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Почти месяц в соцсетях распространяли сообщение о предстоящем La Boum. Несмотря на предупреждение о том, что это шутка, около 5000 любителей музыки не поверили в розыгрыш, решили потусить на фестивале и нарвались на полицию.
1 апреля по традиции принято устраивать розыгрыши, вот только некоторые из них заканчиваются совсем не весело. Еще в начале марта в бельгийских пабликах и мессенджерах появилось сообщение о предстоящем большом музыкальном фестивале, который якобы состоится 1 апреля в парке Буа де ля Камбр.
Анонсируя мероприятие, посетителям обещали выступление на пяти сценах 200 диджеев со всей Европы, бесплатный вход, а также трансфер гостей из Лондона, Парижа и Амстердама. Любителей музыки не смутила ни дата проведения фестиваля, ни крайне щедрая программа мероприятия, ни даже то, что сейчас в Европе придерживаются очень строгих эпидемиологических мер и не допускают массовых скоплений народа.
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Более того, когда в 20-х числах марта "организаторы фестиваля" признались в том, что это была шутка, им не поверили, и в середине дня 1 апреля в парке начали собираться люди. Не обнаружив сцен и концертных площадок, пришедшие решили взять дело в свои руки и, как умели, попытались самостоятельно организовать себе праздник, группируясь на центральной поляне. Пришедшие принесли с собой портативные колонки - в парке зазвучала музыка.
Примерно через час подъехали стражи полиции. Сначала представители правопорядка попытались вежливо призвать людей разойтись, но меломаны вошли в раж и не захотели прерывать милый пикничок с танцами. Они стали скандировать лозунги о свободе, а потом в вовсе забросали полицейских бутылками и банками.
Сообщается об арестах и массовых задержаниях. Бургомистр города Филипп Клоз заявил, что городские власти не собираются терпеть подобных акций и те, кто не подчиняются требованиям полиции, предстанут перед судом.
juste avant le week-end de pâque, la police ne chasse pas des oeufs dans le bois de la cambre, mais des étudiants alcoolisés 😅🥚 #laboum #boisdelacambre #COVID19 pic.twitter.com/J0JWY2rhpF— 𝒦𝓊𝓃𝓉𝒶 𝓋𝒶𝓃 𝒹𝑒𝓃 𝒦𝒾𝓃𝓉é (@DenKinte) April 1, 2021
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Объявили о выставке ослов. Отвели площадку, отгородили веревкой и со всех входящих брали плату. Народ ходил, ходил, смотрели друг на друга и спрашивали:
- А где же ослы?
это были бы:
- горы мусора
- шум
- пьяные выходки и разборки.
кто убирал бы после бухой молодёжи?
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
===
Какое небо голубое
к/ф «Приключения Буратино»
)Посмотрите на фото - в этом возрасте и ,,настроении,, людей не смущает вообще ничто.
Независимо от страны, национальности, и каких бы то ни было убеждений))
И, кстати да - всё равно ведь погуляли. С фонтанами!)))
Вы должны это понимать.
Это для вашего блага.
Не то, что в варварской России, где таких сажают в КПЗ и ВНЕЗАПНО, потом отпускают к папам и мамам