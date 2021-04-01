В Балашихе молодой человек прогуливался вдоль Вишняковского пруда и случайно заметил, как пенсионер с тяжёлой сумкой пытается перейти пруд по льду. Парень решил снять отчаянного дедушку на видео, как вдруг он провалился. Тогда молодой человек кинулся на помощь!
Через считанные секунды парень уже бежал спасать незадачливого пенсионера. Пожилой мужчина решил перейти пруд по льду, но провалился. К счастью, мужчина ушёл под лёд не полностью, и смелый парень смог его вытащить благодаря двум палкам. Судя по видео, мужчина сильно перепугался. Он рассказал, что в сумке у него пустые бутылки. Пенсионер вероятно надеялся удержаться на плаву, передаёт Life.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Молодой человек доставил пенсионера на берег и тот его поблагодарил за спасение. В соцсетях молодого парня прозвали героем, но нашлись те, кто упрекнул пасителя в том, что он не предостерёг дедушку и не окрикнул его.
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