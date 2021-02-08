"Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал убрать памятник Кругу

"Тверь — это не город, простите, гопоты, а культурный, образовательный, научный центр. В нём не нужны точки притяжения для шабашей любителей блатных песен. Очень просим принять меры", - написал высокопоставленный ветеран МВД в письме президенту РФ.
В центре Твери на бульваре Радищева находится местная достопримечательность - памятник Михаилу Кругу. Как выяснилось, эта скульптура нравится далеко не всем, и в письме, которое "спустили сверху" в городской отдел министерства культуры области, сообщается, что именно в ней не устаивает горожан.
Во-первых, сама личность того, кому установлен памятник. Человек, который пел о жизни воровской и популяризировал криминал и бандитов, вряд ли достоен такой почести. Кроме прочего, скульптура установлена "в шаговой доступности от прокуратуры Тверской области, на соседней улице", - сообщает автор письма, и это является прямым оскорблением ныне живущих и погибших работников правоохранительных органов.
"Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам плюнули в лицо", -резюмирует возмущенный ветеран МВД. Далее он просит убрать из исторического центра города этот памятник разнузданности из 90-х, когда царило беззаконие, а его товарищи гибли в борьбе с “лихими парнями, насиловавшими их жен и дочерей”.
Обращается возмущенный ветеран к президенту, т.к. местные чиновники, по его словам, "не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие",
"Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам плюнули в лицо", -резюмирует возмущенный ветеран МВД. Далее он просит убрать из исторического центра города этот памятник разнузданности из 90-х, когда царило беззаконие, а его товарищи гибли в борьбе с “лихими парнями, насиловавшими их жен и дочерей”.
Обращается возмущенный ветеран к президенту, т.к. местные чиновники, по его словам, "не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие",
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Сестра Михаила Круга Ольга Воробьева говорит, что нападки на памятник были и раньше, причем, не только в переносном смысле, но и в прямом: у скульптуры отламывали гитару, выкрашивали ее в разные цвета. Женщине кажется, что это письмо - часть большой кампании по против памятника, в которой может быть замешен нынешний губернатор области, который никогда не любил творчества Круга. "Однажды он сказал: «Вы со своим Кругом ко мне даже не подходите». Но Михаил вовсе не был "трубадуром преступности", он пел о судьбах людей, ведь у нас через тюрьмы прошли миллионы. Я помню его слова: "Покажите мне хоть одного человека, кто послушал мои песни и пошел после этого убивать или грабить". Таких, конечно же, не существует в природе. Я очень надеюсь, что многочисленные поклонники Михаила Круга не допустят демонтажа памятника, который вот уже 19 лет заметная достопримечательность города", - размышляет Воробьева.
Михаил Круг с Вадимом и Викой Цыгановыми и поклонниками
Автор памятника Вадим Цыганов тоже уверен, что если придираться к творчеству Круга, то тогда надо запрещать и Розенбаума, и Высоцкого. "К тому же в конце жизни он отошел от этой тематики. Золотил за свой счет купола церквей, был настоящим патриотом своего края. И абсолютно достоин этого уютного, абсолютно не пафосного памятника".
В Сети эта новость вызвала бурные обсуждения. Мнения интернет-пользователей разделились.Поклонники Круга отстаивали свое мнение, а те, кто не фанатеют от шансонье взывали к объективности: как ни крути, но основная часть из наиболее известных песен - криминальной тематики, а посему их исполнителю ставить памятник - это уже перебор.
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Если есть в Твери сизо, вот перед ним ему самое место.
Естественно. Ворьё радеет за свою "культурку".
Кроме того, человек он был известный.
Ну раз поставили памятник, пусть стоит.
Тем более столько лет, и вполне качественно сделан. Не то что Церетели на Москва реке навоял.
ЗЫ;
Если что, от шансона-блатняка меня тошнит.
Круг известен (вернее любим) исключительно сидельцами и им сочувствующим (сиречь современные тупоголовые АУЕ-шники).
Обычным людя он даром не нужен.
Пиаф, Азнавур.
Утёсов, Бернес.
Это - шансон.
А Куруг - сидельская попса, блатняк.
я тоже жил в 90-е и видел за что они там боролись и какими методами - решали свои шкурные вопросы и до сих пор так
а он уверен, что именно так не происходило в некоторых случаях?
уркам и всяким ауешникам просто слово понравилось
А передёргивать-то нахрена? Ветеран просит запретить творчество Круга?
Речь идёт о том, что всему должно быть место и время.
Розенбауму тоже на Красной площади памятник не поставят.