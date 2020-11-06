Сестры-близнецы родили дочек с разницей в полчаса

Сестры Отамн Шоу и Эмбер Трамонтана из Ноксвилля, техас, родили дочек в свой день рождения с разницей в полчаса. Девочки, получившие имена Чарльстон и Блейкли, познакомились с первых минут жизни: их мамы рожали в одной палате. "Мы бы хотели, чтобы девочки почувствовали ту же близость, которая связывала нас", - признались сестры.
В свой 33-й день рождения сестры-близнецы Отамн Шоу и Эмбер Трамонтана родили двух дочек - Чарльстон и Блейкли. Они рожали в одной палате, у одного врача, и их дети появились на свет с разницей в 30 минут. Вероятность такого совпадения составляет всего 1 к 150 000, но сестрам повезло.
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По словам сестер, все совпало с их планами: они мечтали о том, чтобы родить в одно время и как можно раньше познакомить девочек.
"Мы хотели, чтобы они почувствовали то же самое, что чувствовали мы, когда росли, всегда оставаясь рядом друг с другом. Но, думая о том, как девочки будут близки, мы не ожидали, что они с самого рождения будут настолько рядом друг с другом!" - говорят сестры.
Первой на свет появилась Чарльстон. а через полчаса - Блейкли. "Это просто невероятно, - говорит доктор Джордж Вик, который вел роды. - Мы поразились, еще когда выяснили, что у обеих сестер совпадает предполагаемая дата родов. Это божественное знамение, не иначе!" По его словам, ничего подобного он не видел за 45 лет практики.
Сестры Отамн и Эмбер удивились гораздо меньше, чем врачи. По их словам, они всю жизнь все делали вместе, и рождение дочек не стало для них исключением.
"Мы вместе ходили в школу, затем - в школу медсестер, вместе проходили практику, наши сыновья родились с разницей в 10 недель, - радуются сестры. - И вот теперь - наши дочки тоже родились вместе!"
Сейчас сыновьям Отамн и Эмбер по два года. Как рассказала Отамн, она забеременела дочкой Чарльстон неожиданно, поскольку еще проходила лечение после выкидыша. "Мы знали, что такое бывает сплошь и рядом, и не задавались вопросом, почему это случилось с нами, - говорит она. - Мы знали, что у бога - свои планы, и ждали, что это за планы". Что ж, реальность оказалась удивительнее, чем можно было себе вообразить!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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