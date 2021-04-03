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Марсоход Curiosity сделал удачное "селфи"

Марсоход Curiosity сделал удачное "селфи" (3 фото)

Автор:
03 апреля 2021 14:30
Сообщество : Космос
Метки: Марс Космос   Марс. красная планета   космос   красная планета   марсоход   марсоход Curiosity   снимки из космоса   
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Космическое агентство NASA опубликовало "селфи" марсохода Curiosity на фоне 6-метровой скалы Мерку. Изображение составлено из 60 фотографий, сделанных специальным инструментом Curiosity - Hand Lens Imager, и имеет очень высокое разрешение (21 969×14 501).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс Космос   Марс. красная планета   космос   красная планета   марсоход   марсоход Curiosity   снимки из космоса   
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2  комментария
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8k
MihailoSerbiya 45 минут назад
Sudya po fotke v zagolovke on tam nashol zerkalo ...
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4k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Марсиан вообще спрашивали,хотят ли они,чтобы какая-то ху@йня по их планете ползала? Как бы ответки не было
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