Очень похоже: блогер написал новую песню Nirvana с помощью нейросети

Канадская организация Over the Bridge представила «новую» песню группы Nirvana «Drowned in the Sun», созданную при помощи искусственного интеллекта Google Magenta.
Канадская организация Over the Bridge, которая помогает музыкантам, страдающим от психических расстройств, создала песни в рамках проекта Lost Tapes of the 27 Club («Утерянные записи Клуба 27»). Для записи композиций она использовала «творческую» нейронную сеть Google Magenta. Песни были записаны в январе 2021 года, но появились в СМИ только 5 апреля, в 27-ю годовщину смерти солиста Nirvana Курта Кобейна.
Чтобы создать композиции, нейросеть обработала по несколько десятков песен каждого исполнителя. Она сгенерировала ритмы, «хуки», мелодии и тексты для новых треков. Затем звукорежиссёр собрал созданные нейросетью материалы в готовые песни.
Вокал для композиций также записали реальные исполнители. По словам специалистов, пока нейросеть не может создавать готовые песни самостоятельно — ей нужна помощь человека.
Drowned in the Sun (Nirvana)
The Roads Are Alive (The Doors)
You’re Gonna Kill Me (Джимми Хендрикс)
Man, I Know (Эми Уайнхаус)
Over the Bridge назвала проект Lost Tapes of the 27 Club потому, что солист Nirvana Курт Кобейн, лидер The Doors Джим Моррисон, Джими Хендрикс и Эми Уайнхаус умерли в 27 лет после борьбы с зависимостями и депрессией. Их включили в «Клуб 27», куда попадают влиятельные музыканты, погибшие в возрасте 27 лет. Своей инициативой организация хочет привлечь внимание к проблемам психического здоровья.
Нейросеть Google Magenta создала своё первое музыкальное произведение в июне 2016 года. Тогда она «написала» 90-секундный фортепианный отрезок при помощи всего четырёх нот.
Источник:
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