Как Юрий Гагарин в одиночку покорил чопорную Англию

11 июля 1961 года, по приглашению профсоюза литейщиков Англии, Гагарин прилетел в Лондон. Дело в том, что до армии Юрий Гагарин выучился на литейщика, причем с красным дипломом. Правительство Англии и Королевский двор решили держаться в стороне от этого частного визита, т. к. Гагарин не глава государства. Простые англичане, узнав о прилете Гагарина, с утра заполнили территорию вокруг аэропорта и дорогу до посольства СССР длиною 20 км.

По заверению журналистов такой массы счастливых людей Лондон до этого видел только один раз- в День Победы 1945 году.