Князь или чекист: кому стоять на Лубянке?

Вопрос о возвращении Феликса поднимают примерно раз в 10 лет. В 2002 году Юрий Лужков предложил провести по этому поводу референдум. Его предложение было встречено в штыки, до референдума дело не дошло.



В 2013 году знающие люди заговорили о том, что памятник отреставрируют за счёт бюджета и установят на прежнее место. Однако слухи не подтвердились.



В 2015 году коммунисты из КПРФ собрали необходимое количество подписей для проведения референдума, но затем отказались от своей же идеи. В 2021 году о возвращении памятника вновь заговорили с подачи организации "Офицеры России", а также Захара Прилепина, Александра Проханова, "Гоблина" Пучкова и других писателей и блогеров.



Стоит ещё отметить, что перед чемпионатом мира по футболу клумбу посреди Лубянской площади хотели превратить в пешеходную зону с амфитеатром, детской площадкой и фонтаном. Однако ФСБшники запретили возводить на площади качели-карусели.