Принципиальные отличия близнецов от двойняшек закладываются в первые секунды образования новой жизни. Как уже писалось выше, идентичные близнецы появляются из одной зиготы - слившихся воедино одной яйцеклетки и одного сперматозоида. После оплодотворения эта зигота внезапно делится на две (или более) части, каждая из которых обладает совершенно одинаковым набором генов. После этого возможны некоторые вариации протекания беременности:



Каждый из получившихся малышей может иметь собственную плаценту и собственный плодный пузырь;

Малыши могут делить одну плаценту на двоих, но плодный пузырь у каждого из детей свой собственный;

Близнецы развиваются в одном "домике" на двоих - разделяя один плодный пузырь и одну плаценту на двоих.

От того, как это получилось, зависит, будут ли малыши развиваться обособлено друг от друга или весь перинатальный период они будут расти "бок о бок". Имеет это значение и при осложнениях беременности различной этиологии.



Но все же, чем же таким характеризуются и чем отличаются близнецы от двойняшек? Если систематизировать имеющуюся информацию, то получается следующая картина.



Все однояйцевые близнецы имеют идентичную внешность, однако в четверти всех случаев различия являются зеркальными (у одного из детей родинка справа, у другого точно такая же, но слева).

Не только цвет глаз, волос и телосложение будет у таких детей одинаковым, но даже такие мелочи, как расположение зубов и строение тела.

У таких близнецов полностью совпадает группа крови и отпечатки пальцев.

Монозиготные близнецы всегда однополы.

Между идентичными близнецами всегда успешны пересадки органов и тканей.

У таких близнецов часто совпадают перенесенные заболевания.

Однояйцевые близнецы могут быть у женщины абсолютно любого возраста.

Планирование идентичных близнецов невозможно в принципе.