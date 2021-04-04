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Красочные фильмы "Наша планета" или "Планета Земля"сняты с потрясающей тщательностью. Смотря на экран, веришь абсолютно каждому кадру и звуку. Между тем, если картинка кино действительно реальна, со звуками природы все обстоит сложнее. Мастер озвучки Ричард Хинтон рассказал о некоторых секретах своего ремесла.
На самом деле все звуки живой природы записываются в студии. Сложно поверить, но даже шелест паутинки и звуки, которые получаются, когда растущий гриб поднимается из почвы, тоже сделаны актерами озвучания. Конечно, мастерски.
Издание Insider сняло собственный мини-документальный фильм, в котором раскрываются некоторые секреты этого процесса.
Издание Insider сняло собственный мини-документальный фильм, в котором раскрываются некоторые секреты этого процесса.
Ричард Хинтон, мастер озвучки, который работал над такими фильмами, как «Планета Земля», «Замороженная планета», «Наша планета» на Netflix и «Медведи» от Disney, рассказывает, как создавал звуки природы. Удивительно, но для того, чтобы показать, как растут грибы, потребовались шланги, а для озвучки северного сияния используют музыкальные инструменты. Впрочем, довольно спойлеров. Смотрим и удивляемся.
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