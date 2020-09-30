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Чем отличаются близнецы от двойняшек

Чем отличаются близнецы от двойняшек (7 фото)

Автор:
30 сентября 2020 10:19
Сообщество : Факты
Метки: близнецы   двойняшки   дети   люди   различие   факты   фото   
2829
7
Многие люди живут и не знают о том, чем отличаются близнецы от двойняшек. И, кстати, неплохо живут. Но иногда это знание становится актуально. Как правило, это происходит в тех случаях, когда в вашу жизнь тем или иным образом попадают люди, появившиеся на свет со своим братом или сестрой с разницей в несколько минут. Это могут быть друзья, возлюбленные или… будущие дети.

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Метки: близнецы   двойняшки   дети   люди   различие   факты   фото   
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4k
Владимир 2 часа назад
Не двойняшки мы.....
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2k
aleksei Минуту назад
Вот вопрос, если у женщины был секс с двумя мужчинами сразу, и после этого родились однояйцевые полуидентичные близницы, т.е оплодотворение было двумя сперматозойдами, могут ли оба мужчины быть отцами?
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39k
leo3621 Полчаса назад
На фото я слева. Группа крови у нас разная, отпечатки пальцев разные - мы в детстве принимали участие в акции - врач собирал эту информацию для диссертации - снимал пальчики у двойняшек.

Вероятность появления двойни увеличивается, если родителям за тридцать. Нашим было по 36.

Примерно до девятнадцати лет шли одной дорогой - детсад, школа, техникум вместе, потом пути разошлись - брат на Северный флот, а я в институт.

Я технарь, тепломеханик, брат филолог, преподаватель Русского языка. У меня собака, у него три кота. У меня библиотека томов пятьсот, у него тысячи две.

На пятьдесят лет брат сделал себе подарок - издал книжку своих стихов. Мы так общаемся - он присылает мне свои произведения, а я не оставляю их безнаказанными.

Это вот он -

Возьмёшь пять раз прочитаннейший том
И вспомнишь – Я, однако же, филолог
Нет у меня, как у ежа, иголок
И как у мухи – крыльев. И притом
Нет у меня уверенности в том
Что в жизни цель берётся с книжных полок

Что стоят все земные имена
Когда с утра свою увидишь рожу?
Кто это? И на что она похожа?
Зеркальная слепая глубина
Без дна, как и моё сознанье тоже
Обманчива и ревностна она

И дикой ложью обернуться может
Но должен я, о Господи прости,
Без всяких там иголок, или крыльев
Твой замысел понять, и сделать былью
И не вернуться с этого пути…
Хотя бы там, где скромные усилья
Мои, помогут чуточку пройти…

Ну. и я -

Вот нехер, книжек натащивши в дом,
Чтоб доказать себе, что ты- филолог
И жить там, мля, как ёжик без иголок,
Культурой обожравшийся при том,
Смотреть на мир, обоссаный котом -
Вдыхая эту пыль от книжных полок

Покой да и гармония не та -
В пылище, да ещё котом пропахшей
Съедается котом кусок упавший
И тапки надо прятать от кота
Коту насрать, в какие тапки срать –
Такая уж у них, бандитов, стать.

Не надо ждать вниманья от кота
А лучше сразу бить ему под сраку
И если в доме вечно суета
С утра в башке идеи лезут в драку
Я говорю тебе – Убей кота!
Тогда пойдёт уж музыка не та -
Убей кота, и заведи собаку

На фото я слева. Группа крови у нас разная, отпечатки пальцев разные - мы в детстве принимали участие в акции - врач собирал эту информацию для диссертации - снимал пальчики у двойняшек. Вероятность появления двойни увеличивается, если родителям за тридцать. Нашим было по 36. Примерно до девятнадцати лет шли одной дорогой - детсад, школа, техникум вместе, потом пути разошлись - брат на Северный флот, а я в институт. Я технарь, тепломеханик, брат филолог, преподаватель Русского языка. У меня собака, у него три кота. У меня библиотека томов пятьсот, у него тысячи две. На пятьдесят лет брат сделал себе подарок - издал книжку своих стихов. Мы так общаемся - он присылает мне свои произведения, а я не оставляю их безнаказанными. Это вот он - Возьмёшь пять раз прочитаннейший том И вспомнишь – Я, однако же, филолог Нет у меня, как у ежа, иголок И как у мухи – крыльев. И притом Нет у меня уверенности в том Что в жизни цель берётся с книжных полок Что стоят все земные имена Когда с утра свою увидишь рожу? Кто это? И на что она похожа? Зеркальная слепая глубина Без дна, как и моё сознанье тоже Обманчива и ревностна она И дикой ложью обернуться может Но должен я, о Господи прости, Без всяких там иголок, или крыльев Твой замысел понять, и сделать былью И не вернуться с этого пути… Хотя бы там, где скромные усилья Мои, помогут чуточку пройти… Ну. и я - Вот нехер, книжек натащивши в дом, Чтоб доказать себе, что ты- филолог И жить там, мля, как ёжик без иголок, Культурой обожравшийся при том, Смотреть на мир, обоссаный котом - Вдыхая эту пыль от книжных полок Покой да и гармония не та - В пылище, да ещё котом пропахшей Съедается котом кусок упавший И тапки надо прятать от кота Коту насрать, в какие тапки срать – Такая уж у них, бандитов, стать. Не надо ждать вниманья от кота А лучше сразу бить ему под сраку И если в доме вечно суета С утра в башке идеи лезут в драку Я говорю тебе – Убей кота! Тогда пойдёт уж музыка не та - Убей кота, и заведи собаку
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39k
leo3621 21 минуту назад
Да, забыл добавить - внешность действительно похожа, нас и до недавнего времени путали, пока брат не отрастил усы.
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9k
Джон Уик 36 минут назад
Им по 23?
Им по 23?
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365
ВазгенСемёнович 47 минут назад
Только ради этих сисяриков зашел, текст не интересен...
Только ради этих сисяриков зашел, текст не интересен...
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25k
Rest Tremor 53 минуты назад
Дальше не читал...
Дальше не читал...
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11k
Corvus Corax 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А можно еще видео с близнецами/двойняшками из первого фото
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142
Родион Виштак Час назад
Однояйцевые близнецы - одно яйцо на двоих.

(Гудзонский ястреб)
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
на первом фото у обеих близнецов отличные двойняшки
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4k
Владимир Albert GER Час назад
поиск по фотографии выдает ссылку на какой то порносайт
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8k
Мафусаил Albert GER Час назад
ВСПОМИНАЙ!!!!!!!!!!!!!!!
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4k
Владимир Мафусаил Час назад
Алена и Юлия Гоголевы
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32k
Гёз Уленшпигель Владимир 49 минут назад
И??????? Дальше то чего? Где фото?
Друг спрашивал.
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818
! жЫтиЕ мОе ! Владимир Полчаса назад
The Davalos Sister
Mariana and Camila Davalos
Очень многообещающая фамилия !

The Davalos Sister Mariana and Camila Davalos Очень многообещающая фамилия !
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Bonmotistka

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