Когда брифинг был в разгаре, Псаки посетил белый кролик

Монотонные объяснения Джен Псаки во время очередной пресс-конференцию в Белом доме неожиданно были прерваны явлением пасхального кролика. Однако Джен взяла себя в руки и продолжила вести мероприятие, несмотря на весёлое оживление, овладевшее журналистами.
Кролик, пританцовывая, продефилиировал вдоль сцены и мимо пресс-секретаря Белого дома, а затем удалился через служебный вход.
Примечательно, что сама Псаки старательно делала вид, что ничего не замечает, словно стараясь показать, что это глюк не её.
Традиционно Пасха́льный кро́лик (Easter Bunny) — пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной Европы, Канады и США.
Сейчас католики и протестанты всего мира отмечают Пасху. Для православных она наступит на четыре недели позже, так как праздновать Воскресение Христа совместно с латинянами и, тем паче, с иудеями канонически запрещено.
Источник:
- Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео
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Надо ли объяснить, что данную реплику писал чел, ни ухом ни рылом не шарящий в теме
Мне жалко самца этого вида животных.
Э-эммм. Она как раз "старательно" обсуждала кролика с журналистами, показывая, что в курсе, кто это, и почему он здесь. Даже ответила на вопрос журналистов про ресницы кролика.
.. обычно белочка приходит
Вашпе удивлен, что кролик до сих пор белый.