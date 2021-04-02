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СССР в 1955 году: снимки страны через 10 лет после Победы

СССР в 1955 году: снимки страны через 10 лет после Победы (25 фото)

Автор:
02 апреля 2021 21:03
Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
824
25
В этой подборке снимков Страна, которая не только победила в страшной войне, но и ликвидировала последствия бомбежек и обстрелов, построила новые города, заводы, фабрики и школы.
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Метки: СССР   Фотографии.   история   люди   страна   
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3k
au3 4 часа назад
Великая была страна - так быстро отстроиться после такой войны
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babuby 3 часа назад
Это кол и в глотку, и в жопу тем, кто всячески поносит Сталина!
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13k
Алексей 3 часа назад
Да вы гоните... это невозможно!
Иначе почему, до сих пор, на всяческие претензии приводят довод про состояние страны двадцатилетней давности - "а вы сравните с 90-ми".
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26k
Антон 3 часа назад
А путинская Россия это всё за те же 10 лет уничтожила.
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17k
babuby Антон 3 часа назад
Не верно! При Путине восстанавливалось то что было просрано в Перестройку и при Ельцине! Вот только у олигархов получилось слишком много власти, и просто так её отобрать не получится. Приходится договариваться.
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3k
Горожанин Антон 2 часа назад
Не поймут такой глубокой иронии.
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Антон babuby 2 часа назад
Кто развязал больного в нулевой палате? Немедленно на вязки и галоперидолу!
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Антон Горожанин 2 часа назад
Всё они понимают.
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85
Имя Фамилия 3 часа назад
люди пережившие войну думали не только о потреблении,но и о качественном производстве.
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babuby Имя Фамилия 3 часа назад
Просто думали о том что одни производят, другие потреблять будут!
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