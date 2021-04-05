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Самые популярные заблуждения из фильмов

Самые популярные заблуждения из фильмов (10 фото)

Автор:
05 апреля 2021 08:24
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: казусы   кино   люди   
1070
10
В данной статье рассказывается о наиболее популярных сценах из западных фильмов, которые совершенно не соответствуют действительности. Все это лишь не более, чем заблуждения, которые повторять в реальной жизни, уж точно не стоит.
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Метки: казусы   кино   люди   
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5k
hairov 2 часа назад
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7k
Саша Смирнов 22 минуты назад
"Укол в сердце"
Да, впервые в "Криминальном чтиве". Но проблема в том, что потом в документальном фильме также был применён укол длинной иглой в сердце. Оттуда у меня и сложилось мнение, что это обычная практика.

"Так никто не тонет"
Вот-вот. Человек тонет, а другие и не подозревают, что он в финальной стадии потопления. На основе фильмов думают, что тонущий обязательно орёт и устраивает бесконечно высокие фонтаны брызг. А раз не орёт, значит не о чём беспокоиться.
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39k
Александр 46 минут назад
А ещё в кино, когда менты находят пакетик с порошком, тут же открывают его, нюхают иди лижут - типа вот - это героин ))) а если там цианид?
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28k
BuG 46 минут назад
В случае с мобильным телефоном всё также очень просто - полиция может быстро отследить его местонахождение, если на нём активирована функция GPS.

Даже GPS не надо, по триангуляции относительно вышек найдут с точностью метров 10-20.
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4k
Мистер Фикс Час назад
Болливуд:
- Подержи мое пиво
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18k
Андрей Иванов Час назад
""Голливудские герои очень часто пробивают своими или чужими телами огромные магазинные витрины, но ещё ни один зритель не видел, чтобы место происшествия после инцидента было залито кровью. А ведь битое стекло имеет острые как бритва края, которые легко распарывают и одежду, и человеческую плоть. Просто поинтересуйтесь у врачей из местной травматологии. Опасны и обычные стеклянные окна, и даже небольшие форточки. Пока им на смену не пришёл пластик, они регулярно перерезали людям нервы, кровеносные сосуды и сухожилия. Бывали даже летальные исходы.""

Всё зависит от скорости. Если тело брошено с достаточной скоростью, то оно пройдёт стекло быстрее, чем осколки попадут в эту зону. Осколки "перед" телом должны развернуться, чтоб поранить. Если скорость большая, то они "обтекут" тело ещё в полёте. Опасна только небольшая скорость (хотя она чаще в жизни встречается). Пример есть в фильме "Привидение"
С кулаком сложнее. Если бьющий хороший боец, то он может бить не насквозь, а именно ударить поверхность и сразу отдёрнуть руку, тогда осколки не успеют её задеть. В этом случае удар будет слабо отличатся от удара по доске
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Взрыв бензобака от метко выпущенной пули - это самый настоящий миф. Он, кстати, был развенчан на канале "Discovery" в передаче "Разрушители легенд"."

Взорвать можно, но должно быть выполнено несколько условий:

1. Там должен быть именно бензин. С дизтопливом фокус не прокатит
2. Бак должен быть полупустым. С полным - гораздо сложнее
3. Выстрелов должно быть два минимум, либо бак должен быть уже повреждён
4. Должен быть промежуток времени между выстрелами.

Первый выстрел пробивает бак и начинается утечка топлива, при этом появляются пары, вторая пуля выбивает искру и поджигает их. Сложности - необязательно пуля выбьет искру, особенно в современных авто с их пластиком и жестяными бортами. Паров может оказаться недостаточно, возможно влияние сильного ветра или сильного мороза. И т.д.
Лучше всего почти пустой бак, который и так наполнен парами и зажигательная пуля. Скорее всего понадобится всё равно две с промежутком, поскольку для детонации нужен ещё и воздух, а в запертом баке его не сильно много
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6k
Doomer Андрей Иванов Час назад
Одна поправка: запертый бак сообщается с атмосферой. Он не герметичен. Так что воздуха там достаточно. Иначе на заправке фиг бы кто смог открыть крышку бака из-за разницы давлений. Да и сам бак мог бы деформироваться по мере выработки горючего.
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3k
KL11 Андрей Иванов 53 минуты назад
а лучше РПГ
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18k
Андрей Иванов Doomer 44 минуты назад
Согласен.
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Волшебной кнопки с условным названием "улучшить картинку" не существует. Пиксели, из которых состоит изображение, работают совсем не так. Если их приближать, они не дадут новой информации, а просто через какое-то время превратятся в одноцветные крупные квадраты на экране."

Не совсем так. Всё зависит от разрешения самой камеры. Если камера достаточно навороченная, то изначально картинка на экране на самом деле гораздо хуже, чем имеется в памяти, выкинуты "лишние" пиксели, чтоб вместилась в "небольшой экран". Когда такую картинку разглядывают по частям или на большом экране, то разрешение выдаётся изначальное. Другое дело, что подавляющее большинство таких камер - дешёвка и фотки у них весьма небольшого разрешения
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9k
Бендер Родригес Андрей Иванов Час назад
Почитай, что такое алгоритмы сжатия с потерей информации, ну как нибудь на досуге. И за одно, какие кодеки используются в современной аппаратуре.
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Андрей Иванов Бендер Родригес Час назад
Ну расскажи, раз такой умный
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9k
Бендер Родригес Андрей Иванов 14 минут назад
Я советовал почитать, а не послушать, можешь в слух почитать, если так принципиально

ЗЫ
"..раз такой умный"
спасибо, я знаю
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