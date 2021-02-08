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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4597 постов • 642 подписчика подписаться
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"Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал убрать памятник Кругу

"Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал убрать памятник Кругу (6 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Круг   мвд   памятник   письмо   тверь   цыганов   шансон   шоу бизнес   
1302
6
"Тверь — это не город, простите, гопоты, а культурный, образовательный, научный центр. В нём не нужны точки притяжения для шабашей любителей блатных песен. Очень просим принять меры", - написал высокопоставленный ветеран МВД в письме президенту РФ.
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Метки: Круг   мвд   памятник   письмо   тверь   цыганов   шансон   шоу бизнес   
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38  комментариев
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79k
Taras Kozalupko Час назад
В принципе да, нечего этому памятнику перед прокуратурой стоять.
Если есть в Твери сизо, вот перед ним ему самое место.
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7k
hetrick 46 секунд назад
Высоцкий известен более широким диапазоном в творчестве, его знали и рокеры и стиляги и простой народ. Так что сравнение тут нет смысла делать. Это все равно, что установить памятник Элису Куперу. Да исполнитель, да известен, но зачем? Может, где-то в скверике можно было бы.
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54k
Алекс Юстасов Минуту назад
памятник деградации общества.
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−45
Georg 11 минут назад
А можно памятник оставить, а прокуратуру с содержимым убрать? По мне, так от памятника никакого вреда, чего не скажешь о прокуратуре. Не слушаю блатняк, даже не вспомню ни одной его песни, люблю джаз, классику, ну выборочно рок старый. Ставить памятники нужно с умом, но убирать точно бессмысленно. Пусть стоят, в данном случае сидят, ))), они же памятники. А уж как к ним относиться это выбор людей. Мне скажем Ленин противен, а и у него есть поклонники.
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10k
Антон Семёныч 13 минут назад
Ну да, когда люди с уголовным прошлым, выходцы из криминала и некоторые с судимостями, получают депутатские мандаты и занимают места в думах....это никого не оскорбляет. А памятник ой как оскорбил.
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18k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С)...местные чиновники, по его словам, "не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие" (/С)
Естественно. Ворьё радеет за свою "культурку".
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Эта борьба с памятниками до добра не доводит...
Кроме того, человек он был известный.
Ну раз поставили памятник, пусть стоит.
Тем более столько лет, и вполне качественно сделан. Не то что Церетели на Москва реке навоял.
ЗЫ;
Если что, от шансона-блатняка меня тошнит.
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5k
Majul Великий Кормчий 16 минут назад
Известность человека не означает необходимость установки памятника.
Круг известен (вернее любим) исключительно сидельцами и им сочувствующим (сиречь современные тупоголовые АУЕ-шники).
Обычным людя он даром не нужен.
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2k
leto2016 Великий Кормчий 11 минут назад
дело в том что (в посте написано сам не читал, зашел ради комментов), памятник стоит у прокуратуры. и как верно отметил человек с лучшим комментом: у сизо пусть и ставят.
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95
Dabudidabudai Полчаса назад
Оставьте Круга в покое, человек и блатняк пел и шансон, а главное все со смыслом. Его слушали все. Я его до сих пор слушаю, по сравнению с тем что сейчас поют (гавно всякое, моргштейны какието, уроды всякие) его песни греют душу. А уж тем более кто крутился в 90х, те поймут.
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18k
ПаганецЪ Dabudidabudai 23 минуты назад
Все? По себе-то всех не равняйте. Я лично считаю, что подобной "культуре" вне забора из колючей проволоки не место.
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5k
Majul Dabudidabudai 14 минут назад
Никогда Круг не пел шансон, он пел всегда [мат]. Нет там никакого сакрального смысла. Он пел в угоду времени, не более того. А тексты АУЕ-бред у него. И я искренне сочувствую Вам, если Вы считаете его творчество "смыслом".
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14k
dimitr Dabudidabudai 8 минут назад
Шансон??? Круг пел ШАНСОН????
Пиаф, Азнавур.
Утёсов, Бернес.
Это - шансон.

