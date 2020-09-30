Многие люди живут и не знают о том, чем отличаются близнецы от двойняшек. И, кстати, неплохо живут. Но иногда это знание становится актуально. Как правило, это происходит в тех случаях, когда в вашу жизнь тем или иным образом попадают люди, появившиеся на свет со своим братом или сестрой с разницей в несколько минут. Это могут быть друзья, возлюбленные или… будущие дети.
В последнем случае интерес становится далеко не праздным, ведь родители хотят знать о своих будущих малышах если и не все, то, как можно больше. Так в чем же разница между близнецами и двойняшками? Давайте разберемся.
Внесем ясность: определения и формулировки
Когда в одном животике развиваются сразу двое детей, большинство людей представляют двух совершенно идентичных малюток. А кто-то, еще начиная планирование второй беременности, твердо желает иметь сразу и девочку, и мальчика, и чтобы они были так похожи, словно отражение друг друга в зеркале. Тем не менее, вы, наверное, заметили тот факт, что дети из двойни далеко не всегда похожи друг на друга. А иногда, если не знать наверняка, вообще сложно сказать о том, что они родственники. Для того чтобы лучше понять почему так происходит, следует понимать хотя бы на базовом уровне то, чем близняшки отличаются от двойняшек.
Если вы озадачите вопросом о том, чем двойняшки отличаются от близняшек, человека, связанного с медициной, то получите исчерпывающий ответ о том, что абсолютно все дети, рожденные при одной беременности, являются близнецами. А вот все образованные числительные, такие как "двойня" или "тройня" - относятся исключительно к количеству рожденных в результате одной многоплодной беременности детей. То есть близнецы могут и не быть двойней, зато дети двойняшки - всегда близнецы.
Если вы озадачите вопросом о том, чем двойняшки отличаются от близняшек, человека, связанного с медициной, то получите исчерпывающий ответ о том, что абсолютно все дети, рожденные при одной беременности, являются близнецами. А вот все образованные числительные, такие как "двойня" или "тройня" - относятся исключительно к количеству рожденных в результате одной многоплодной беременности детей. То есть близнецы могут и не быть двойней, зато дети двойняшки - всегда близнецы.
"Как же так?" - удивитесь вы. А все дело в том, что близнецы могут быть рождены при различных условиях, в зависимости от которых их называют однояйцевые (монозиготные) близнецы и разнояйцевые (дизиготные) близнецы.
Идентичные, похожие друг на друга дети одного пола появляются в том редком случае, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, после образования зиготы по необъяснимым наукой причинам делится пополам. В этом случае малыши получают абсолютно одинаковый генотип и пол.
А вот если у женщины в результате каких-либо гормональных сдвигов образуется сразу две созревшие яйцеклетки, и обе они оплодотворяются двумя различными сперматозоидами, то получаются малыши с разным генетическим набором. Такие дети могут быть разнополыми и похожи друг на друга не более чем обычные братья и сестры. Именно их в народе и зовут простым и ёмким словом - двойня.
Идентичные, похожие друг на друга дети одного пола появляются в том редком случае, когда одна яйцеклетка, оплодотворенная одним сперматозоидом, после образования зиготы по необъяснимым наукой причинам делится пополам. В этом случае малыши получают абсолютно одинаковый генотип и пол.
А вот если у женщины в результате каких-либо гормональных сдвигов образуется сразу две созревшие яйцеклетки, и обе они оплодотворяются двумя различными сперматозоидами, то получаются малыши с разным генетическим набором. Такие дети могут быть разнополыми и похожи друг на друга не более чем обычные братья и сестры. Именно их в народе и зовут простым и ёмким словом - двойня.
К слову сказать, если в последнее время рождение двойни (разнояйцевых близнецов) становится обычным делом, и появляются двойняшки на свет в одном случае из ста, то появление идентичных близнецов происходит во много раз реже - всего один случай на три - четыре тысячи родов.
Появление двух детей при одной беременности - происшествие настолько редкое, что приравнивается к маленькому чуду. Это сложное и до конца не изученное наукой явление до сих пор будоражит умы многих людей. Давайте разберем принцип того, чем отличаются близнецы от двойняшек, и откуда они вообще берутся более подробно. На данный момент различают три различных способа образования многоплодной беременности.
