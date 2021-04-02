СССР в 1955 году: снимки страны через 10 лет после Победы

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В этой подборке снимков Страна, которая не только победила в страшной войне, но и ликвидировала последствия бомбежек и обстрелов, построила новые города, заводы, фабрики и школы.
1.
Строительство спортивного комплекса в Лужниках. Окружная железная дорога
Евгений Умнов, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Евгений Умнов, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
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3.
Участники встречи на Эльбе у гостиницы «Националь»
Александр Устинов, 9 - 18 мая 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Александр Устинов, 9 - 18 мая 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
5.
Аэропорт «Внуково». Начало регулярных рейсов. В салоне самолета
Эммануил Евзерихин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Эммануил Евзерихин, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
7.
Первые ковши с череповецким чугуном
Г. Ефимовский, 24 августа 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
Г. Ефимовский, 24 августа 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
8.
В новом магазине спорткульттоваров на улице Металлургов
Г. Ефимовский, апрель 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
Г. Ефимовский, апрель 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
9.
Французский актер Жерар Филипп на футбольном поле стадиона «Динамо»
Сергей Васин, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
Сергей Васин, октябрь 1955 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
10.
Выставка «20 лет Московского Метрополитена»
Неизвестный автор, 1955 год, г. Москва, Парк культуры и отдыха «Сокольники»
Неизвестный автор, 1955 год, г. Москва, Парк культуры и отдыха «Сокольники»
11.
Семья животновода Бавду Ховалыча
Ю. Будаков, 1955 год, Тувинская АО, Дзун-Хемчинский р-н, колхоз «Искра», МАММ/МДФ.
Ю. Будаков, 1955 год, Тувинская АО, Дзун-Хемчинский р-н, колхоз «Искра», МАММ/МДФ.
13.
Ясли № 5 строителей: малыши в манеже
Г. Ефимовский, март 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
Г. Ефимовский, март 1955 года, г. Череповец и Череповецкий район, Череповецкое музейное объединение.
14.
Никита Хрущев и члены правительства в президиуме торжественного собрания вручают орден «Красного знамени» городу Севастополю
Валентин Хухлаев, 1955 год, Украинская ССР, Крымская обл., г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.
Валентин Хухлаев, 1955 год, Украинская ССР, Крымская обл., г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.
15.
Сцена из спектакля театра имени Моссовета «Добродетельная шлюха» по пьесе Жан-Поля Сартра
Павел Маныч, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Актриса Любовь Орлова в роли Лиззи Мак-Кей.
Павел Маныч, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Актриса Любовь Орлова в роли Лиззи Мак-Кей.
16.
Сельские жители
Сергей Сухарев, июнь - август 1955 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Сергей Сухарев, июнь - август 1955 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
17.
Гастроном № 15 в высотном здании на площади Восстания
Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Семен Мишин-Моргенштерн, 1955 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
19.
Памятник Нине Ониловой – пулеметчице 25 чапаевской дивизии, защитнице Одессы и Севастополя
Валентин Хухлаев, 1955 год, г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.
Валентин Хухлаев, 1955 год, г. Севастополь, из архива Валентина Хухлаева.
20.
Михаил Трахман
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон ««Ленинград и Северо-Запад РСФСР»
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Павильон ««Ленинград и Северо-Запад РСФСР»
21.
Валентин Хухлаев
Митинг, посвященный началу мотопробега Москва – Варшава – Москва на площади Киевского Вокзала
Митинг, посвященный началу мотопробега Москва – Варшава – Москва на площади Киевского Вокзала
25.
Борис Борисов
Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра
Дата съемки: 1955 год
Сцена из первого действия оперы Модеста Мусоргского «Хованщина». Андрей Хованский и Марфа.
В партии Марфы – Народная артистка РСФСР Лидия Мясникова, в партии Андрея Хованского – П. Я. Гай.
Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра
Дата съемки: 1955 год
Сцена из первого действия оперы Модеста Мусоргского «Хованщина». Андрей Хованский и Марфа.
В партии Марфы – Народная артистка РСФСР Лидия Мясникова, в партии Андрея Хованского – П. Я. Гай.
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Метки: СССР Фотографии. история люди страна
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Иначе почему, до сих пор, на всяческие претензии приводят довод про состояние страны двадцатилетней давности - "а вы сравните с 90-ми".