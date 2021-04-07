FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4271 пост • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Юрист напомнила блогеру Эдварду Билу про обещание купить пострадавшим по машине после ДТП

Юрист напомнила блогеру Эдварду Билу про обещание купить пострадавшим по машине после ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   Эдвард Бил   блогер   видео   дтп   пранкер   
767
1
1
Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом Мария Артёмова вышла из комы. Врачи отмечают у женщины положительную динамику.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   Москва   Эдвард Бил   блогер   видео   дтп   пранкер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Слава богу все выжили! А дальше, будет видно, мразота он конченая или хоть какое то достоинство имеет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
bum-bum 5 минут назад
здоровье тоже пусть не забудет купить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx 8 минут назад
так он 4 ляма только по штрафам торчит... какие машины он там купит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Михаил 18 минут назад
а у этого дебила миллионы подписчиков. Какой соц.запрос, такие и блогеры. Потихоньку морально хереем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Дмитрий Полчаса назад
Даже если он купит всем по машине, как это снимет с него вину за аварию? Пусть компенсацией стоимости автомобилей занимаются страховые, а это чмо отвечает за то, что людей покалечил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон 37 минут назад
Российское СМИ такое СМИ... ранее во многих изданиях написали, что женщина умерла. А теперь вдруг выяснилось, что она живая. Уровень достоверности журналистики ниже плинтуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx Антон 7 минут назад
Поправлю: ... уровень журнашлю-хос-ти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Моя Родина - СССР. 38 минут назад
Даже если купит пострадавшим по машине (в чем сомневаюсь) то уж точно не купит пострадавшим здоровье и себе мозги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Paul 43 минуты назад
Впервые увидел этого дауна в видео Давидыча на ютубе. Еще тогда я подумал: «что это за матерящийся как сапожник даун?» И вот недавно узнал из новостей, что это некий эдвард ДЕбил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ГородДомов Час назад
не купит . это мой прогноз . даже гадать не надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
zloykoyot Час назад
И заодно поинтересоваться откуда бабло у этого щенка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист 2 часа назад
Повесить му.. и всего делов. А "обещал купить по машине". Купит каждому по убитой копейке за 15т.р и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушки для шейхов: как устроена «работа» инстаграм-красавиц в Дубае (5 фото) Девушки для шейхов: как устроена «работа» инстаграм-красавиц в Дубае (5 фото) На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой На Рублевке автомобиль на ходу придавило бетонной балкой Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством Водитель "Яндекс. Такси" облил себя бензином и потребовал разговора с начальством Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке Пранкер, который пугал москвичей ковидом, провел всю пандемию в Бутырке Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку Уральский блогер вылетел с трассы, едва успев пожаловаться подписчикам на скуку
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

921509



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
73
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе
2
281
Отец избил водителя, который чуть не сбил его с ребенком на пешеходном переходе
﻿
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#кино#СССР#люди#прикольные#собаки#неудача#девушки
#Юмор#прикол#история#факты#дубай#приколы#фильм#фотографии#фейл#дети
#интересно#подборка#Россия#Разное#криминал#сша#настроение#в мире#абсурд#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться