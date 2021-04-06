Самые упоротые шутки о Lego

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Тот самый пост, который по-настоящему поймут дети возраста 40+.
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Вместо всех этих "лайфхаков"
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Метки: Юмор конструктор лего подборк прикол развлечения
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