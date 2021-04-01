Хой учил материться и ненавидеть СССР. И за это ставить памятник?

Общественное мнение по вопросу установки памятника разделилось. Житель города, писатель, публицист и общественник Михаил Пестунов оценил идею с памятником Хою.



«Он был во всём обычный парень (работал на заводе, служил в армии), кроме того, что сумел стать известным на всю страну музыкантом», — пишет Пестунов в социальной сети «ВКонтакте».



Однако писатель отмечает, что достичь популярности Хою «позволила перестройка, гласность и прочее начавшееся в связи с этим безобразие».



«Юрий, крайне удачно использовав момент, смог оседлать волну антисоветских перестроечных настроений, и она вознесла его на вершины славы», — считает писатель.



Автор поста старается исследовать природу славы Юрия Клинских и его группы «Сектор Газа», ответить на вопрос — что это была за слава?



Упомянув, что его точка зрения является дилетантской, публицист говорит о том, что «первые альбомы группы не лишены мелодичности, а тексты местами — юмора», но «в целом музыка группы была крайне примитивна».



По мнению Пестунова, огромная популярность группы «Сектор Газа» в 90-е годы была основана в первую очередь на использовании обсценной лексики и скандальной тематике песен.



«Уставшие, заскучавшие от спокойной, размеренной жизни граждане СССР запоем слушали матерные песни. Вероятно, им действительно казалось, что творчество Хоя обнажает какую-то правду жизни», — отмечает воронежец.



Однако Юрий Клинских не только обнажал правду о жизни людей в те годы, но и создавал эту жизнь. Он принял участие в снятии табу на использование обсценной лексики.



В этом смысле лидер «Сектора Газа» внес свой вклад в то, что сейчас эта лексика «прочно вошла в нашу жизнь во всех сферах — рабочей, семейной, дружеской». Публицист так описывает современную ситуацию с нецезурными словами в обществе:



«Идя по улице или работая… ты слышишь, как невыносимо, отвратительно, матерясь через слово, общаются некоторые наши сограждане, от мала до велика», — описывает современную ситуацию Пестунов.



Но также общественник обращает внимание на то, что это явление не всегда было нормой жизни — он «не слышал ни от кого из своих бабушек и дедушек и их ровесников мата в быту. Может, пару раз, когда молотком по пальцу попадали».



«Сейчас же мат — обычный способ связать слова в предложения. Без него многие люди попросту не в состоянии высказать свои мысли. Хорошо это? Однозначно нет! И Юра внес свою лепту в это явление», — заявил публицист.