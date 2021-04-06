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Самые упоротые шутки о Lego

Самые упоротые шутки о Lego (15 фото)

Автор:
06 апреля 2021 10:24
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   конструктор   лего   подборк   прикол   развлечения   
1688
15

Тот самый пост, который по-настоящему поймут дети возраста 40+.

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Метки: Юмор   конструктор   лего   подборк   прикол   развлечения   
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16k
nobody® 2 часа назад
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Легоболь.
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15k
Егор Час назад
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