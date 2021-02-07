В Америке выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере

Домик бюджетным не назовёшь, ведь его стоимость составляет почти 300 000 $ (около 22,5 млн рублей).
Технология такого строительства не нова. Печатают всё начиная от пиццы и заканчивая суперкарами и домами. Но вот на продажу такой дом в США выставили впервые.
Нью-йоркская компания SQ4D решила поставить на поток производство домов с помощью автономной роботизированной системы трёхмерного строительства. И оценила эту недвижимость в 299 999 $. Дом получил сертификацию в качестве полноценной жилой недвижимости.
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При этом другая похожая по характеристикам недвижимость в городе Риверхед в штате Нью-Йорк стоит, как правило, на 50 % больше. Снижение стоимости удалось добиться за счет роботизации процесса. Если кому интересно приобрести, объявление о продаже здесь.
А вот как печатают дом
Итак, что же есть в этом доме, напечатанном на 3D-принтере. Полный размер жилой площади – 130 квадратных метров, три спальни и две ванных комнаты.
Помимо этого, в доме есть гараж на две машины, площадью 70 квадратных метров. Два автомобиля точно войдут. А вот участок маловат, всего 0.26 сотки.
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Метки: дом принтер строительство сша
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