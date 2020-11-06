Сестры-близнецы родили дочек с разницей в полчаса

Сейчас сыновьям Отамн и Эмбер по два года. Как рассказала Отамн, она забеременела дочкой Чарльстон неожиданно, поскольку еще проходила лечение после выкидыша. "Мы знали, что такое бывает сплошь и рядом, и не задавались вопросом, почему это случилось с нами, - говорит она. - Мы знали, что у бога - свои планы, и ждали, что это за планы". Что ж, реальность оказалась удивительнее, чем можно было себе вообразить!