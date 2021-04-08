Лекции они выложены на Youtube и абсолютно бесплатны. Все эти курсы ориентированы на учеников старших классов.
Курс по металлообработке
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Вероятно, один из лучших каналов, который посвящён металлообработке.
Звук, конечно, не очень, но если сделать чуть погромче, то вполне можно разобрать. В более поздних видео звук отличный.
C++ и Python для школьников
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Математика
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Курсы английского языка различной сложности доступным языком
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Физика
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