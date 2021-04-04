Ричард Хинтон, мастер озвучки, который работал над такими фильмами, как «Планета Земля», «Замороженная планета», «Наша планета» на Netflix и «Медведи» от Disney, рассказывает, как создавал звуки природы. Удивительно, но для того, чтобы показать, как растут грибы, потребовались шланги, а для озвучки северного сияния используют музыкальные инструменты. Впрочем, довольно спойлеров. Смотрим и удивляемся.