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Князь или чекист: кому стоять на Лубянке?

Князь или чекист: кому стоять на Лубянке?

Автор:
25 февраля 2021 21:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Дзержинский   Лубянка   андропов   вчк   выборы   кгб   невский   памятник   
1078
23
Москвичи решают, кого поставить на Лубянскую площадь. Варианта два: Дзержинский или Невский. В интернете накидали свои версии монумента.
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
Александру Невскому
Феликсу Дзержинскому
Алёнке

Источник:

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Метки: Дзержинский   Лубянка   андропов   вчк   выборы   кгб   невский   памятник   
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31  комментарий
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36k
parallax Час назад
Поставить памятник Колобку или волку из "Жил был пёс". Дума особых возражений и протестов не будет.
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4k
alfii 12 секунд назад
Итить-колотить, лучше уж Штирлицу памятник поставить. По крайней мере он "в связях, порочащих его, замечен не было".
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384
tuka 5 минут назад
Ну конечно же Феликс!
Невского поставят и забудут, а с Феликсом движуха вокруг памятника будет обеспечена на ближайшие пару десятков лет. Цель - ничто, движение - все. ))
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7k
Шурум-бурум 7 минут назад
только либерастская петушня против возвращения Железного Феликса на свое место!
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40k
doker 14 минут назад
Аминь...
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−16
Dmitry 14 минут назад
Логика всегда была, есть и будет простой: если либерастня против чего-то, то это надо делать 100%. Всегда работало и продолжает работать.
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2k
* You All 15 минут назад
кучу свиней в костюмах и с галстуками,которые пожирают деньги на карте россии
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27k
lem02 15 минут назад
Власть оставила москвичам выбор. Или мы вас в попу ... или вы у нас ... отсосете. Работай я в здании напротив, первый бы голосовал за установку там "Соловецкого камня". Мол помним о перегибах, учли ошибки. А так просто гадят народу на голову, мол трепещите, мы вернулись. Невский вообще в Москве ни разу не был. У него дела были в Новгороде. Головы русичам резал. Вся возня с памятниками - отвлечь от Навального и прочих проблем.
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30
Александр 19 минут назад
Невскому более подойдёт памятник в Новгороде или Пскове ,чисто по историческим соображениям .
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1k
Михаил 22 минуты назад
Как вариант, можно установить памятник утерянному здравому смыслу.
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22
Buba_kastorkin 23 минуты назад
Памятник Железному Путину!
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4k
RomaXz Полчаса назад
Великому макаронному монстру !
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1k
Bhaal Полчаса назад
Только в России дебилойды ставят памятник своим палачам типо Дзержинского. Уж лучше Александр Невский. Проголосовал за этот вариант.
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17k
babuby Bhaal 8 минут назад
А Невский меньше народа угробил?
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3k
Мих Полчаса назад
Чекист или Ордынский ставленник, резавший непокорных Орде русичей, и собиравший подати для орды с соотечественников. Если уж выбирать между ними, то я голосую за чекиста.
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3k
Слава Полчаса назад
А дебильные комментарии в таком количестве долго искали или где-то гнездо нашли?
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14k
Alex 46 минут назад
не то не то, не раскалывайте общество.
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3k
Шура ОсЕчкин 46 минут назад
Какая разница, кому СЕЙЧАС поставят памятник?
Один хрен, кто-то из них будет греть постамент БУДУЩЕМУ памятнику Путина на своем месте.
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57k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
Железному Феликсу !
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17k
babuby 50 минут назад
Я голосую за Дзержинского. Не столь как за памятник человеку, как за личность олицетворяющую службы вносящие весомый вклад в безопасность страны на протяжении многих лет.
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45k
Albert GER 52 минуты назад
Поржал с предложений.
У меня есть предложение по памятнику:
Пусть Невский получает ярлык от Дзержинского.
Таким образом будут оба там стоять.
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3k
dampfer Albert GER 46 минут назад
У тебя аусвайс не тот, чтобы предложения выдвигать
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45k
Albert GER dampfer 24 минуты назад
Вот это поворот)))
Тебе там шо, сало не досталося?
Можно подумать у Дзержинского с Невским тот.
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3k
dampfer Albert GER 10 минут назад
У Дзержинского с Невским тот, а у тебя с одноглаЗым орлом, иди в Вене или Берлине памятники ставь)))
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3k
dampfer Albert GER 10 минут назад
Бля, и сало принеси
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30k
Азат Баширов 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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