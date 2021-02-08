"Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал убрать памятник Кругу

Во-первых, сама личность того, кому установлен памятник. Человек, который пел о жизни воровской и популяризировал криминал и бандитов, вряд ли достоен такой почести. Кроме прочего, скульптура установлена "в шаговой доступности от прокуратуры Тверской области, на соседней улице", - сообщает автор письма, и это является прямым оскорблением ныне живущих и погибших работников правоохранительных органов.

"Нам всем, действующим сотрудникам, ветеранам плюнули в лицо", -резюмирует возмущенный ветеран МВД. Далее он просит убрать из исторического центра города этот памятник разнузданности из 90-х, когда царило беззаконие, а его товарищи гибли в борьбе с “лихими парнями, насиловавшими их жен и дочерей”.

Обращается возмущенный ветеран к президенту, т.к. местные чиновники, по его словам, "не реагируют, а областные власти поощряют это безобразие",