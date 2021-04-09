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Как Юрий Гагарин в одиночку покорил чопорную Англию

Как Юрий Гагарин в одиночку покорил чопорную Англию (11 фото)

Автор:
09 апреля 2021 09:20
Метки: Герой   гагарин   космонавт   
711
11

«Мистер Хрущев, мы еще можем представить, как вам удалось сделать ракету для полета в космос, но где вы смогли найти такого обаятельного парня-космонавта?»

Елизавета II, Королева Англии

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Rakkaus 2 часа назад
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После обеда. 4 минуты назад
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