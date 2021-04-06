Когда брифинг был в разгаре, Псаки посетил белый кролик

Традиционно Пасха́льный кро́лик (Easter Bunny) — пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной Европы, Канады и США.





Сейчас католики и протестанты всего мира отмечают Пасху. Для православных она наступит на четыре недели позже, так как праздновать Воскресение Христа совместно с латинянами и, тем паче, с иудеями канонически запрещено.