Марсоход Curiosity сделал удачное "селфи"

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Космическое агентство NASA опубликовало "селфи" марсохода Curiosity на фоне 6-метровой скалы Мерку. Изображение составлено из 60 фотографий, сделанных специальным инструментом Curiosity - Hand Lens Imager, и имеет очень высокое разрешение (21 969×14 501).
Эти 60 изображений были объединены с 11 изображениями марсохода, сделанными камерой Curiosity Mastcam.
Полученный снимок легко можно принять за кадр из фантастического блокбастера. Но он совершенно реален и был сделан недавно, 26 марта. "Селфи" приурочено к знаменательной дате - сбору 30-го по счету образца горной породы, получившего название "Нонтрон". Скала Мерку на Марсе названа в честь горы во Франции, расположенной недалеко от деревни Нонтрон.
"Для этой части Красной планеты были выбраны названия, связанные с Нонтроном, потому что орбитальные аппараты Марса обнаружили в этом регионе нонтронит, тип глинистого минерала", - пояснили в НАСА.
Полученный снимок легко можно принять за кадр из фантастического блокбастера. Но он совершенно реален и был сделан недавно, 26 марта. "Селфи" приурочено к знаменательной дате - сбору 30-го по счету образца горной породы, получившего название "Нонтрон". Скала Мерку на Марсе названа в честь горы во Франции, расположенной недалеко от деревни Нонтрон.
"Для этой части Красной планеты были выбраны названия, связанные с Нонтроном, потому что орбитальные аппараты Марса обнаружили в этом регионе нонтронит, тип глинистого минерала", - пояснили в НАСА.
Марсоход Curiosity также сделал пару панорам с помощью Mastcam 4 марта.
"Снимая одну панораму с расстояния примерно 40 метров от места обнажения породы, затем откатываясь в сторону и снимая другую с того же расстояния, марсоход создавал стереоскопический эффект, аналогичный тем, которые наблюдаются в 3D-видоискателях, - говорится в сообщении НАСА. - Изучение обнажения породы под более чем одним углом помогает ученым лучше понять трехмерную геометрию осадочных слоев горы Мерку".
"Снимая одну панораму с расстояния примерно 40 метров от места обнажения породы, затем откатываясь в сторону и снимая другую с того же расстояния, марсоход создавал стереоскопический эффект, аналогичный тем, которые наблюдаются в 3D-видоискателях, - говорится в сообщении НАСА. - Изучение обнажения породы под более чем одним углом помогает ученым лучше понять трехмерную геометрию осадочных слоев горы Мерку".
Curiosity - это самый большой и "умный" марсоход, когда-либо отправленный на Марс, и он является частью миссии Марсианской научной лаборатории НАСА. Он стартовал с Земли 26 ноября 2011 года и приземлился на Марсе почти год спустя, 5 августа 2012 года.
Основная миссия марсохода - выяснить, имелись ли когда-либо на Красной планете условия, подходящие для поддержания жизни. Изначально планировалось, что его пребывание на Марсе составит два года, но затем миссия была продлена на неопределенный срок - и продолжается уже более 2000 дней.
Основная миссия марсохода - выяснить, имелись ли когда-либо на Красной планете условия, подходящие для поддержания жизни. Изначально планировалось, что его пребывание на Марсе составит два года, но затем миссия была продлена на неопределенный срок - и продолжается уже более 2000 дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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