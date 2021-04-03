Марсоход Curiosity сделал удачное "селфи"

Curiosity - это самый большой и "умный" марсоход, когда-либо отправленный на Марс, и он является частью миссии Марсианской научной лаборатории НАСА. Он стартовал с Земли 26 ноября 2011 года и приземлился на Марсе почти год спустя, 5 августа 2012 года.



Основная миссия марсохода - выяснить, имелись ли когда-либо на Красной планете условия, подходящие для поддержания жизни. Изначально планировалось, что его пребывание на Марсе составит два года, но затем миссия была продлена на неопределенный срок - и продолжается уже более 2000 дней.