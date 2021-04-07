Очень похоже: блогер написал новую песню Nirvana с помощью нейросети

Канадская организация Over the Bridge, которая помогает музыкантам, страдающим от психических расстройств, создала песни в рамках проекта Lost Tapes of the 27 Club («Утерянные записи Клуба 27»). Для записи композиций она использовала «творческую» нейронную сеть Google Magenta. Песни были записаны в январе 2021 года, но появились в СМИ только 5 апреля, в 27-ю годовщину смерти солиста Nirvana Курта Кобейна.

Чтобы создать композиции, нейросеть обработала по несколько десятков песен каждого исполнителя. Она сгенерировала ритмы, «хуки», мелодии и тексты для новых треков. Затем звукорежиссёр собрал созданные нейросетью материалы в готовые песни.

Вокал для композиций также записали реальные исполнители. По словам специалистов, пока нейросеть не может создавать готовые песни самостоятельно — ей нужна помощь человека.