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Сестры-близнецы родили дочек с разницей в полчаса

Сестры-близнецы родили дочек с разницей в полчаса (9 фото)

Автор:
06 ноября 2020 13:21
Сообщество : Истории
Метки: близнецы   все вместе   дети рождение   история   ну вы даете   сестры   синхронность   удивительное рядом   
174
9
Сестры Отамн Шоу и Эмбер Трамонтана из Ноксвилля, техас, родили дочек в свой день рождения с разницей в полчаса. Девочки, получившие имена Чарльстон и Блейкли, познакомились с первых минут жизни: их мамы рожали в одной палате. "Мы бы хотели, чтобы девочки почувствовали ту же близость, которая связывала нас", - признались сестры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: близнецы   все вместе   дети рождение   история   ну вы даете   сестры   синхронность   удивительное рядом   
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5  комментариев
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6k
bum-bum 3 часа назад
дайте угадаю - батя один у всех детей?
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Свирепый Бамбр Час назад
Все логично. Один отец. Трахнул, покурил и вторую оприходовал. Там тоже на все ушло полчаса )))
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13k
Габит Калыков Час назад
Странно, что про мужей ни слова. Очень похоже, что действительная картина обрисована предыдущими комментаторами.
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5k
Ivan 2 часа назад
Вот что ЖМЖ животворящий делает...
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Вместе в групповухе участвовали, что тут думать то?
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