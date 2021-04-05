Самые популярные заблуждения из фильмов

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В данной статье рассказывается о наиболее популярных сценах из западных фильмов, которые совершенно не соответствуют действительности. Все это лишь не более, чем заблуждения, которые повторять в реальной жизни, уж точно не стоит.
Неопасные взрывы.
Редко какой голливудский блокбастер обходится без мощного финального взрыва. Рушатся здания, подлетают на десятки метров в воздух автомобили, зарево видно с другого конца города, и только главный герой, не оглядываясь назад, неспешным шагом, с чувством глубокого удовлетворения на лице, гордо удаляется от него. В реальности ударная волна и осколки разорвали бы его на мелкие кусочки. В самом лучшем случае его бы отбросило - довольно далеко и почти наверняка с серьёзными повреждениями различных органов. История не знает ни одного случая, чтобы мощный взрыв позволил сохранить самодовольное выражение на лице человеку, находящемуся в нескольких десятках метров от него.
Укол в сердце.
Если "Криминальное чтиво" Тарантино чему-то и научило своего зрителя, так это тому, что героиновую передозировку можно "вылечить", впрыснув адреналин непосредственно в сердце. Хотя есть подозрения, что гениальный кинорежиссёр пытался в этой сцене достичь несколько иного эффекта - юмористического или драматического. Как бы то ни было, заблуждение пошло в народ и закрепилось. Внутрисердечные инъекции - это вполне реальный медицинский приём, но он практически никогда не используется. Дело в том, что лекарства могут быть введены в организм человека множеством других способов. Для этого совершенно не обязательно пробивать дырки в сердце. Любой препарат, попавший в кровоток посредством инъекции в вену, распространится по всему телу менее чем за минуту. Показанный в фильме метод опасен ещё и тем, что может привести к проколу легкого. Это также крайне опасное повреждение, чреватое летальным исходом.
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Неспешное отслеживание телефонных звонков.
Все мы видели это не раз - отрицательный или положительный герой разговаривает по телефону, а его собеседник, который либо сам полицейский, либо сотрудничает с органами правопорядка, всячески затягивает разговор. Группа технических специалистов тем временем пытается определить месторасположение человека, находящегося на другом конце провода. Однако это реалии в лучшем случае семидесятых годов - именно тогда поставщики услуг телефонной связи отказались от операторов и коммутаторов, и перешли на электронные механизмы переключения. Сегодня звонящий с проводного аппарата вычисляется сразу же. В случае с мобильным телефоном всё также очень просто - полиция может быстро отследить его местонахождение, если на нём активирована функция GPS.
Хлороформ.
Как «отключить» мешающего своим присутствием персонажа? Хлороформом, естественно! Однако он совсем не так эффективен, как нам упорно показывают. Человек засыпает лишь через пять минут после начала обработки парами этого химического соединения. При этом нет никакой гарантии, что обезвреженный будет пребывать в бессознательном состоянии в течение сколько-нибудь значимого времени. Потому что для этого нужны дополнительные дозы хлороформа. Всё правильно - над отключённым нужно дежурить, постоянно продлевая его «сон». Так что усыпить человека и спокойно возить его в багажнике полдня никак не получится. Это очередная сказка.
Так никто не тонет.
Как тонут в Голливуде? Жертва бултыхается, драматично размахивает руками и кричит о помощи вплоть до того самого момента, когда навсегда скрывается под водой. В реальности всё выглядит не так. Здесь за 20-60 секунд до того, как уйти на дно, человек впадает в своеобразный ступор, который называется "инстинктивной реакцией утопающего". В этом состоянии осознанные движения невозможны. Человек отдаётся на волю волн, его ноги не дергаются, руки прижаты к телу. У него нет сил и времени, чтобы кричать - он прилагает максимум усилий, чтобы попытаться глотнуть ещё воздуха. В общем, мы утопаем очень тихо, без резких движений, не привлекая к себе внимания.
Бесконечные пиксели.
Бесконечно приближая размытое изображение, сделанное камерой наружного наблюдения, вы не увидите на нём лица, номера машин, прочие интересные подробности. Волшебной кнопки с условным названием "улучшить картинку" не существует. Пиксели, из которых состоит изображение, работают совсем не так. Если их приближать, они не дадут новой информации, а просто через какое-то время превратятся в одноцветные крупные квадраты на экране. Впрочем, сценаристов Голливуда это не останавливает. Особенно забавно в этом плане выглядит сцена из фильма "Бегущий по лезвию", когда герой Харрисона Форда приближает отражение в двери шкафа до тех пор, пока не воссоздаёт лицо.
Пули взрывают всё, во что попадают.
В голливудских фильмах из обычного огнестрельного оружия можно взорвать широкий ассортимент объектов, порой весьма крупных и кажущихся неуязвимыми для кусочков металла массой около девяти грамм. Классический крутой парень парой выстрелов уничтожает легковые автомобили, огромные грузовики, бензоколонки... Время от времени перепадает даже самолётам. Страшно представить, как выглядела бы наша действительность, если бы все эти объекты взрывались от случайных ударов и пробоев диаметром в полсантиметра. Взрыв бензобака от метко выпущенной пули - это самый настоящий миф. Он, кстати, был развенчан на канале "Discovery" в передаче "Разрушители легенд".
