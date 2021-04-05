Самые популярные заблуждения из фильмов

Если "Криминальное чтиво" Тарантино чему-то и научило своего зрителя, так это тому, что героиновую передозировку можно "вылечить", впрыснув адреналин непосредственно в сердце. Хотя есть подозрения, что гениальный кинорежиссёр пытался в этой сцене достичь несколько иного эффекта - юмористического или драматического. Как бы то ни было, заблуждение пошло в народ и закрепилось. Внутрисердечные инъекции - это вполне реальный медицинский приём, но он практически никогда не используется. Дело в том, что лекарства могут быть введены в организм человека множеством других способов. Для этого совершенно не обязательно пробивать дырки в сердце. Любой препарат, попавший в кровоток посредством инъекции в вену, распространится по всему телу менее чем за минуту. Показанный в фильме метод опасен ещё и тем, что может привести к проколу легкого. Это также крайне опасное повреждение, чреватое летальным исходом.