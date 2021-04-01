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Хой учил материться и ненавидеть СССР. И за это ставить памятник?

Хой учил материться и ненавидеть СССР. И за это ставить памятник? (3 фото)

Автор:
01 апреля 2021 09:54
Метки: Сектора Газа   воронеж   памятник   юрий хой   
706
3
Мы понимаем, к чему нас призывает Памятник Славы на выезде из Воронежа, понимаем, почему стоит памятник воинам-интернационалистам... А памятник Хою должен призывать к чему?
Власти Воронежа выступили за установку памятника уроженцу города Юрию Клинских, более известному как Юра Хой — солисту группы «Сектор Газа», умершему в 2000 году.

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Метки: Сектора Газа   воронеж   памятник   юрий хой   
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20k
hebpat 2 часа назад
давайте каждому алкашу и наркоману у которого есть голос поставим памятник, - это круто будет, - в каждом дворе будет памятник стоять
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3k
4ijik hebpat Час назад
высотского???
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3k
Том Сойер 5 минут назад
«Юра, Юра, коммунисты твою Русь спасли в 1917-м и в 1941-м, а потом вывели ее в космос и в ядерные державы. А те, кто ее пропивали начиная с 1985 года и до сих пор так это не коммунисты никакие, а перерожденцы!» отвечает Пестунов на слова песни Клинских.
Шта??? Кто-кто? Перерожденцы??? А из кого они переродились-то? Не из коммунистов ли? Не из тех ли ублюдков, кто получал спец.пайки из обкомовских и горкомовских запасников, кто ездил на служебных "Волгах", "Чайках", "ЗиЛах", жил на служебных дачах с обслугой и ездил в закрытые санатории? Не из тех ли, кто имел кучу привилегий в сравнении с простым советским человеком, тем самым, кто был, по словам этих же ублюдков "хозяином страны"? Слащавые речи на демонстрациях - не они ли произносили? В общем, Пестунов - иди-ка ты на х.уй!
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339
alex 8 минут назад
Хой молодец, наверное. Многим нравятся его песни. И я рад за них. Но имхо, петь матерные частушки, это все таки немного маловато для того, чтоб тебе ставили памятники.
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5k
z0_0b 16 минут назад
Пусть стоит, я за.
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8k
Кыся Полчаса назад
Что видел вокруг, про то и пел. И правильные слова пел. А мат - ну так глядя на тогдашнюю реальность, без мата было трудно обойтись.
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1k
Максим 38 минут назад
Слышал звон (с)

Не нравится творчество? Не слушайте. Я так же не понимаю массу памятников, но делает ли моё личное отношение к человеку обязательным для остальных?

Хой эпоха. Нравится или нет. Пусть эпоха моих ровесников, у автора, наверное, Монеточка или Гречка какая. Может Моргенштейн.
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14k
Дмитрий 39 минут назад
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9k
Kostick 49 минут назад
странные выводы у автора крео. сектор антисоветчина? песня "бомж" -ярчайший показатель безысходности и мрака для многих людей начала 90-х, когда уже не стало того совка.
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8k
harlamov Час назад
Полюбила парня я
Оказался без х#я
На х#я мне без х#я
Когда с х#ем до х#я.

Опа, опа, железная ограда
В ж#пу вы#бли попа, так ему и надо...

Н-да, может этот писатель Михаил Пестунов и прав))
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2k
Дрочер Полоумный harlamov 56 минут назад
Ты дурак? Это народные частушки просто им перепетые
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8k
harlamov Дрочер Полоумный 45 минут назад
А ты дол#оеб.
Тоже мне Америку открыл. А кто говорит, что он автор?
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253
Сергей Час назад
лично я не считаю, что Хой был антисоветчиком. Он пел про то, что видел вокруг и как это чувствовал. И что, немаловажно, его творчество находилось в резонансе с настроениями и ощущениями молодежи.
По логике некоторых и Цой был антисоветчиком, пел же про перемены. И Круг пропагандировал АУЕ. Думаю, что не надо искать глубокий смысл там, где его нет.
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3k
Горожанин Сергей 58 минут назад
Если нет глубокого смысла, как Вы пишите, и я согласен, зачем тогда памятник? Зачем вообще памятники тем и там, где нет смыслов? И кто борется за установку таких памятников без смыслов? Если если борцы за это, значит для них есть какой-то глубокий смысл, не так ли? По мне, для них разрушение есть смысл. А с этим антисмыслом нужно бороться, выступать против этого, так считаю.
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253
Сергей Горожанин 52 минуты назад
наверное, хотят поставить памятник потому, что любят его творчество. Хотят увековечить память о человеке, который нес это творчество. Считают, что творчество Хоя внесло значительный вклад в культуру страны.
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3k
Горожанин Сергей Полчаса назад
То есть, только что Вы написали, что в том, что пел Хой, нет большого смысла. И тут же - его творчество внесло значительный вклад в культуру страны... Да уж, наверное, в слово "культура" каждый вкладывает свое...
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46k
noName Час назад
Я не сильно люблю "сектор",но Хой был одним из символов своего времени.Думаю памятника он достоин,а ельцинцент я бы снес ко всем...Да и у Цоя,у Башлачёва, не много "любви" в песнях к Союзу,одна ток "машина" ненавидела СССР тихо
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3k
Мистер Фикс Час назад
В первую очередь, он пел про жизнь простых людей
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3k
4ijik Час назад
Материться мы и так все умели. Про ненависть к СССР гражданин видимо своё мнение выражает и понятие сарказм ему похоже неведомо...