Идентичные близнецы
Принципиальные отличия близнецов от двойняшек закладываются в первые секунды образования новой жизни. Как уже писалось выше, идентичные близнецы появляются из одной зиготы - слившихся воедино одной яйцеклетки и одного сперматозоида. После оплодотворения эта зигота внезапно делится на две (или более) части, каждая из которых обладает совершенно одинаковым набором генов. После этого возможны некоторые вариации протекания беременности:
Каждый из получившихся малышей может иметь собственную плаценту и собственный плодный пузырь;
Малыши могут делить одну плаценту на двоих, но плодный пузырь у каждого из детей свой собственный;
Близнецы развиваются в одном "домике" на двоих - разделяя один плодный пузырь и одну плаценту на двоих.
От того, как это получилось, зависит, будут ли малыши развиваться обособлено друг от друга или весь перинатальный период они будут расти "бок о бок". Имеет это значение и при осложнениях беременности различной этиологии.
Но все же, чем же таким характеризуются и чем отличаются близнецы от двойняшек? Если систематизировать имеющуюся информацию, то получается следующая картина.
Все однояйцевые близнецы имеют идентичную внешность, однако в четверти всех случаев различия являются зеркальными (у одного из детей родинка справа, у другого точно такая же, но слева).
Не только цвет глаз, волос и телосложение будет у таких детей одинаковым, но даже такие мелочи, как расположение зубов и строение тела.
У таких близнецов полностью совпадает группа крови и отпечатки пальцев.
Монозиготные близнецы всегда однополы.
Между идентичными близнецами всегда успешны пересадки органов и тканей.
У таких близнецов часто совпадают перенесенные заболевания.
Однояйцевые близнецы могут быть у женщины абсолютно любого возраста.
Планирование идентичных близнецов невозможно в принципе.
Каждый из получившихся малышей может иметь собственную плаценту и собственный плодный пузырь;
Малыши могут делить одну плаценту на двоих, но плодный пузырь у каждого из детей свой собственный;
Близнецы развиваются в одном "домике" на двоих - разделяя один плодный пузырь и одну плаценту на двоих.
От того, как это получилось, зависит, будут ли малыши развиваться обособлено друг от друга или весь перинатальный период они будут расти "бок о бок". Имеет это значение и при осложнениях беременности различной этиологии.
Но все же, чем же таким характеризуются и чем отличаются близнецы от двойняшек? Если систематизировать имеющуюся информацию, то получается следующая картина.
Все однояйцевые близнецы имеют идентичную внешность, однако в четверти всех случаев различия являются зеркальными (у одного из детей родинка справа, у другого точно такая же, но слева).
Не только цвет глаз, волос и телосложение будет у таких детей одинаковым, но даже такие мелочи, как расположение зубов и строение тела.
У таких близнецов полностью совпадает группа крови и отпечатки пальцев.
Монозиготные близнецы всегда однополы.
Между идентичными близнецами всегда успешны пересадки органов и тканей.
У таких близнецов часто совпадают перенесенные заболевания.
Однояйцевые близнецы могут быть у женщины абсолютно любого возраста.
Планирование идентичных близнецов невозможно в принципе.
Полуидентичные близнецы
Помимо идентичных близнецов и двойняшек, возможен промежуточный вариант. Это так называемые полуидентичные близнецы, которые тоже являются монозиготными. В этом случае самое главное отличие близнецов от двойняшек, а именно - однополость таких детей, может быть опровергнуто.
Механизм образования такой беременности довольно сложен, ведь для нее созревшая яйцеклетка должна иметь "полярное тело", которое чуть позже должно самостоятельно отмереть. Если же этот процесс не происходит, то эта клетка берет на себя роль еще одной яйцеклетки, которая может быть оплодотворена. Причем обе клетки могут быть оплодотворены как двумя, так и одним сперматозоидом. В другом варианте происходит оплодотворение одной яйцеклетки двумя сперматозоидами, если яйцеклетка успела поделиться до того момента, как шустрые мужские клетки до нее добрались.
Именно такая сложная серия совпадений способна привести появлению на свет полуидентичных близнецов, которые при полной внешней схожести могут быть разного пола. Схожесть генотипа таких близнецов порядка 75%, ведь у детей полностью совпадают гены яйцеклетки матери и половина генов отца.
Если в других случаях ключевая разница между близнецами и двойняшками, которая касается их пола и внешности, имеет принципиальное значение, то при зачатии полуидентичных близнецов мы можем наблюдать промежуточный вариант, когда внешне очень похожие дети могут быть (а могут и не быть) разного пола или разной расы.
