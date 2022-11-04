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Весёлые картинки!

Весёлые картинки!

Автор:
04 ноября 2022 12:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   анекдот   шутка   
1844
12
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Шутки, анекдоты, приколы... всего понемногу!...

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Метки: Прикол   Юмор   анекдот   шутка   
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19  комментариев
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445
Лютый вам Бетховен 5 часов назад
Комментарий к фото
Жизненный урок - за правду приходится страдать.
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1k
Влад 47 минут назад
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это лучше подходит
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5k
Copycat 4 часа назад
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возможно не рисунок ребенка есть в сети "Художник" который рисует котов именно так
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3k
brrr 5 часов назад
Весёлые картинки текста.
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270
Victor 5 часов назад
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на рисунке у кота нет хвоста, на оригинале есть
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Victor 5 часов назад
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а потом школа, универ, муж, дети.... однобразие
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270
Victor 5 часов назад
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главное не лай как собака
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270
Victor 5 часов назад
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не знаю. все они кричат обычно: ещё! глубже
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270
Victor 5 часов назад
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сжечь ведьму!
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270
Victor 5 часов назад
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мужик не знает какая у нее френдзона....
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Victor 5 часов назад
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не. бабушка тебе их потом тоже оторвёт за плохое поведение
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270
Victor 5 часов назад
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поэтому буду злой белочкой для алкашей
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270
Victor 5 часов назад
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чувствует, где зимой есть отопление и горячая вода
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270
Victor 5 часов назад
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- дочка откуда у тебя айфон?
- кошка принесла с машины
- а чего кошка в машине делала?
- на айфон зарабатывала
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270
Victor 5 часов назад
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хороший анекдот
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Гр Колючий
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