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Как в документальных фильмах озвучивают рост грибов, шелест паутины и другие звуки живой природы

Как в документальных фильмах озвучивают рост грибов, шелест паутины и другие звуки живой природы (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 10:00
Сообщество : Кино
Метки: документальный фильм   звуки природы   интересно   кино   озвучка   природа   
676
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Красочные фильмы "Наша планета" или "Планета Земля"сняты с потрясающей тщательностью. Смотря на экран, веришь абсолютно каждому кадру и звуку. Между тем, если картинка кино действительно реальна, со звуками природы все обстоит сложнее. Мастер озвучки Ричард Хинтон рассказал о некоторых секретах своего ремесла.

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Метки: документальный фильм   звуки природы   интересно   кино   озвучка   природа   
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Hairy. 38 минут назад
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Запускайте Берлагу! Полчаса назад
Самое важное в правильной озвучке роста грибов - не перебрать с галюцинагенами
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Хью́берт 40 минут назад
Как теперь смотреть Дискавери.
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Aqueronte 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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Арт 52 минуты назад
Кругом сплошное нае*алово) но красиво)
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