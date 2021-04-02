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Первоапрельская шутка о музыкальном фестивале в Брюсселе обернулась полицией с водометами

Первоапрельская шутка о музыкальном фестивале в Брюсселе обернулась полицией с водометами (11 фото)

Автор:
02 апреля 2021 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1 апреля   Брюссель   беспорядки   полиция   столкновение   шутники   
1697
11
Почти месяц в соцсетях распространяли сообщение о предстоящем La Boum. Несмотря на предупреждение о том, что это шутка, около 5000 любителей музыки не поверили в розыгрыш, решили потусить на фестивале и нарвались на полицию.
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Метки: 1 апреля   Брюссель   беспорядки   полиция   столкновение   шутники   
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21  комментарий
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8k
Кыся 2 часа назад
Ну так ведь потусили же! Без всяких шуток.
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tamin 11 минут назад
Мдя. Повезло мне жить в хорошей стране. Ппц там творится.
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4k
Афанасий 13 минут назад
очередная гримаса "демократии"...
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27k
Acu900 17 минут назад
Анекдот:
Объявили о выставке ослов. Отвели площадку, отгородили веревкой и со всех входящих брали плату. Народ ходил, ходил, смотрели друг на друга и спрашивали:
- А где же ослы?
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5k
Роман 41 минуту назад
Это просто в полицейской академии так организовали выпускной экзамен на тему _РАЗГОН демонстрантов)
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6k
Majul 48 минут назад
Где оры про жестокость полиции? Что разгоняют мирное собрание? Что власть [мат]ла?
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10k
SpoiltNail Час назад
а кроме тусящих, остальным жителям города интересно было такое мероприятие?
это были бы:
- горы мусора
- шум
- пьяные выходки и разборки.

кто убирал бы после бухой молодёжи?
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36k
dima423 Час назад
Норм, аквадискотека)
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
===
Какое небо голубое
к/ф «Приключения Буратино»
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9k
Голос Вселенной Час назад
А я вчера днем позвонил коллеге из соседнего отдела с другого телефона, представился сотрудгником ГИБДД, сказал, что его авто припарковано не по правилам и подлежит эвакуации, и если он намерен как-то "решать вопрос", у него есть три минуты. Коллега убежал в сторону машины, эвакуатора не увидел, но авто на всякий переставил, катаясь по району еще минут 15 в поисках места... Смеялись всем офисом...
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3k
Кистень Голос Вселенной Час назад
Теперь он, узнав, в ответ насрёт в ботинки. Берегитесь!
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9k
Голос Вселенной Кистень 58 минут назад
Он узнал пока ходил... Я ему позвонил уже со своего телефона и поздравил с 1 апреля... Если бы он зло относился к розыгрышам, я бы его не разыгрывал...
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8k
Клёст 2 часа назад
,,....Любителей музыки не смутила ни дата проведения фестиваля, ни крайне щедрая программа мероприятия, ни даже то, что сейчас в Европе придерживаются очень строгих эпидемиологических мер...,,

)Посмотрите на фото - в этом возрасте и ,,настроении,, людей не смущает вообще ничто.
Независимо от страны, национальности, и каких бы то ни было убеждений))
И, кстати да - всё равно ведь погуляли. С фонтанами!)))
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Рядом с европейскими полицейскими московский ОМОН просто воспитатели в детском саду.
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4k
insaider 2 часа назад
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20k
pssst 2 часа назад
Стражи полиции.
Ссылка youtu.be
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Понятно, что народ устал от коронавирусных мер и хочет праздника, но с полицей шутки плохи, и наверняка они об этом знают. Так кто им доктор?
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Это были демократические омовения.
Вы должны это понимать.
Это для вашего блага.
Не то, что в варварской России, где таких сажают в КПЗ и ВНЕЗАПНО, потом отпускают к папам и мамам
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207
Ххх 2 часа назад
А как же свобода? В Европе же можно все!! Это свободная страна, куда хочу туда иду, что хочу то и говорю...
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12k
Юрий Николаевич Ххх 2 часа назад
Так полицейский то же свободный европейский человек, хочет водометом пульнет, а хочет дубинкой перепояшет.
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