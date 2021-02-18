Чеченца наказали за свалку в лесу, вывалив мусор у его ворот

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19 Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19 Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй" Госдума постановила обрезать сидельцам нити связи с "большой землёй" Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах... "Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым потешаются местные жители "Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым... Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно Их не должно было быть! Отражения, которые получились случайно Подборка интересных фактов о жизни в Германии Подборка интересных фактов о жизни в Германии Умер кот-песец Кеша, необычный житель Шпицбергена Умер кот-песец Кеша, необычный житель Шпицбергена 97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой 97-летний дед избил палкой сноху, помешавшую его утехам с проституткой 30 случайных фактов в вашу копилку эрудита 30 случайных фактов в вашу копилку эрудита 30 суровых фактов о Харрисоне Форде 30 суровых фактов о Харрисоне Форде Возможно весёлые картинки Возможно весёлые картинки Fox News: так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал ненадёжность «зелёной» энергии Fox News: так будет со всей Америкой — замерзающий Техас показал... В отеле Санкт-Петербурга житель Дагестана гонялся за девушкой и откусил ей ухо В отеле Санкт-Петербурга житель Дагестана гонялся за девушкой и... 18 убойных кадров в стиле "Показалось", заставляющих пораскинуть мозгами 18 убойных кадров в стиле "Показалось", заставляющих пораскинуть... «Я хотел рассказать, что мы чувствуем, когда находимся в этом аду»: прикамский пожарный снимает будни своих коллег «Я хотел рассказать, что мы чувствуем, когда находимся в этом... Абу-Даби Плаза — крупнейший небоскрёб Средней Азии, который возводят в Казахстане Абу-Даби Плаза — крупнейший небоскрёб Средней Азии, который... Всё вразнобой Всё вразнобой Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии Гифки Гифки
Чеченца наказали за свалку в лесу, вывалив мусор у его ворот

Чеченца наказали за свалку в лесу, вывалив мусор у его ворот (4 фото)

Автор:
18 февраля 2021 09:49
Метки: воспитание   мусор   наказание   свалка   село   чечня   экология   эконарушители   
1277
4
Что характерно, инициатором этого показательного наказания была администрация села. Возможно, пример этого мужчины заставит задуматься и остальных.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: воспитание   мусор   наказание   свалка   село   чечня   экология   эконарушители   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−21
Князь Курбский 18 секунд назад
Ызвынылзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 4 минуты назад
Интересно, а как бы разворачивались события если бы он сделал тоже самое но не на территории Чечни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Активная Жизнь 22 минуты назад
Да, если есть возможность, то однозначно надо наказывать таких личностей, а ещё по мимо этого и штраф впаять такой чтоб неповадно было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Войнов 39 минут назад
Вокруг Петербурга в лесах полно таких свалок. В Новгородской области неоднократно встречал. Особенно любят этим дачники заниматься - вокруг дачных поселков свалка на свалке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
506
Оксид Бетона Войнов Минуту назад
Новосиб - по дорогам с дачных участков такая же фигня. Вот человек загрузил в машину пакет с мусором и по дороге выкинул его. А чего этот мусор не довезти до помойки и там не выкинуть? Чем руководствуются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
XAHsolo 39 минут назад
Молодцы, вместо огромного штрафа и обязательстаа очистить лес, власти потратили деньги и время, чтоб ему привезти обратно мусор, теперь подальше в лес увезёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 42 минуты назад
Очередная макака, поверявшая в себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
insaider 43 минуты назад
Хороший опыт,всё вернули + %.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19 Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19 Француженка взялась за очистку Эвереста Француженка взялась за очистку Эвереста Парень решил посвятить жизнь сбору мусора Парень решил посвятить жизнь сбору мусора В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить В Таиланде придумали отличный способ отучить людей мусорить На перевоспитание: сотню провинившихся молодых забрали из Москвы в Чечню На перевоспитание: сотню провинившихся молодых забрали из Москвы в Чечню Как добровольцы очищают реки от мусора в столице Бангладеша Как добровольцы очищают реки от мусора в столице Бангладеша
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

657646



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё
5
152
Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё
Провал немецкой зелёной энергетики, рост цен на газ и рекордная прибыль Роснефти
1
607
Провал немецкой зелёной энергетики, рост цен на газ и рекордная прибыль Роснефти
﻿
Набирающие популярность
Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о своем детстве и многочисленных арестах
1
3
Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о своем детстве и многочисленных арестах
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
1
80
Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить по-русски
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#люди#аварии#приколы#знаменитости#забавно#позитив#автомир
#фото#прикол#интересное#Россия#кино#авто аварии#картинки#зима#СССР#прикольные
#интересно#животные#история#природа#дтп#автомобили#дети#истории#сша#красота

На что жалуетесь?

Вернуться