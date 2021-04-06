Прокрастинация: лучшее из сети

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Дистанционочка и прокрастинация
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Метки: Юмор бездельники подборка прикол прокрастинация шутка
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Правильно. С завтрашнего дня
настоящий пост про прокрастинацию нужно было постить завтра.