Чеченца наказали за свалку в лесу, вывалив мусор у его ворот

Что характерно, инициатором этого показательного наказания была администрация села. Возможно, пример этого мужчины заставит задуматься и остальных.
Самые живописные уголки природы бывают безнадежно загажены отдыхающими, которые оставляют после себя горы мусора. Увы, на пустыри и за город вывозятся и бытовые отходы, которые люди не желают утилизировать на мусорных полигонах. Воспитанию такие особи практически не подлежат. Хотя, возможно, еще не все потеряно.
Администрация села Алхазурово Шатойского района Чечни заставила публично извиниться местного жителя Ваху Зурапова за незаконную свалку, которую тот устроил в лесу. Силами властей весь оставленный его работниками мусор был собран в самосвал и свален под забор дома эконарушителя. Видео этой акции появилось в Инстаграм. В комментарии к ролику было сказано следующее: "Сегодня на окраине с. п. Алхазурово Урус-Мартановского района зафиксирован факт , выброса мусора в несанкционированном месте. Представителями администрации района и двух поселений Алхазурово и Старые Атаги проведена работа по выявлению личности, совершившего нарушение. В ходе данной работы стало известно, о жителе поселения Варандо Шатойского района Вахе Зурапове, ребята которого выгрузили мусор в данной окрестности. Сегодня представители районой власти собрали с помощью спец техникой мусор и вернули во двор нарушителя!Администрация района призывает жителей не выгружать мусор в несанкционированных местах и предупреждает, что такие ответные меры будут применены с каждым нарушителям общественного порядка, независимо с какого он района или села!"
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Пристыженый Зурапов оправдывался тем, что по пути у него закончился бензин, поэтому пришлось оставить мусор в лесу. А после он хотел собрать мусор, да не нашел вовремя машины. Потом он извинился, заявив, что больше такого не повторится.
Вернул мусор, выброшенный в окно автомобиля
А этот забавный эпизод (выше по ссылке) произошел в Таганроге. Пассажир «десятки» выкинул пакетик из под семечек прямо на дорогу, но неравнодушные очевидцы решили вернуть мусор, со словами: «Извините - вы уронили».
Как считаете, уважаемые фишкяне, такие меры помогут перевоспитать засранцев?
Как считаете, уважаемые фишкяне, такие меры помогут перевоспитать засранцев?
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