А Куруг - сидельская попса, блатняк.
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4k
Пепелац Полчаса назад
А запретить 3 аккорда в прайм тайм по первому не попросил...
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819
bosayk 37 минут назад
"он просит убрать из исторического центра города этот памятник разнузданности из 90-х, когда царило беззаконие, а его товарищи гибли в борьбе с “лихими парнями, насиловавшими их жен и дочерей"

я тоже жил в 90-е и видел за что они там боролись и какими методами - решали свои шкурные вопросы и до сих пор так
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29k
Головасыр коричнештанник 37 минут назад
"Покажите мне хоть одного человека, кто послушал мои песни и пошел после этого убивать или грабить"
а он уверен, что именно так не происходило в некоторых случаях?
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18k
ПаганецЪ Головасыр коричнештанник 22 минуты назад
Ага, особенно если учесть, что вся урла пёрлась от этого "барда".
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14k
dimitr Головасыр коричнештанник 7 минут назад
Уверен, что многие сидельцы, которые его слушали, именно так и делали.
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7k
Ntvl 38 минут назад
перенести в ближайшую тюрягу. там ему самое место
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8k
Павел 40 минут назад
На скамейке там есть место. Можно посадить рядом Петлюру, Ноговицина и Катю Огонек. Включить фонограму их песен, но только одновременно и с одинаковой громкостью. А напротив включить голографическое изображение пляшущего Ельцина.
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20
Vadim 41 минуту назад
Скучно людям...
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2k
Ям 52 минуты назад
бесит когда блатняк называют шансоном.
уркам и всяким ауешникам просто слово понравилось
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6k
Михаил Филиппов Ям 41 минуту назад
да Азнавур в могиле переворачивается.
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403
sedoisever 53 минуты назад
"Автор памятника Вадим Цыганов тоже уверен, что если придираться к творчеству Круга, то тогда надо запрещать и Розенбаума, и Высоцкого.
А передёргивать-то нахрена? Ветеран просит запретить творчество Круга?
Речь идёт о том, что всему должно быть место и время.
Розенбауму тоже на Красной площади памятник не поставят.
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403
sedoisever Михаил Филиппов Полчаса назад
Зачем вы мне это пишете? Напишите автору памятника, который приплетает Высоцкого и Розенбаума!
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6k
Михаил Филиппов sedoisever Полчаса назад
к вам никаких претензий. просто продолжил фразу так сказать
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403
sedoisever Михаил Филиппов 23 минуты назад
Ясно. )
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10k
Антон Семёныч Михаил Филиппов 16 минут назад
Вы слабо знаете творчество Розенбаума. В его коллекции , помимо песен про Афганистан и про офицеров, полно блатных творений. Что-то своё, что-то перепел народное. У Высоцкого тоже есть песни на тему преступного мира, но в те годы, это не сильно приветствовалось. В 90ые, когда ослабили контроль над творчеством, думаю Владимир Семёнович, если бы был жив, порадовал бы нас не хуже Круга. А что касаемо афганцев, которые плакали, слушая песни про афган, так это потому, что пел о том, что эти пацаны пережили. Но наверное для вас не будет тайной, что когда страна кинула их...героев-афганцев, очень многие пошли в бандиты. И так же с упоением слушали Михаила Круга. Даже сами менты, опера и рубоповцы слушали Круга.

Ссылка www.youtube.com
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6k
Михаил Филиппов Антон Семёныч 12 минут назад
он себя как блатняк не позиционировал. А круг исключительно блатную фишку разыгрывал
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411
Алксандр Шевченко 54 минуты назад
А по мне самое место , что бы менты не забывали, что можно и на нарах оказаться.
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10k
net 55 минут назад
Да так-то правильно говорят. Я хоть и сам его песни слушал и у него много песен хороших без тюремного и воровского смысла, но образ у него сложился своеобразный. Надо было думать раньше, когда его устанавливали, что подобного рода творчество не должно популяризироваться.
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643
Алексей Саушкин 56 минут назад
- Ну, что касается меня. Я бы многим убрал, а ему оставил...
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936
Дмитрий Час назад
Что бы не вызывать споров, такие памятники должны стоять где то в тихом месте. В каком- нибудь парке.
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3
bmw735.1989 Дмитрий 36 минут назад
... на кладбище, например :D
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