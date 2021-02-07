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В Америке выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере

В Америке выставили на продажу дом, напечатанный на 3D-принтере (14 фото)

Автор:
07 февраля 2021 13:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дом   принтер   строительство   сша   
2421
14
Домик бюджетным не назовёшь, ведь его стоимость составляет почти 300 000 $ (около 22,5 млн рублей).
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Метки: дом   принтер   строительство   сша   
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18  комментариев
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7k
Alex Djeff 3 часа назад
"А вот участок маловат, всего 0.26 сотки"
Сотки чего, метров? ))
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7k
Alex Djeff Pillin Alex 2 часа назад
Все размеры приведены в метрах, кроме участка. Автор не поленился бы и просто написал бы, что участок 10 соток. Кстати, не такой уж и маленький...
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367
Nane First NameLast 41 минуту назад
Пусть теперь распечатают покупателю жену, двоих детей и собаку.
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86
goldin.nickolay 41 минуту назад
Пожалуй куплю, вот только долларов напечатаю.
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870
Геннадий Николаевич Казаков 51 минуту назад
А распечёнными на принтере деньгами можно рассчитаться?
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18k
Alf Час назад
Кто просил дом из кирпича?
Ссылка www.youtube.com
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554
kan35 2 часа назад
Робот как я, понял делал коробку, а остальное... коробка в цене дома имеет не более 10%. Да и к коробке есть вопросы...
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805
Олег Шишкин 2 часа назад
Роботы заменят большую часть людей. И не только в строительной сфере. Будут ли нас делать бесплодными, чтобы мы не заполняли планету теперь уже не нужными людьми?
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325
tuka Олег Шишкин 2 часа назад
с какого бодуна "ненужными"? кто-то же должен брать кредиты и ипотеки, что бы покупать айфоны и эти самые дома, иначе роботам будет делать нехер и их придется списать )
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738
pitsilver 3 часа назад
Дом построенный из кирпичей как то больше по душе чем из монолитного раствора.
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805
Олег Шишкин pitsilver 2 часа назад
Полагаю, что и кирпичи технически можно напечатать. Или стену напечатать из кирпичного материала.
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312
Александр Задорожный Олег Шишкин Час назад
Вы про кирпичи из глины, которые потом обжигают? Хотя есть ещё пенобетон, он конечно получше обычного.
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−29
Georg 3 часа назад
Нормальная цена для такого классики одноэтажной в США, вопрос в каком месте и насколько он хорош по теплу и отделке. По виду, все обычно. Надеюсь, что в ближайшее время стоимость таких домов упадет.
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−102
And Pop 3 часа назад
И куда лишние рты девать потом? Государство найдет куда))
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10k
Денис Трубочкин And Pop 2 часа назад
В начале компьютерной эры, тоже раздавались такие голоса - мол компьютеры отберут у людей работу, куда девать безработных и т.д. Посмотрите что происходит сейчас - компьютеры СОЗДАЛИ новые рабочие места!
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312
Александр Задорожный Денис Трубочкин Час назад
А они отобрали, целая куча народу вынуждена была уйти в торговлю, кафе, барбершопы и т.д. Особенно хорошо это видно в Европе, где это началось раньше, плюс перенос производства в Китай. Не даром они так страдают от короны, там после закрытия ресторанов и пр. на карантин толпы народу без работы.
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10k
Денис Трубочкин Александр Задорожный 42 минуты назад
ну да, какие-то люди ушли, а какие-то пришли. Сейчас миллионы людей работают по десяткам разных специальностей в Ай-ти сфере.
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