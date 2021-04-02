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Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай

Во время прямого включения с журналисткой произошел курьезный случай (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 апреля 2021 08:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прогноз погоды   Юмор   ведущая   видео   журналистка   забавно   курьезный случай   микрофон   репортаж   собака   
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Моё глубокое уважение оператору, который не растерялся и продолжал снимать)

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Метки: Прогноз погоды   Юмор   ведущая   видео   журналистка   забавно   курьезный случай   микрофон   репортаж   собака   
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8k
Васильевна День назад
А нахрена делать микрофоны в виде собачьих игрушек?
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8k
uehl Час назад
Ведущая в студии ТП, судя по всему...
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Антон 12 часов назад
Я один увидел [мат] с губами дикторши? Это же какой-то позор!
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257
Активная Жизнь 12 часов назад
Ведущая молодец, не растерялась! )
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2k
Mellivora 12 часов назад
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65
BlueBean 13 часов назад
Новости для тех, у кого нет окна. "Кажется, на улице стало тепло. И наш специальный корреспондент специально вышел на улицу, чтобы вести прямой репортаж с места событий." И молодое дарование журналистики говорит "Да, вроде тепло, ветер конечно и я еще в пальто, но прям потеплело". А мы будем следить за развитием событий и выпустим срочный прямой эфир, если к вечеру похолодает"...
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8
FessKL BlueBean 10 часов назад
Так народ то по домам сидит, боится корону подхватить).
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1k
Роман Машков 15 часов назад
молодец пес!!!!
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3k
Danya 17 часов назад
напомнило
Ссылка youtu.be
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9k
Сергей 18 часов назад
Самообладание у ведущей в студии великолепное. Я б заржал.
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2k
Vic Twin Сергей 17 часов назад
Странное представление у вас об образце телевидения. Прям нужна Северная Корея. Смотрели хоть один репортаж оттуда? Сплошной Левитан.
Я лично предпочитаю НОРМАЛЬНЫХ людей в студии, а не зомби. Когда-то НТВ было нормальное. Там могли заразительно смеяться. Теперь же все как будто от одного пластического хирурга.
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1k
Lefterov 18 часов назад
Сережкина))) Классная фамилия))))
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162
Михаил Lefterov 9 часов назад
Классная только если девчёнка тебе нравится и тебя зовут Серёжка

Ну там написано, что у неё уже есть друг. Четвероногий
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1k
Дмитрий 19 часов назад
Понятно, что курьез, но! Вот это нормально, если собака сама(!), акцентирую внимание(!), так прыгает на людей? У меня младшая страшно боялась собак пока была маленькая. Я представляю если бы такая псина прыгнула на ребенка. Мало ли что такой собаке может понравится. Сейчас микрофон, игрушка в руках ребенка! И что дальше? Имеем испуганного ребенка и владельца собаки с виноватой мордой, мол "извини, так получилось?"...По чему собака не в наморднике и на поводке у хозяина? Вариант:"Да она не кусается!" не предлагать, т.к. собака здоровая и взрослого может сбить с ног.
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8k
portmen77 Дмитрий 18 часов назад
Ссылка youtu.be
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1k
Лёха 20 часов назад
Собака на улице должна быть в наморднике и на поводке.
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5k
Михаил Лёха 14 часов назад
Это же Золотистый Ретривер - самая добрая и человечная собака на планете! Скорее уж всех людей нужно в намордники и на поводки... Хотя... С намордниками то уже вопрос решен.
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52
Captain_Sharpie Михаил 5 часов назад
- Папа, вот мы собаки всегда в намордниках ходили, а люди только сейчас их надели, почему?
- Так мы, сынок, и в космос первые полетели...
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173
Александр 20 часов назад
Ахах! Молодцы журналисты!
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21
ilg45 20 часов назад
Позитивно! Не хватает нам таких новостей...
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14k
vikklu 20 часов назад
Красава. Золотистые ретриверы, одни из самых интеллектуальных собак.
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162
Михаил vikklu 9 часов назад
Ну где-же здесь интеллект? Мог и попросить
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831
Marsikello Михаил 3 часа назад
а что вам не так? Он себе за один прыжок лайков накрутил больше чем иная модная инстаблогерша
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17k
Vital Idol 21 час назад
ПАСТАНОВА!!!
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2k
Том Джоуд 21 час назад
У пса такой вид, когда он лапу подает, типа:
"не боись за меня, мне ничё не будет. Меня все любят!"
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6k
Влад 22 часа назад
пёсель зачётный!!!
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Alex 22 часа назад
Меня поражает, что даже из первоапрельского розыгрыша, которым и является этот сюжет, здесь в комментах некоторые умудрились срач начать! Что с Фишками происходит?!
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428
Kasper007 Alex 20 часов назад
С на фишках примерно с 2006 или 2008 года, но в последнее время с фишками что-то происходит. Они превратились из позитивного и веселого сайта в какой-то трэш. А часть коментов пишут вообще дебилы ....
Теперь я ищу другой подобный сайт :)
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30
Oqeccum Kasper007 13 часов назад
Таки да, не могу не согласится! Когда найдёте что нибудь стоящее, поделитесь ссылочкой, пожалуйста, буду премного благодарен!
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281
Nane First NameLast Oqeccum 10 часов назад
Пикабу. Но там свои заскоки.
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428
Kasper007 Oqeccum 7 часов назад
Договорились.
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362
Алексей Гулевич 22 часа назад
очень позитивный ролик !!!! всё понравилось, и как сабакен напал, и как бежали за ним, а ещё очень в этот момент понравилось выражение лица слева ведущей новостей
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1k
Лёха Алексей Гулевич 20 часов назад
"выражение лица слева ведущей новостей"

Аффтар пещи исчо
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