Как двое школьников навсегда изменили современную музыку

В 1968 году вышел альбом «Switched on Bach» композитора Венди Карлос – тогда это было самое новое, самое «срывающее башню» звучание – и 14-летним друзьям оно нравилось безумно. Венди Карлос использовала для записи электронный прибор – синтезатор Moog Modular. Райри и Фогель до дыр рассматривали в журналах и газетах фотографии из студии, в которой работала Карлос, – клавиатуру, ручки потенциометров, многочисленные патч-кабели – и вместе мечтали о таком удивительном электронном музыкальном инструменте.

Отец Кима Райри был владельцем небольшой издательской компании – и по предложению сына в 1971 году вышел в свет новый журнал «Международная электроника сегодня» («Electronics Today International», или просто «ETI»). В этом журнале (он издавался на протяжении 20 лет) публиковались многочисленные статьи о новинках цифровой и аналоговой электроники, а также придуманные читателями журнала схемы для любителей собирать самостоятельно электронные приборы, в том числе электронные музыкальные инструменты. Многие схемы из журнала «ETI», кстати, в 70-е и 80-е годы втихаря переопубликовывались (выражаясь современным языком – «копипастились») в суперпопулярном в СССР журнале «Радио» – только импортные радиодетали в публикациях по возможности заменяли на аналогичные советские.

В 1975 году Райри (уже студент) предложил Фогелю основать компанию и вместе создать «самый крутой в мире синтезатор» на основе только-только появившихся тогда на рынке цифровых микропроцессоров. Сперва друзья хотели создать аналоговый синтезатор, подобный синтезатору Moog, но затем пришли к выводу, что новые технологии позволяют сделать нечто совершенно новое, ещё не виданное в мире музыки. Первый образец «музыкального компьютера», созданный новой компанией (её назвали Fairlight), работал на двух 8-битных процессорах Motorolla 6800, был оснащён чёрно-зелёным дисплеем и световым пером – в те годы привычная нам «мышка» была ещё не в моде. Однако звучание новинки было неинтересным, «стерильным».

В 1978 году во время экспериментов по изучению звука Фогель осуществил цифровую запись фрагмента игры на рояле с радиоприёмника. Воспроизводя записанный фрагмент с разной скоростью, он вдруг обнаружил, что при этом получается крайне интересное звучание – вроде бы очень похожее на настоящее фортепиано, но вроде бы и нет. Идея «революционного инструмента» была, наконец, найдена!

Райри и Фогель назвали открытый процесс «сэмплингом» (от английского слова «sample»,то есть «образец, пример»), а свой инструмент – «сэмплером». В современном мире нет, наверное, музыканта или даже увлекающегося музыкой подростка, который не слышал бы этого слова.