Механизм образования такой беременности довольно сложен, ведь для нее созревшая яйцеклетка должна иметь "полярное тело", которое чуть позже должно самостоятельно отмереть. Если же этот процесс не происходит, то эта клетка берет на себя роль еще одной яйцеклетки, которая может быть оплодотворена. Причем обе клетки могут быть оплодотворены как двумя, так и одним сперматозоидом. В другом варианте происходит оплодотворение одной яйцеклетки двумя сперматозоидами, если яйцеклетка успела поделиться до того момента, как шустрые мужские клетки до нее добрались.
Именно такая сложная серия совпадений способна привести появлению на свет полуидентичных близнецов, которые при полной внешней схожести могут быть разного пола. Схожесть генотипа таких близнецов порядка 75%, ведь у детей полностью совпадают гены яйцеклетки матери и половина генов отца.
Если в других случаях ключевая разница между близнецами и двойняшками, которая касается их пола и внешности, имеет принципиальное значение, то при зачатии полуидентичных близнецов мы можем наблюдать промежуточный вариант, когда внешне очень похожие дети могут быть (а могут и не быть) разного пола или разной расы.
Дизиготные близнецы или двойня
И если мы уже осознали главное отличие близнецов от двойняшек, то стоит рассмотреть и обратную сторону вопроса. А точнее - какие признаки отличают двойню, или как правильнее называть таких малышей - дизиготных двуяйцевых близнецов.
Как вы помните, такая беременность получается в том случае, когда у женщины одновременно созревают две или больше яйцеклетки. Они оплодотворяются двумя разными сперматозоидами. В результате рождаются дети, похожие друг на друга так же, как и рожденные в разный период братья и сестры. Тем не менее, если резюмировать имеющиеся факты, то двойняшки и близнецы, разница между которыми нас и интересует, отличаются следующим образом:
У детей из двойни совпадает в среднем около половины генов, чаще порядка 40-60%.
Каждый из зародышей образован слиянием разных яйцеклеток и разных сперматозоидов.
Оба малыша имеют собственный плодный пузырь и собственную плаценту.
Дети могут быть как разнополыми, так и однополыми.
При пересадке органов и тканей кандидатура одного из двуяйцевых близнецов рассматривается наравне с остальными родственниками, и не всегда возможна.
На рождение дизиготных близнецов могут влиять известные науке факторы и их появление можно спрогнозировать и даже - запланировать, о чем можно прочитать тут.
Именно двойня получается в результате ЭКО, когда женщине подсаживают не одну, а несколько оплодотворенных яйцеклеток.
Двойняшки могут, как походить друг на друга, так и кардинально отличаться чертами лица, цветом волом и глаз, цветом кожи и телосложением.
Дети их дизиготных близнецов могут обладать разными группами крови.
У детей из двойни совпадает в среднем около половины генов, чаще порядка 40-60%.
Каждый из зародышей образован слиянием разных яйцеклеток и разных сперматозоидов.
Оба малыша имеют собственный плодный пузырь и собственную плаценту.
Дети могут быть как разнополыми, так и однополыми.
При пересадке органов и тканей кандидатура одного из двуяйцевых близнецов рассматривается наравне с остальными родственниками, и не всегда возможна.
На рождение дизиготных близнецов могут влиять известные науке факторы и их появление можно спрогнозировать и даже - запланировать, о чем можно прочитать тут.
Именно двойня получается в результате ЭКО, когда женщине подсаживают не одну, а несколько оплодотворенных яйцеклеток.
Двойняшки могут, как походить друг на друга, так и кардинально отличаться чертами лица, цветом волом и глаз, цветом кожи и телосложением.
Дети их дизиготных близнецов могут обладать разными группами крови.
Диагностика близнецов или двойни при беременности
Когда врач, ведущий вашу беременность, радует вас известием о том, что вы ждете сразу двоих малышей, сердце замирает, чтобы потом забиться с новой силой. Но тут же просыпается и любопытство - мальчики, девочки или разнополые? Близнецы или двойняшки?
Разумеется, на первых неделях беременности врач сможет диагностировать только больший размер матки по сравнению с обычной беременностью и наличие двух бьющихся сердечек. Однако ситуация становится абсолютно прозрачной на УЗИ, где уже в 4-5 недель можно со стопроцентной гарантией убедиться в том, что беременная ожидает близнецов.
