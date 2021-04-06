FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3230 постов • 1721 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Прокрастинация: лучшее из сети

Прокрастинация: лучшее из сети (17 фото)

Автор:
06 апреля 2021 10:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   бездельники   подборка   прикол   прокрастинация   шутка   
2562
17

Если вы не прокрастинировали, то не сможете полностью насладиться этой подборкой.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   бездельники   подборка   прикол   прокрастинация   шутка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Самка Хорька 2 часа назад
Хоть буду знать, что это такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Агент Безопасной Национальности Самка Хорька 2 часа назад
"... буду знать"
=============
Правильно. С завтрашнего дня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алекс. К. 2 минуты назад
Я тут в марте загремел на самоизоляцию , так сделал в доме две вещи , которые откладывал лет десять . Прогнулся , можно сказать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 3 минуты назад
завтра узнаю, что такое прокрастинация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
kamanch 18 минут назад
Ломану вам кайф и загуглю сегодня.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
... Полчаса назад
хотел написать коммент, завтра, и то не факт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
schmubu 43 минуты назад
это всё бессовестный обман.
настоящий пост про прокрастинацию нужно было постить завтра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 45 минут назад
Вот как это красиво называется, а я думала я просто ленивая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
doker Час назад
Отложить нельзя рождение и смерть. Но это не точно.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Nikolay Fomin Час назад
Знакомый попросил рассказать, что за термин такой, прокрастинация? Что он означает? Сказал, что завтра расскажу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 2 часа назад
Завтра почитаю этот пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Халтурщики от бога Халтурщики от бога Развидеть не получится: странные модные вещи Развидеть не получится: странные модные вещи Каску забыли надеть... и маску Каску забыли надеть... и маску Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей А что здесь у вас, собственно, творится? А что здесь у вас, собственно, творится?
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

981712



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
1
26
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
"Счастливый" обладатель стеклянной двери
0
27
"Счастливый" обладатель стеклянной двери
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
1
6
Действительно ли девушки и женщины любят ушами?
Собаки в кабинках
0
0
Собаки в кабинках
Вакцину надо? Как дефицит породил предпринимательский бум
Вакцину надо? Как дефицит породил предпринимательский бум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересно#люди#кино#сша#знаменитости#позитив#на различный вкус#полиция
#фото#история#Россия#СССР#прикольные#шоу бизнес#картинки#ретро#Фотографии.#дети
#прикол#животные#интересное#факты#приколы#дубай#настроение#смешные#в мире#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться