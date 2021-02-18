Чеченца наказали за свалку в лесу, вывалив мусор у его ворот

Самые живописные уголки природы бывают безнадежно загажены отдыхающими, которые оставляют после себя горы мусора. Увы, на пустыри и за город вывозятся и бытовые отходы, которые люди не желают утилизировать на мусорных полигонах. Воспитанию такие особи практически не подлежат. Хотя, возможно, еще не все потеряно.