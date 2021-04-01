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В Подмосковье молодой человек гулял по парку и спас тонувшего в пруду пенсионера

В Подмосковье молодой человек гулял по парку и спас тонувшего в пруду пенсионера (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 10:45
Сообщество : Истории
Метки: балашиха   видео   интересное   пансионер   спасение   старик   фото   
415
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В Балашихе молодой человек прогуливался вдоль Вишняковского пруда и случайно заметил, как пенсионер с тяжёлой сумкой пытается перейти пруд по льду. Парень решил снять отчаянного дедушку на видео, как вдруг он провалился. Тогда молодой человек кинулся на помощь!

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Метки: балашиха   видео   интересное   пансионер   спасение   старик   фото   
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7k
djinn Полчаса назад
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Алексей Полчаса назад
Вытаскивать героически научили, а что делать дальше не объяснили. Не интервью нужно брать, а быстро довести деда до тёплого помещения переодеть, высушить и отогреть. Он же воспаление лёгких сейчас заработает.
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12k
Dmitry Obuhov 45 минут назад
При все уважении, но этот старик вроде на идиота не похож и на слепого не смахивает, но шел он прямиком в полынью! На что он рассчитывал вообще?
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12k
Yasen_Perec Dmitry Obuhov 2 минуты назад
Старческая деменция.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Уважаю возраст, воспитан в СССР, но вот тут уж скажу, какого ж ты куя старый туда полез?! Но закалка имеется, сумку не отпустил )) А парень молодец + 100 к карме.
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