А вот будут ли они идентичными близнецами или двойняшками - остается сюрпризом до самых родов, если малыши не разнополые и не были результатом ЭКО. В последних случаях можно быть совершенно уверенными в том, что ожидаемые малыши - двойняшки.
Разумеется, на первых неделях беременности врач сможет диагностировать только больший размер матки по сравнению с обычной беременностью и наличие двух бьющихся сердечек. Однако ситуация становится абсолютно прозрачной на УЗИ, где уже в 4-5 недель можно со стопроцентной гарантией убедиться в том, что беременная ожидает близнецов.
А вот будут ли они идентичными близнецами или двойняшками - остается сюрпризом до самых родов, если малыши не разнополые и не были результатом ЭКО. В последних случаях можно быть совершенно уверенными в том, что ожидаемые малыши - двойняшки.
Двойняшки и близнецы - сходства и отличия
Сравнивая параметры того, чем отличаются двойняшки от близнецов, не стоит забывать и про их склонности и характер. Так же стоит учесть и социальную среду, окружение, желание самих малышей быть похожими друг на друга или наоборот протест и стремление проявить свою ярко выраженную индивидуальность. Эти факторы сильно влияют на то, будут ли подросшие малыши похожи друг на друга.
В первую очередь для близких людей и родителей имеют смысл только медицинские параметры того, чем отличаются близнецы от двойняшек. Это помогает лучше понять, что и почему происходит с малышами. Будут ли дети похожи как две капли воды, или отличаться, словно и не родные, - в любом случае не стоит забывать о том, что каждый ребенок - отдельная личность, со своими целями и желаниями.
В первую очередь для близких людей и родителей имеют смысл только медицинские параметры того, чем отличаются близнецы от двойняшек. Это помогает лучше понять, что и почему происходит с малышами. Будут ли дети похожи как две капли воды, или отличаться, словно и не родные, - в любом случае не стоит забывать о том, что каждый ребенок - отдельная личность, со своими целями и желаниями.
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Вероятность появления двойни увеличивается, если родителям за тридцать. Нашим было по 36.
Примерно до девятнадцати лет шли одной дорогой - детсад, школа, техникум вместе, потом пути разошлись - брат на Северный флот, а я в институт.
Я технарь, тепломеханик, брат филолог, преподаватель Русского языка. У меня собака, у него три кота. У меня библиотека томов пятьсот, у него тысячи две.
На пятьдесят лет брат сделал себе подарок - издал книжку своих стихов. Мы так общаемся - он присылает мне свои произведения, а я не оставляю их безнаказанными.
Это вот он -
Возьмёшь пять раз прочитаннейший том
И вспомнишь – Я, однако же, филолог
Нет у меня, как у ежа, иголок
И как у мухи – крыльев. И притом
Нет у меня уверенности в том
Что в жизни цель берётся с книжных полок
Что стоят все земные имена
Когда с утра свою увидишь рожу?
Кто это? И на что она похожа?
Зеркальная слепая глубина
Без дна, как и моё сознанье тоже
Обманчива и ревностна она
И дикой ложью обернуться может
Но должен я, о Господи прости,
Без всяких там иголок, или крыльев
Твой замысел понять, и сделать былью
И не вернуться с этого пути…
Хотя бы там, где скромные усилья
Мои, помогут чуточку пройти…
Ну. и я -
Вот нехер, книжек натащивши в дом,
Чтоб доказать себе, что ты- филолог
И жить там, мля, как ёжик без иголок,
Культурой обожравшийся при том,
Смотреть на мир, обоссаный котом -
Вдыхая эту пыль от книжных полок
Покой да и гармония не та -
В пылище, да ещё котом пропахшей
Съедается котом кусок упавший
И тапки надо прятать от кота
Коту насрать, в какие тапки срать –
Такая уж у них, бандитов, стать.
Не надо ждать вниманья от кота
А лучше сразу бить ему под сраку
И если в доме вечно суета
С утра в башке идеи лезут в драку
Я говорю тебе – Убей кота!
Тогда пойдёт уж музыка не та -
Убей кота, и заведи собаку
(Гудзонский ястреб)
Друг спрашивал.
Mariana and Camila Davalos
Очень многообещающая фамилия !