Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай

33210
1
2
Моё глубокое уважение оператору, который не растерялся и продолжал снимать)
Полная версия
Источник:
За видео спасибо пользователю Васильевна.
Источник:
Ссылки по теме:
- Я совершенно точно не ожидал такого поворота событий
- Какая порода собак является самой умной?
- Неожиданный победитель в конкурентной борьбе собак
- Бесценная реакция пса на жезл регулировщика
- Пёс по команде хозяйки утащил ленивого кота с крыльца магазина
Метки: Прогноз погоды Юмор ведущая видео журналистка забавно курьезный случай микрофон репортаж собака
719
Понравилось719
Новости партнёров
Загрузка...
Я лично предпочитаю НОРМАЛЬНЫХ людей в студии, а не зомби. Когда-то НТВ было нормальное. Там могли заразительно смеяться. Теперь же все как будто от одного пластического хирурга.
Ну там написано, что у неё уже есть друг. Четвероногий
- Так мы, сынок, и в космос первые полетели...
"не боись за меня, мне ничё не будет. Меня все любят!"
Теперь я ищу другой подобный сайт :)
Аффтар пещи исчо