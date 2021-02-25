Князь или чекист: кому стоять на Лубянке?

1078
23
Москвичи решают, кого поставить на Лубянскую площадь. Варианта два: Дзержинский или Невский. В интернете накидали свои версии монумента.
Сегодня на платформе "Активный гражданин" началось голосование по поводу установки памятника на Лубянской площади. Выбрать предлагают из двух вариантов: Феликс Дзержинский и Александр Невский.
Варианта "против всех" или "фонтан и лавочки" нет. Москвичи могут голосовать за монументы до 5 марта. Давайте узнаем, что было на Лубянке до Дзержинского, и что скорее всего будет стоять.
Варианта "против всех" или "фонтан и лавочки" нет. Москвичи могут голосовать за монументы до 5 марта. Давайте узнаем, что было на Лубянке до Дзержинского, и что скорее всего будет стоять.
В 1835 году в центре Лубянской площади был установлен большой фонтан работы Ивана Витали (он же автор фонтана перед Большим театром). Фонтан простоял на площади почти сто лет - в 1931 году его перенесли в Нескучный сад.
В 1927 году Лубянская площадь была переименована в площадь Дзержинского. Памятник Дзержинскому работы скульптора Евгений Вучетича был установлен на ней в 1958 году. На фотографии 1957 года на площади можно увидеть подвесной ковёр-самолёт с детьми.
В 1990-м площадь Дзержинского вновь стала Лубянкой, а памятник демонтировали сразу после августовского путча в 1991 году. Монумент, как и многие другие памятники деятелям советской эпохи, был отправлен в парк искусств "Музеон".
Вопрос о возвращении Феликса поднимают примерно раз в 10 лет. В 2002 году Юрий Лужков предложил провести по этому поводу референдум. Его предложение было встречено в штыки, до референдума дело не дошло.
В 2013 году знающие люди заговорили о том, что памятник отреставрируют за счёт бюджета и установят на прежнее место. Однако слухи не подтвердились.
В 2015 году коммунисты из КПРФ собрали необходимое количество подписей для проведения референдума, но затем отказались от своей же идеи. В 2021 году о возвращении памятника вновь заговорили с подачи организации "Офицеры России", а также Захара Прилепина, Александра Проханова, "Гоблина" Пучкова и других писателей и блогеров.
Стоит ещё отметить, что перед чемпионатом мира по футболу клумбу посреди Лубянской площади хотели превратить в пешеходную зону с амфитеатром, детской площадкой и фонтаном. Однако ФСБшники запретили возводить на площади качели-карусели.
В 2013 году знающие люди заговорили о том, что памятник отреставрируют за счёт бюджета и установят на прежнее место. Однако слухи не подтвердились.
В 2015 году коммунисты из КПРФ собрали необходимое количество подписей для проведения референдума, но затем отказались от своей же идеи. В 2021 году о возвращении памятника вновь заговорили с подачи организации "Офицеры России", а также Захара Прилепина, Александра Проханова, "Гоблина" Пучкова и других писателей и блогеров.
Стоит ещё отметить, что перед чемпионатом мира по футболу клумбу посреди Лубянской площади хотели превратить в пешеходную зону с амфитеатром, детской площадкой и фонтаном. Однако ФСБшники запретили возводить на площади качели-карусели.
В феврале 2021 года монументальный вопрос был вынесен на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы. Главный архитектор Москвы Кузнецов сказал, что против памятника на Лубянке не возражает, потому что на том месте всегда "исторически что-то стояло". Члены Общественной палаты предлагали свои варианты памятника. Михаил Швыдкой, бывший министр культуры, например, предложил поставить памятник Андропову: "Почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?" Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы", предложил москвичам "широкий спектр фигур", куда помимо Невского, Дзержинского и Андропова включил Ивана III.
Вариант, который устроит всех, - механизм быстрой замены памятников. Памятники будут меняться, как реклама на механических рекламных щитах.
Кого-то смутило, что Дзержинскому противостоит именно Невский - слишком уж разные исторические личности.
Некоторые пользователи отказываются голосовать, потому что обе исторические фигуры их не устраивают.
Прилепину, выступавшему за возвращения Феликса, вариант голосования, в котором есть только Дзержинский и Невский, не устраивает. Он требует только "да" и "нет".
Говорят, что результат этих выборов уже предрешён - победить должен Невский. Якобы в московской мэрии уже всё давно решили и при помощи выборов без выбора в споре о месте Дзержинского на карте Москвы будет окончательно поставлена точка. Тем более в этом году Россия отмечает 800-летие Александра Невского, а 2021-й объявлен годом Александра Невского. Так что памятник на Лубянке будет подарком князю на день рождения.
Салават Щербаков, автор памятников князю Владимиру, Михаилу Калашникову и вежливым людям, и наиболее вероятный автор будущего памятника Невскому, тоже предположил, что москвичи выберут князя: "Я лично за Александра Невского, святого князя, он не будет раскалывать общество, за него проголосуют все". В интервью "Би-Би-СИ" он также отметил, что пока из мэрии с ним никто создание памятника не обсуждал.
Салават Щербаков, автор памятников князю Владимиру, Михаилу Калашникову и вежливым людям, и наиболее вероятный автор будущего памятника Невскому, тоже предположил, что москвичи выберут князя: "Я лично за Александра Невского, святого князя, он не будет раскалывать общество, за него проголосуют все". В интервью "Би-Би-СИ" он также отметил, что пока из мэрии с ним никто создание памятника не обсуждал.
На данный момент Невский обходит Дзержинского на 1882 голоса.
Предлагаем вам поучаствовать в нашем варианте голосования.
Предлагаем вам поучаствовать в нашем варианте голосования.
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Японии в городской совет выбрали специфичного политика
- "Ипотечники": в Благовещенске установили памятник, над которым потешаются местные жители
- Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина
- "Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал убрать памятник Кругу
- Не досталась Жириновскому: памятник Аленке продали на аукционе
31
Понравилось31
Новости партнёров
Невского поставят и забудут, а с Феликсом движуха вокруг памятника будет обеспечена на ближайшие пару десятков лет. Цель - ничто, движение - все. ))
Один хрен, кто-то из них будет греть постамент БУДУЩЕМУ памятнику Путина на своем месте.
У меня есть предложение по памятнику:
Пусть Невский получает ярлык от Дзержинского.
Таким образом будут оба там стоять.
Тебе там шо, сало не досталося?
Можно подумать у Дзержинского с Невским тот.