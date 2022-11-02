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Смешные картинки

Смешные картинки

Автор:
02 ноября 2022 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   шутка   
1463
16
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Весёлые, смешные и прикольные картинки...

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Метки: Прикол   Юмор   шутка   
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25  комментариев
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
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Школота... Лет сто как есть альтернатива - клизма...
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Ego sum qui sum 12 минут назад
про Вику понравилось
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285
Victor 39 минут назад
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я всегдА так делаю
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Victor 40 минут назад
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страуса доской по затылку били
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Victor 41 минуту назад
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в глаза закапай
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285
Victor 41 минуту назад
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у нас пошутили над одним коллегой: поставили напоминалку "не забудь под...очить" на 23.00. не знал коллега как отключить, а через месяц потерял телефон. даже не искалф
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Victor 44 минуты назад
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типа украл табличку
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Victor 45 минут назад
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батарейка села и бога низвергли
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25k
Сергей Алексеевич 48 минут назад
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40 минут? Пффф, фигня, я по молодости и 2 часа мог, правда есть один нюанс - я должен был быть бухой, но не до такой степени чтобы не стоял.
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Victor 49 минут назад
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пока ел плюшки киска ела чужую состску
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285
Victor 50 минут назад
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не выпьешь слово не прочтешь
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Victor 52 минуты назад
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сердце в трусах или к венеролога пора
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Victor 52 минуты назад
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пару раз накатишь и Новый год наступил
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Victor 53 минуты назад
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мне кажется, что они оба врут. он про продолжительность, она ломается типа не хочет
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Victor 54 минуты назад
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зацикли первые секунды и приделах к ним последние - растянешь на 1,5 часа
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Victor 55 минут назад
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надеюсь он не с растегнутой ширинкой ездит
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Victor 56 минут назад
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это мы давно знаем)
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10k
Самка Хорька 2 часа назад
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*****, видимо. И да, слово заканчивается на "ня".
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31k
Игорь 2 часа назад
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Походу парнишка решил, что главное доступ получить, а там через 40 сек скажет - ну в первый раз такое за всё время. Или ещё чего назвездит...
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23k
Дмитрий 3 часа назад
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Старенький боянчик, но веселый.
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5k
Умница-красавица 3 часа назад
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Ага, и каких-нить видосов новых накачать в дорогу
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Гр Колючий
Вы меня не поправляйте, я вам не трусы!...
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