Витрины.
Голливудские герои очень часто пробивают своими или чужими телами огромные магазинные витрины, но ещё ни один зритель не видел, чтобы место происшествия после инцидента было залито кровью. А ведь битое стекло имеет острые как бритва края, которые легко распарывают и одежду, и человеческую плоть. Просто поинтересуйтесь у врачей из местной травматологии. Опасны и обычные стеклянные окна, и даже небольшие форточки. Пока им на смену не пришёл пластик, они регулярно перерезали людям нервы, кровеносные сосуды и сухожилия. Бывали даже летальные исходы.
Сумасшествие как тактика защиты в суде.
Классический пример - "Время убивать" с совсем ещё молодым Сэмюэлем Джексоном. Суд признаёт его героя невиновным в убийстве двух мужчин, которые изнасиловали его дочь - по причине временного помешательства. Также этот сюжетный ход используется в таких фильмах, как «Первобытный страх» с Ричардом Гиром и "Бэтмен: Начало" с Кристианом Бейлом. Однако в реальности подобный метод защиты используется крайне редко. Адвокаты в США прибегают к нему менее чем в 1% случаев, когда существует такая возможность. Наверное потому, что он помогает добиться положительного результата не более чем в 25% случаев. Кроме того, лица, признающиеся невиновными по причине временной невменяемости, не выходят на свободу, а направляются на лечение в психиатрические учреждения.
Волшебный дефибриллятор.
Это один из самых распространенных мифов медицинского характера в голливудской киноиндустрии. Человек лежит в палате, и у него по той или иной причине останавливается сердце. Иногда это для убедительности иллюстрируется прямой линией на мониторе и противным оповещающим писком. Прибегают врачи, суматошно подкатывают дефибриллятор, и начинают бить умершего разрядами тока, от которых его многострадальное тело подбрасывает вверх. Через пару минут сердце чудесным образом запускается, медики утирают пот со лба, облегчённо вздыхают, и с чувством выполненного долга возвращаются к рутинной работе. Но после остановки сердца, после той самой прямой полосы дефибриллятор помочь не может никоим образом. Он для этого не предназначен конструктивно. Он восстанавливает ритм неправильно бьющегося сердца. Всё остальное - от Голливуда.
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Да, впервые в "Криминальном чтиве". Но проблема в том, что потом в документальном фильме также был применён укол длинной иглой в сердце. Оттуда у меня и сложилось мнение, что это обычная практика.
"Так никто не тонет"
Вот-вот. Человек тонет, а другие и не подозревают, что он в финальной стадии потопления. На основе фильмов думают, что тонущий обязательно орёт и устраивает бесконечно высокие фонтаны брызг. А раз не орёт, значит не о чём беспокоиться.
Даже GPS не надо, по триангуляции относительно вышек найдут с точностью метров 10-20.
- Подержи мое пиво
Всё зависит от скорости. Если тело брошено с достаточной скоростью, то оно пройдёт стекло быстрее, чем осколки попадут в эту зону. Осколки "перед" телом должны развернуться, чтоб поранить. Если скорость большая, то они "обтекут" тело ещё в полёте. Опасна только небольшая скорость (хотя она чаще в жизни встречается). Пример есть в фильме "Привидение"
С кулаком сложнее. Если бьющий хороший боец, то он может бить не насквозь, а именно ударить поверхность и сразу отдёрнуть руку, тогда осколки не успеют её задеть. В этом случае удар будет слабо отличатся от удара по доске
Взорвать можно, но должно быть выполнено несколько условий:
1. Там должен быть именно бензин. С дизтопливом фокус не прокатит
2. Бак должен быть полупустым. С полным - гораздо сложнее
3. Выстрелов должно быть два минимум, либо бак должен быть уже повреждён
4. Должен быть промежуток времени между выстрелами.
Первый выстрел пробивает бак и начинается утечка топлива, при этом появляются пары, вторая пуля выбивает искру и поджигает их. Сложности - необязательно пуля выбьет искру, особенно в современных авто с их пластиком и жестяными бортами. Паров может оказаться недостаточно, возможно влияние сильного ветра или сильного мороза. И т.д.
Лучше всего почти пустой бак, который и так наполнен парами и зажигательная пуля. Скорее всего понадобится всё равно две с промежутком, поскольку для детонации нужен ещё и воздух, а в запертом баке его не сильно много
Не совсем так. Всё зависит от разрешения самой камеры. Если камера достаточно навороченная, то изначально картинка на экране на самом деле гораздо хуже, чем имеется в памяти, выкинуты "лишние" пиксели, чтоб вместилась в "небольшой экран". Когда такую картинку разглядывают по частям или на большом экране, то разрешение выдаётся изначальное. Другое дело, что подавляющее большинство таких камер - дешёвка и фотки у них весьма небольшого разрешения
ЗЫ
"..раз такой умный"
спасибо, я знаю