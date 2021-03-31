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Как двое школьников навсегда изменили современную музыку

Как двое школьников навсегда изменили современную музыку (9 фото)

Автор:
31 марта 2021 23:50
Метки: интересно   исьория   технологии   
399
9

Эта история началась с двух австралийских мальчишек. Мы не знаем, какие отметки получали одноклассники Ким Райри и Питер Фогель по другим предметам, но компьютеры их увлекали безумно. Свой самый первый электронный прибор Ким Райри самостоятельно спаял в возрасте 12 лет. Однако, как и все подростки мира в то время, мальчишки ещё и страстно любили слушать музыку.

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Метки: интересно   исьория   технологии   
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8k
Владимир 4 часа назад
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−46
Golf Час назад
А "Крафтворк" своего "Робота" в 1978 году писал как?
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61k
Доктор Джонс Golf 9 минут назад
Это немецкая группа...
И название должно писаться по-немецки, именно "-werk", а не -"work"...
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15k
Maks Es 4 часа назад
Интересная заметка.
Сейчас, конечно, та технология уже не используется, сэмплирование ушло далеко вперёд. Но те ребята были гениями.
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2k
Enotko Ytko 4 часа назад
вот так вот взяли школьники между делом, из говна и палок, построили музыкальный компьютер, сами, вдвоем
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11k
Анатолий Соколов Enotko Ytko 4 часа назад
ну не из "говна и палок" - комплектующие были "подобраны" достаточно качественные и не дешёвые - ведь "звук из колонок" зависит не только от колонок, но и от электроники, которая выдаёт импульсы на динамики.
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