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Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом Мария Артёмова вышла из комы. Врачи отмечают у женщины положительную динамику.
Мария Артёмова попала в реанимацию с тяжелыми травмами после аварии на Садовом кольце в Москве. Сразу пять автомобилей столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. Одна из машин вылетела на встречу. По версии следствия, за рулем находился блогер Эдвард Бил, хотя он утверждал, что оказался на месте аварии случайно.
Еще одна пострадавшая в аварии москвичка Екатерина Маничкина сейчас собирает медицинские документы о своих травмах, чтобы предоставить их в суде. У нее сотрясение мозга. Как поясняют ее адвокаты, девушка планирует взыскать с блогера ущерб и выступить свидетелем по делу находящейся в больнице Артёмовой. Впрочем, у Эдварда Била остается шанс решить вопрос с материальной компенсации в досудебном порядке: он обещал купить всем участникам ДТП по машине.
Еще одна пострадавшая в аварии москвичка Екатерина Маничкина сейчас собирает медицинские документы о своих травмах, чтобы предоставить их в суде. У нее сотрясение мозга. Как поясняют ее адвокаты, девушка планирует взыскать с блогера ущерб и выступить свидетелем по делу находящейся в больнице Артёмовой. Впрочем, у Эдварда Била остается шанс решить вопрос с материальной компенсации в досудебном порядке: он обещал купить всем участникам ДТП по машине.
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Метки: 360подмосковье Москва Эдвард Бил блогер видео дтп пранкер
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