женщины-космонавта
- Российский космонавт показал, как смотрится с борта МКС застрявший в Суэцком канале корабль
- Водитель троллейбуса спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста
- В Индонезии открыли памятник Юрию Гагарину
- "А церковь-то тут при чем?": в Сети удивились логотипу музея Ю.А.Гагарина
Понравилось51