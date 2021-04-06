FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 646 постов • 213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Когда брифинг был в разгаре, Псаки посетил белый кролик

Когда брифинг был в разгаре, Псаки посетил белый кролик (1 фото)

Автор:
06 апреля 2021 08:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Белый   брифинг   дом   кролик   псаки   сша   
1946
1

Монотонные объяснения Джен Псаки во время очередной пресс-конференцию в Белом доме неожиданно были прерваны явлением пасхального кролика. Однако Джен взяла себя в руки и продолжила вести мероприятие, несмотря на весёлое оживление, овладевшее журналистами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Белый   брифинг   дом   кролик   псаки   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сплетник 2 часа назад
У автора явно проблемы с математикой и познаниями о вычислениями преходящих религиозных праздников. Например, в 2021 году Пасха по григорианскому календарю (католики и Финская православная церковь) - 4 апреля; по юлианскому календарю (православные) - 2 мая. Между этими датами явно не 14, а 28 дней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 19 минут назад
Для православных она наступит на четыре недели позже, так как праздновать Воскресение Христа совместно с латинянами и, тем паче, с иудеями канонически запрещено...
---------------
Надо ли объяснить, что данную реплику писал чел, ни ухом ни рылом не шарящий в теме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Chaim Kushnir Полчаса назад
ну а что им делать еще... общая деградация их дипломатии настолько явная, что, наверное, только кроликов запускать осталось. Вот урроды (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
EL Kalmaro Chaim Kushnir 12 минут назад
Захарова с Лавровым это бл. ять элита дипломатии можно подумать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
gnyS i 56 минут назад
Мне кажется к ней не только кролики заходят в гости..
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей 58 минут назад
Доктор, когда я пью водку, то после третий бутылки ко мне приходит зайчик. О батенька, да это "белочка". Ну что вы доктор, что-ж я зайчика от белочки отличить немогу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a6m5 Час назад
Фразу "сама Псаки" я прочитал как "самка Псаки"...

Мне жалко самца этого вида животных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
Юрий 2 часа назад
Молодцы, хорошо разыграли сценку с кроликом. Креативненько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна 2 часа назад
"Примечательно, что сама Псаки старательно делала вид, что ничего не замечает, словно стараясь показать, что это глюк не её."
Э-эммм. Она как раз "старательно" обсуждала кролика с журналистами, показывая, что в курсе, кто это, и почему он здесь. Даже ответила на вопрос журналистов про ресницы кролика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ГородДомов 2 часа назад
к белочке пришёл зайчик ..
.. обычно белочка приходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Snork Snorkoff ГородДомов 2 часа назад
Ты что? Это устаревшие сексистские и расистские взгляды. Каждое животное само в праве определять свой вид и гендер, и приходить к кому пожелает. )
Вашпе удивлен, что кролик до сих пор белый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Критикуя Кремль, Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли Критикуя Кремль, Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове Джон Траволта выставил на продажу свой дом на острове У Псаки опять проблемы: на этот раз заклинило речевой аппарат У Псаки опять проблемы: на этот раз заклинило речевой аппарат В Америке выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере В Америке выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123932



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
1
25
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
70
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
1
17
Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
Капский даман интересные факты
0
1
Капский даман интересные факты
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Обзор беспроводного пылесоса Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#подборка#люди#прикольные#приколы#позитив#шоу бизнес#дети#фотографии
#фото#животные#Россия#СССР#картинки#сша#ретро#на различный вкус#искусство#в мире
#история#интересно#интересное#факты#кино#знаменитости#смешные#Фотографии.#настроение#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться