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Подборка полезных ютуб-каналов для тех, кто хочет научиться чему-то новому

Подборка полезных ютуб-каналов для тех, кто хочет научиться чему-то новому (1 фото + 6 видео)

Автор:
08 апреля 2021 13:43
Сообщество : Саморазвитие и философия
Метки: годнота   курсы онлайн   лекции   математика   полезные подборки   программирование   физика   
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Лекции они выложены на Youtube и абсолютно бесплатны. Все эти курсы ориентированы на учеников старших классов.

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Метки: годнота   курсы онлайн   лекции   математика   полезные подборки   программирование   физика   
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