Песни хоть и матершинные, но не злые ни разу. В вот Туман я до сих пор слушаю.

Ссылка www.youtube.com
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12k
Андрей Дядя Час назад
может его еще в диссиденты запишут ? просто был обычный парень , пел про простых мужиков и трудяг. да , где то попахивало и чернухой , но не передергивал , отражая реалии той жизни . и обо всем с народным юмором. политотой там и не пахло .

председатель и парторг , хоть живьем ложися в морг )
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6k
sumrаknn Час назад
Прочел несколько строк и дважды встретил "антисоветский". Насколько надо быть автору епанутым, чтобы патриота называть антисоветчиком. Наглухо тупая статья. Он пел о проблемах своей родины, о радостях. В опарыше пел что пусть дом из грязи и гавна это родина моя. Какая ни есть но это мое. Родина. Единственная. Дальше тупость и бред читать не стал.
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2k
LekS sumrаknn 47 минут назад
гОвна
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Мат был но из него не состояла вся песня (кроме Кащея и частушек) как сейчас у некоторых "певцофф" кумиров школьников. Красная плесень еще была но это уже другая история. И некоторые песни изредка проскакивают на радио (не основных конечно станциях Бомж и 30 лет были и демобилизация).
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115
阿鋒 2 часа назад
Раньше в «семерке» крутили его песни... НО! 30 лет уже несколько лет как назад исполнилось. С тех пор больше и не слушал его. Да и не тянет как-то больше совсем.
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3k
Михалыч 2 часа назад
Публицист Пестунов. Действительно говорящая фамилия.
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21k
BillyBonzz 2 часа назад
Мы конечно балдели под его песни в конце 80-х -начале 90-х, это были интересно и свежо на то время, но сегодня я своего сына постеснялся бы знакомить с творчеством Хоя, да и сам если и слушаю по ностальгии Сектор Газа, вспоминая года молодые,(первая любовь, первый секс, первая сигарета, первая кружка пива), то только когда один в машине еду, чтобы никто этого не слышал.)))
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12k
Андрей Дядя BillyBonzz Час назад
Хой был человеком нашего времени , культуры 90х. нашим детям вряд ли интересно и понятно будет о чем он пел
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12k
Serg2001 BillyBonzz Час назад
Сейчас у них (подростков) моргенштерн, по сравнению с которым Хой это высокоморальный образец нравственного начала в музыкальной культуре... )
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1k
Диагноз 2 часа назад
У Сектора есть песни с достойным содержанием и без ненормативной лексики.
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6k
Шурави Диагноз 2 часа назад
Так большинство песен без ненормативной лексики. Мата много только в одной - частушки, так и не он их придумал)
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5k
АлександрЧестный Шурави 2 часа назад
Кащей еще
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6k
Шурави 2 часа назад
А к чему призывает памятник солженицыну в центре Москвы? Хой просто патриот своей страны по сравнению с этим г.....
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2k
Андрей Савченко Шурави 2 часа назад
Этот чмырь был антисоветчиком, а это априори предатель. Вам либо по делу, либо лучше просто промолчать.
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6k
Шурави Андрей Савченко 2 часа назад
Каким антисоветчиком? Очнитесь. Его творчество было во времена когда как раз эти "коммунисты" страну просрали и попилили и отношения эти люди к тем кто полетел в космос и победил в войне никакого не имели.
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Herr Mannelig Андрей Савченко 2 часа назад
Не надо про антисоветчину, большая часть населения с радостью и гиканьем растоптали всë то, что строили семьдесят лет.
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12k
Андрей Дядя Андрей Савченко 2 часа назад
хомячок Гоблина детектед
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614
Злодей Шурави Час назад
"Нашу Русь пропили коммунисты на корню... "
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