Очень похоже: блогер написал новую песню Nirvana с помощью нейросети

Over the Bridge назвала проект Lost Tapes of the 27 Club потому, что солист Nirvana Курт Кобейн, лидер The Doors Джим Моррисон, Джими Хендрикс и Эми Уайнхаус умерли в 27 лет после борьбы с зависимостями и депрессией. Их включили в «Клуб 27», куда попадают влиятельные музыканты, погибшие в возрасте 27 лет. Своей инициативой организация хочет привлечь внимание к проблемам психического здоровья.

Нейросеть Google Magenta создала своё первое музыкальное произведение в июне 2016 года. Тогда она «написала» 90-секундный фортепианный отрезок при помощи всего четырёх нот.