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Очень похоже: блогер написал новую песню Nirvana с помощью нейросети

Очень похоже: блогер написал новую песню Nirvana с помощью нейросети (1 фото + 4 видео)

Автор:
07 апреля 2021 08:59
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The DOORS   Джими Хендрикса   видео   музыка   нейросеть   нирвана   песня   фото   
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Канадская организация Over the Bridge представила «новую» песню группы Nirvana «Drowned in the Sun», созданную при помощи искусственного интеллекта Google Magenta.

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Метки: The DOORS   Джими Хендрикса   видео   музыка   нейросеть   нирвана   песня   фото   
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1  комментарий
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Outcast Час назад
Написали люди, записали люди, обработали люди . [мат] какие умные эти нейросети. Уже людей заставляют пахать заместо себя.
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