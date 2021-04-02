Более того, когда в 20-х числах марта "организаторы фестиваля" признались в том, что это была шутка, им не поверили, и в середине дня 1 апреля в парке начали собираться люди. Не обнаружив сцен и концертных площадок, пришедшие решили взять дело в свои руки и, как умели, попытались самостоятельно организовать себе праздник, группируясь на центральной поляне. Пришедшие принесли с собой портативные колонки - в парке зазвучала музыка.