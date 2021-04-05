FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1937 постов • 748 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
"Ледокол" на чистой воде (часть 1) - полный разбор книги Виктора Суворова

"Ледокол" на чистой воде (часть 1) - полный разбор книги Виктора Суворова

Автор:
05 апреля 2021 19:24
Сообщество : Военное
Метки: 22 июня   80 лет войны   виктор суворов   вторая мировая   книга ледокол   ледокол   
594
2
В этой части доказано:
Утверждения Суворова прямо противоречат тому, что написали НЕМЕЦКИЕ генералы и фельдмаршалы в своих воспоминаниях, а писали они все, что не обнаружили признаков подготовки к наступлению РККА летом 1941 года. При этом из написанного НЕМЦАМИ же явствует: германская разведка накануне 22 июня не располагали никакими данными о “подготовке нападения со стороны СССР”

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: 22 июня   80 лет войны   виктор суворов   вторая мировая   книга ледокол   ледокол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Maks Es 3 часа назад
Из-за таких гнид, как Резун, и распалась моя Родина - СССР!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
15k
Maks Es Дельфин Красивый 2 часа назад
СССР пал жертвой политической проституции, философской импотенции и экономической преступности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil Час назад
Перед тем как обсуждать что-то, в данном случае книгу, её нужно прочитать, а не пролистать. Подумать. Попробовать проанализировать самому себе прочитанное, а потом пытаться рассуждать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Robin Hood Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Все утверждения должны основываться на документальных свидетельствах из архивов, а не мемуарах, прошедших политическую цензуру. Пока не откроют все архивы о истине речь идти не может. Резун зарабатывал на анти-коммунизме, Анти-Резунисты зарабатывают на "разоблачениях" Суворова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 2 часа назад
Книжка вышла 33 года назад, а её до сих пор опровергают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
886
Yus 2 часа назад
Предатель? Не верю! Предателю не верю ни в одном слове. Предателя можно использовать, но верить нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 2 часа назад
раньше читал суворова-резуна, так было интересно, свежий взгляд на события войны. Но всегда чувствовалось небольшая ложь. Проверить нестыковки с архивами не было возможности даже. Ледокол, аквариум. самоубийство, а так же выбор!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub 2 часа назад
А какая гнусь минусует? Очень интересный материал! Минусовать можно только опровергая ссылки на литературу, указанную в теме! Перебежчика/"писателя" Ризуна/Суворова при прочтении возможностей "минусовать" не было - вилькамен, "камерады" - опротестовывайте счаз!! Давайте, "минусовщики", послушаем и Вас! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ыукп Tuskub Час назад
Не смешите. Сделать из белого чёрное... Так не бывает. Есть 256 оттенков серого.
И да, было сказано, что открывают архивы только те, которые нужны по обстановке. Вот его и пустили 30 лет назад туда, куда ТОГДА было нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub Ыукп Час назад
Не стоит запускать теорию заговора. Все просто - в данном случае автор, тоже, привел доказательства. Весь вопрос в том - кто сможет их опровергнуть с учетом других доказательств! ..когда я читал "Ледокол" меня впечатлило обоснование (хотя и спорное в то время). Но сейчас - информации в разы больше (тогда Резун основывался на тех архивах, которые были мне не доступны) - сейчас ее реально - В РАЗЫ больше. Вот я и хочу услышать возражения, основанные на фактаже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ыукп Tuskub Час назад
Хочешь узнать правду - почитай дисеры. Штук с десяток. По данной теме.
А литература, рассчитанная на широкий круг читателей, всегда будет привирать в сторону увеличения тиража.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub Ыукп Час назад
)) "Правда" от "писателей" и, как Вы выразились - "дисеры" - частенько ох как далеки от правды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм "Рузвельт один на один с Гитлером - это перебор": иностранцы о том, кто победил нацизм Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х? Какой была жизнь на американском военном корабле в середине 1940-х? "Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по Финскому заливу "Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по Финскому заливу Стрельба из-за угла: кривоствольное ружье Krummlauf Стрельба из-за угла: кривоствольное ружье Krummlauf Дайверы исследовали немецкую подлодку Дайверы исследовали немецкую подлодку
Артур
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Львовская цыганка Маша исцелилась от своего недуга, как только увидела знакомого разоблачителя
1
65
Львовская цыганка Маша исцелилась от своего недуга, как только увидела знакомого...
Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?
4
167
Псевдонимы советских актеров: зачем они сменили имя?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
0
16
Актер Зак Эфрон получил граблями по лицу
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
1
22
Художник потратил 2 года и 10 000 деталей лего на создание этого дома
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#подборка#кино#картинки#на различный вкус#искусство#сша#полиция
#фото#СССР#факты#Россия#приколы#позитив#Фотографии.#настроение#шоу бизнес#танк
#интересно#прикол#люди#интересное#прикольные#смешные#знаменитости#ретро#в мире#страна

На что жалуетесь?

Вернуться