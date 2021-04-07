Мария Артёмова попала в реанимацию с тяжелыми травмами после аварии на Садовом кольце в Москве. Сразу пять автомобилей столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. Одна из машин вылетела на встречу. По версии следствия, за рулем находился блогер Эдвард Бил, хотя он утверждал, что оказался на месте аварии случайно.



Еще одна пострадавшая в аварии москвичка Екатерина Маничкина сейчас собирает медицинские документы о своих травмах, чтобы предоставить их в суде. У нее сотрясение мозга. Как поясняют ее адвокаты, девушка планирует взыскать с блогера ущерб и выступить свидетелем по делу находящейся в больнице Артёмовой. Впрочем, у Эдварда Била остается шанс решить вопрос с материальной компенсации в досудебном порядке: он обещал купить всем участникам ДТП по машине.